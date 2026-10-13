AFP
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Antonio Conte siap tangani Man Utd! Pelatih asal Italia terbuka untuk pindah ke Old Trafford, sementara nama Julian Nagelsmann dan Eddie Howe mencuat
Conte beri sinyal tertarik pada kebangkitan di Old Trafford
Situasi kepelatihan Manchester United mulai berubah setelah Conte dilaporkan bersedia mengambil alih kendali di Old Trafford. Setelah relatif tidak aktif sejak meninggalkan Napoli, mantan pelatih Chelsea dan Tottenham Hotspur itu mencari proyek yang sejalan dengan ambisinya.
Fabrizio Romano mengisyaratkan bahwa pelatih asal Italia itu siap memulai babak baru dan tidak serta-merta menutup kemungkinan untuk bergabung dengan klub baru di tengah musim jika ada kesempatan yang tepat. "Conte meninggalkan Napoli pada musim panas dan ia siap kembali. Ia menolak tawaran dari Arab Saudi dan Turki karena ingin bergabung dengan klub besar di salah satu liga utama," tambah Romano.
Keinginannya untuk bersaing di level tertinggi sepakbola Eropa membuat Manchester United menjadi salah satu klub yang diincarnya, terutama mengingat sejarah besar klub tersebut dan ketiadaan trofi yang diraih saat ini. Pengalaman Conte sebelumnya di Inggris, saat ia menjuarai Liga Primer bersama Chelsea, semakin memperkuat kelayakannya sebagai kandidat yang mampu menghadapi tekanan khas kompetisi kasta tertinggi Inggris.
- AFP
Conte mengisyaratkan keinginan membangkitkan kembali raksasa yang terpuruk
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pelatih berusia 57 tahun itu mengisyaratkan filosofi yang akan dibawanya ke pekerjaan berikutnya, dengan menekankan pentingnya tradisi dan tekad untuk bersaing. "Ketika Anda bergabung dengan klub yang sejarahnya sudah berbicara sendiri, dengan deretan trofi, gelar liga, dan kemenangan, hanya ada satu cara untuk menghormati sejarah itu, yakni berambisi membawa klub kembali bersaing meraih pencapaian tersebut jika saat ini klub belum mampu melakukannya," jelasnya.
Pernyataan itu banyak ditafsirkan sebagai isyarat bahwa ia ingin direkrut oleh klub seperti Manchester United, yang kesulitan mengulang kejayaan era Sir Alex Ferguson. Conte meyakini seorang manajer harus menyalakan harapan di hati suporter dan pemain untuk meyakinkan mereka bahwa kemenangan kembali mungkin diraih.
Carrick Hadapi Tekanan yang Kian Besar di Manchester United
Michael Carrick kini berada dalam tekanan besar setelah serangkaian penampilan mengecewakan. Statistiknya sangat buruk: United mencatat awal musim liga terburuk mereka dalam empat dekade. Hasil imbang melawan Tottenham yang bermain dengan 10 orang di Old Trafford menjadi titik puncak frustrasi suporter sekaligus kekecewaan jajaran direktur. Secara internal, klub belum menganggap situasinya mencapai “tingkat darurat”, tetapi menyadari bahwa performa tim belum sepadan dengan investasi yang telah dikeluarkan untuk skuad.
Romano menyebut klub kini berada dalam krisis besar menyusul hasil-hasil terkini, sehingga memicu spekulasi intens mengenai keamanan posisi Carrick sebagai manajer. Untuk saat ini, pesan dari internal klub adalah Carrick masih mendapat kepercayaan para pemain, faktor yang kerap menentukan berapa lama seorang manajer bertahan.
- Getty Images Sport
Nagelsmann dan Howe masuk daftar kandidat
Meski Conte tampak menjadi kandidat terdepan karena tersedia dan terang-terangan menyatakan minatnya, ia bukan satu-satunya nama yang dibahas oleh para pengambil keputusan di Old Trafford. Nagelsmann, yang saat ini melatih tim nasional Jerman, tetap menjadi sosok yang sejak lama diminati petinggi Ineos.
Meski nama-nama tersebut beredar di media, belum ada kontak resmi dengan satu pun calon pengganti. Manchester United masih mengambil sikap untuk mendukung pelatih saat ini dengan hati-hati, kendati hasil yang diraih belum memenuhi harapan. Para petinggi klub menyadari bahwa pergantian pelatih di tengah musim akan menimbulkan gangguan besar. Mereka lebih memilih melihat situasi membaik di bawah kepemimpinan yang ada sebelum mengambil keputusan untuk mengganti pelatih.
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