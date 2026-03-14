Antonio Conte menegaskan rencananya untuk tetap bertahan di Napoli setelah musim ini, meski timnya tampil mengecewakan di Serie A dan Liga Champions

Setelah mengambil alih Napoli pada musim panas 2024 dan membawa mereka meraih gelar Serie A keempat musim lalu, Conte memahami pentingnya menutup musim dengan performa yang kuat, sekaligus menyoroti risiko dari jadwal pertandingan yang padat.

"Misalkan para pemain yang telah absen dalam waktu yang sangat lama sedang dalam proses pemulihan. Anda harus memahami bagaimana dan dalam kondisi apa mereka kembali, saya harus pandai mengatur menit bermain mereka," jelasnya. Mengenai perubahan taktik, ia menambahkan: "Kami harus menunggu pemulihan Giovanni Di Lorenzo untuk mempertimbangkan kembali ke formasi empat bek... Mengubah sistem ini bisa merugikan dan berbahaya bagi kami."