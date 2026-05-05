Antonio Conte mengajukan tuntutan terkait masa depannya di Napoli, sementara Aurelio De Laurentiis menetapkan empat syarat agar ia tetap bertahan

Il Mattino melaporkan bahwa Conte sangat ingin melanjutkan petualangannya di Stadio Diego Armando Maradona, namun ia tidak berniat untuk melunakkan pendiriannya terkait isu-isu olahraga yang krusial.

Secara historis, sebagai manajer yang menolak kompromi, Conte mencari jaminan bahwa visinya untuk tim utama akan dihormati tanpa campur tangan dari atas.

Laporan menunjukkan bahwa sang pelatih merasa frustrasi karena kurangnya dukungan dari klub pada awal musim ini, terutama ketika ia mengkritik keputusan wasit. Selain itu, janji perbaikan infrastruktur klub belum terwujud, yang menyebabkan ketegangan antara ruang pelatih dan ruang direksi.

Conte dilaporkan bersedia mengabaikan masalah fasilitas untuk saat ini, asalkan ada pemisahanyang jelas antara aspek olahraga klub dan hal-hal lain ke depannya.



