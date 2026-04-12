Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Antonio Conte mengecam media karena 'memelintir' perkataannya mengenai jabatan pelatih tim nasional Italia
Conte membantah kabar bahwa ia siap bermain
Conte dengan cepat membantah spekulasi bahwa ia sedang gencar-gencarnya berusaha kembali ke tim nasional Italia. Setelah pengunduran diri Gennaro Gattuso, yang mundur setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, nama Conte menjadi salah satu kandidat terdepan dalam pencarian pelatih baru, dan ia bahkan mengaku "tersanjung" dengan spekulasi tersebut. Namun, pelatih berusia 56 tahun itu tidak terkesan dengan interpretasi atas pernyataan terbarunya, dan dengan tegas menegaskan bahwa ia saat ini tidak sedang mencari jalan keluar dari perannya.
- Getty Images Sport
Menghormati kontraknya saat ini bersama Napoli
Terlepas dari spekulasi yang terus-menerus mengenai kemungkinan kembalinya dia ke bangku cadangan Azzurri, Conte ingin menegaskan komitmen profesionalnya kepada Napoli. Dengan tegas menanggapi isu tersebut, ia menyatakan: “Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya siap untuk apa pun. Saya masih memiliki satu tahun lagi dalam kontrak saya dengan Napoli, lalu pada akhir musim saya akan berbicara dengan Presiden. Saya mohon agar Anda menafsirkan kata-kata saya dengan benar, karena jika kata-kata itu akan disalahartikan, maka saya tidak akan berbicara sama sekali lagi.”
Persaingan sengit perebutan gelar Serie A
Conte sebelumnya memimpin tim nasional antara tahun 2014 dan 2016, sebuah periode yang ditandai dengan intensitas khasnya. Namun, Napoli harus fokus pada akhir musim Serie A yang krusial ini. Setelah 32 pertandingan, klub ini berada di posisi kedua klasemen dengan 66 poin, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Inter. Dengan AC Milan yang menguntit di belakang dengan 63 poin, sang manajer tidak boleh teralihkan perhatiannya saat timnya yang sedang mempertahankan gelar juara berjuang untuk mengamankan hasil akhir yang kuat dalam enam pertandingan tersisa.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Napoli
Menjelang akhir musim, Napoli harus menghadapi jadwal pertandingan yang padat untuk menutup musim Serie A mereka. Jadwal pertandingan mendatang mencakup laga kandang krusial melawan Lazio pada 18 April dan Cremonese pada 24 April. Dengan pertandingan-pertandingan penting berikutnya melawan Como, Bologna, Pisa, dan Udinese, fokus utama sang manajer tetap tertuju pada upaya meraih hasil terbaik yang mungkin di Napoli.