Conte, yang jarang aktif di media sosial, menanggapi rumor dari Inggris melalui Instagram Story. Ia membantah adanya negosiasi yang sudah mencapai tahap lanjut, terutama kabar tentang tuntutannya yang disebut-sebut menghambat Setan Merah. Namun, ia menegaskan tetap terbuka untuk mendengarkan tawaran.





"Mengingat rumor yang diterbitkan dalam beberapa hari terakhir oleh berbagai media di Italia dan luar negeri, saya merasa perlu angkat bicara untuk memberikan kejelasan. Nama saya dikaitkan dengan sejumlah klub, tetapi saat ini tidak ada negosiasi yang sudah mencapai tahap lanjut.

Setelah pengalaman luar biasa dan penuh kemenangan saat menangani Napoli, saya akan mengambil waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan bagaimana dan kapan kembali melatih. Keputusan itu akan saya ambil dengan matang, ketika saya merasa kondisinya tepat.

Saya membaca kabar tentang dugaan tuntutan finansial dan kewenangan penuh yang disebut-sebut sudah saya ajukan kepada klub-klub tersebut, serta keberatan terkait apa yang disebut sebagai 'karakter kuat' saya. Kabar-kabar itu tidak berdasar karena saat ini tidak ada hal konkret yang dapat dijadikan dasar untuk penilaian semacam itu.

Jika ada peluang konkret, saat itulah saya akan berdiskusi dengan klub yang berminat dan bersama-sama mempertimbangkan ketentuan kesepakatan yang mungkin tercapai, dengan menghormati kebutuhan kedua belah pihak serta karakteristik pekerjaan saya sebagai pelatih.

Sampai saat itu tiba, segala dugaan mengenai tuntutan dan masa depan karier saya tetaplah spekulasi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta."