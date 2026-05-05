Antonio Conte mengajukan tuntutan terkait masa depannya di Napoli, sementara Aurelio De Laurentiis menetapkan empat syarat agar ia tetap bertahan
Conte menetapkan hal-hal yang tidak bisa ditawar
Il Mattino melaporkan bahwa Conte sangat ingin melanjutkan petualangannya di Stadio Diego Armando Maradona, namun ia tidak berniat untuk melunakkan pendiriannya terkait isu-isu olahraga yang krusial.
Secara historis, sebagai manajer yang menolak kompromi, Conte mencari jaminan bahwa visinya untuk tim utama akan dihormati tanpa campur tangan dari atas.
Laporan menunjukkan bahwa sang pelatih merasa frustrasi karena kurangnya dukungan dari klub pada awal musim ini, terutama ketika ia mengkritik keputusan wasit. Selain itu, janji perbaikan infrastruktur klub belum terwujud, yang menyebabkan ketegangan antara ruang pelatih dan ruang direksi.
Conte dilaporkan bersedia mengabaikan masalah fasilitas untuk saat ini, asalkan ada pemisahanyang jelas antara aspek olahraga klub dan hal-hal lain ke depannya.
De Laurentiis menetapkan empat syarat yang jelas
Presiden Napoli, De Laurentiis, juga siap mengajukan persyaratannya sendiri dalam pertemuan yang dijadwalkan setelah laga mendatang melawan Bologna.
Presiden memiliki empat persyaratan khusus untuk musim 2026-27. Yang terpenting, De Laurentiis ingin melihat gaji pemain dikurangi dari level saat ini yang mencapai sekitar €115 juta. Pada saat yang sama, ia berharap tim dapat kembali lolos ke Liga Champions dan melaju melewati babak awal kompetisi elit Eropa tersebut
Selain itu, sang pemilik berencana untuk memperbarui skuad dengan mengidentifikasi lima pemain yang ia harapkan akan mengenakan seragam Napoli pada musim depan.
Keterbatasan anggaran dan perkembangan skuad
Kondisi keuangan memainkan peran penting dalam negosiasi ini. Meskipun Napoli memiliki cadangan dana yang cukup besar, neraca keuangan klub masih defisit, sehingga diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam perekrutan pemain dan pengelolaan gaji.
De Laurentiis berencana menggunakan sekitar €190 juta dari cadangan tersebut untuk memastikan stabilitas jangka panjang klub, bukan untuk membiayai pengeluaran yang sembrono.
Conte, yang sebelumnya pernah mundur dari proyek di Inter dan Juventus ketika ia merasa "proyek olahraga" tersebut dilemahkan, harus memutuskan apakah pembatasan keuangan ini sejalan dengan naluri kompetitifnya.
KTT yang akan datang akan menentukan arah Napoli
Waktu penyelenggaraan pertemuan ini sangat strategis, karena Napoli ingin terlebih dahulu memastikan secara matematis tempat mereka di Liga Champions sebelum membahas detail-detail lebih lanjut mengenai proyek teknis tersebut.
Bagi De Laurentiis, musim 2026-27 merupakan tahun bersejarah karena klub ini akan merayakan ulang tahun ke-100. Presiden klub dilaporkan sangat ingin kembali ke garis depan citra publik klub selama periode ini, yang berpotensi bertabrakan dengan tuntutan Conte untuk menguasai sepenuhnya bidang olahraga.
Kedua belah pihak kini berada di persimpangan jalan, dengan pertemuan pasca-Bologna kemungkinan besar akan menentukan apakah Conte tetap menjadi figur utama dalam proyek Napoli.