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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Antonio Conte: "Saat ini belum ada negosiasi yang mencapai tahap lanjut. Saya siap berdiskusi, tidak pernah meminta kendali penuh"

A. Conte
Manchester United
AC Milan
Juventus

Pelatih asal Salento itu meluruskan rumor yang mengaitkannya dengan Manchester United dan Juventus.

Setelah kiprahnya bersama Napoli berakhir, Antonio Conte menjadi salah satu pelatih yang paling banyak dibicarakan dan paling diminati, baik di Italia maupun di luar negeri, oleh suporter dan klub yang tengah mempertimbangkan pergantian pelatih di tengah musim.

Dalam beberapa pekan terakhir, namanya dikaitkan dengan kursi pelatih Juventus dan AC Milan sebagai calon pengganti Luciano Spalletti dan Ruben Amorim. Namun, rumor yang paling menonjol dan kian menguat dalam beberapa jam terakhir menempatkannya sebagai salah satu kandidat utama untuk melatih Manchester United, yang semakin besar kemungkinannya mengganti Michael Carrick.

Setelah munculnya laporan di Inggris mengenai alasan-alasan yang disebut menghambat Setan Merah (BACA DI SINI), Conte sendiri angkat bicara untuk membantahnya dengan tegas, tetapi tetap membuka peluang besar.

  • "KERAGUAN" UNITED

    Hari ini, sejumlah media Italia dan Inggris, mengutip sumber internal Manchester United, mengonfirmasi keraguan manajemen klub Inggris itu terhadap Conte. Ia dinilai sebagai kandidat yang sangat layak, tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran.

    Yang pertama, sebagaimana disebut Conte dalam pesannya, adalah karakternya yang kuat sehingga dikhawatirkan berisiko memicu sejumlah perselisihan dengan pemain dan pihak klub.

    Yang kedua berkaitan dengan permintaan agar tidak ada campur tangan dalam pekerjaannya, yang berarti ia meminta kendali penuh. Klaim ini juga dibantah oleh sang pelatih.

    Yang ketiga, perombakan yang ia rencanakan akan membawa Manchester United ke bursa transfer berikutnya dengan pengeluaran besar lagi dan kondisi keuangan yang semakin terbebani.

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    PESAN DI MEDIA SOSIAL

    Conte, yang jarang aktif di media sosial, menanggapi rumor dari Inggris melalui Instagram Story. Ia membantah adanya negosiasi yang sudah mencapai tahap lanjut, terutama kabar tentang tuntutannya yang disebut-sebut menghambat Setan Merah. Namun, ia menegaskan tetap terbuka untuk mendengarkan tawaran.


    "Mengingat rumor yang diterbitkan dalam beberapa hari terakhir oleh berbagai media di Italia dan luar negeri, saya merasa perlu angkat bicara untuk memberikan kejelasan. Nama saya dikaitkan dengan sejumlah klub, tetapi saat ini tidak ada negosiasi yang sudah mencapai tahap lanjut.

    Setelah pengalaman luar biasa dan penuh kemenangan saat menangani Napoli, saya akan mengambil waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan bagaimana dan kapan kembali melatih. Keputusan itu akan saya ambil dengan matang, ketika saya merasa kondisinya tepat.

    Saya membaca kabar tentang dugaan tuntutan finansial dan kewenangan penuh yang disebut-sebut sudah saya ajukan kepada klub-klub tersebut, serta keberatan terkait apa yang disebut sebagai 'karakter kuat' saya. Kabar-kabar itu tidak berdasar karena saat ini tidak ada hal konkret yang dapat dijadikan dasar untuk penilaian semacam itu.

    Jika ada peluang konkret, saat itulah saya akan berdiskusi dengan klub yang berminat dan bersama-sama mempertimbangkan ketentuan kesepakatan yang mungkin tercapai, dengan menghormati kebutuhan kedua belah pihak serta karakteristik pekerjaan saya sebagai pelatih.

    Sampai saat itu tiba, segala dugaan mengenai tuntutan dan masa depan karier saya tetaplah spekulasi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta."

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