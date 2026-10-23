Setelah kiprahnya bersama Napoli berakhir, Antonio Conte menjadi salah satu pelatih yang paling banyak dibicarakan dan paling diminati, baik di Italia maupun di luar negeri, oleh suporter dan klub yang tengah mempertimbangkan pergantian pelatih di tengah musim.
Dalam beberapa pekan terakhir, namanya dikaitkan dengan kursi pelatih Juventus dan AC Milan sebagai calon pengganti Luciano Spalletti dan Ruben Amorim. Namun, rumor yang paling menonjol dan kian menguat dalam beberapa jam terakhir menempatkannya sebagai salah satu kandidat utama untuk melatih Manchester United, yang semakin besar kemungkinannya mengganti Michael Carrick.
Setelah munculnya laporan di Inggris mengenai alasan-alasan yang disebut menghambat Setan Merah (BACA DI SINI), Conte sendiri angkat bicara untuk membantahnya dengan tegas, tetapi tetap membuka peluang besar.