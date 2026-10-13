Situasi kepelatihan Manchester United mulai berubah setelah Conte dilaporkan bersedia mengambil alih kendali di Old Trafford. Setelah relatif tidak aktif sejak meninggalkan Napoli, mantan pelatih Chelsea dan Tottenham Hotspur itu mencari proyek yang sejalan dengan ambisinya.

Fabrizio Romano mengisyaratkan bahwa pelatih asal Italia itu siap memulai babak baru dan tidak serta-merta menutup kemungkinan untuk bergabung dengan klub baru di tengah musim jika ada kesempatan yang tepat. "Conte meninggalkan Napoli pada musim panas dan ia siap kembali. Ia menolak tawaran dari Arab Saudi dan Turki karena ingin bergabung dengan klub besar di salah satu liga utama," tambah Romano.

Keinginannya untuk bersaing di level tertinggi sepakbola Eropa membuat Manchester United menjadi salah satu klub yang diincarnya, terutama mengingat sejarah besar klub tersebut dan ketiadaan trofi yang diraih saat ini. Pengalaman Conte sebelumnya di Inggris, saat ia menjuarai Liga Primer bersama Chelsea, semakin memperkuat kelayakannya sebagai kandidat yang mampu menghadapi tekanan khas kompetisi kasta tertinggi Inggris.



