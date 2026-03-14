Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Antonio Conte menegaskan rencananya untuk tetap bertahan di Napoli setelah musim ini, meski timnya tampil mengecewakan di Serie A dan Liga Champions
Napoli tengah menghadapi musim yang sulit
Performa Napoli tengah menjadi sorotan tajam, dengan tim tersebut saat ini berada di peringkat ketiga Serie A, tertinggal jauh dari pemuncak klasemen Inter. Musim ini juga menandai tersingkirnya mereka dari Liga Champions pada babak grup, yang semakin memengaruhi momentum mereka. Terlepas dari kemunduran ini, pernyataan Conte mengisyaratkan bahwa jajaran petinggi klub tetap bersatu, lebih memilih stabilitas daripada pergantian manajer lagi sambil menanti bursa transfer musim panas untuk memperbaiki kelemahan skuad dan mengejar ketertinggalan dari pemuncak klasemen.
- AFP
Mengelola skuad dan stabilitas taktis
Conte mengingatkan para pengamat bahwa ia bergabung dengan visi jangka panjang, bukan sekadar solusi cepat. Meskipun menghadapi tekanan musim yang sulit yang muncul setelah beredarnya rumor kepergiannya musim panas lalu, sang manajer tetap teguh pada keyakinannya. "Saat saya tiba di Napoli, saya menandatangani kontrak selama tiga tahun," kata Conte kepada DAZN. "Setiap tahun, seperti tahun lalu, kami duduk bersama presiden untuk melakukan evaluasi... Semua orang tahu betul bahwa saya sangat nyaman di Naples, saya merasa baik-baik saja. Di saat yang sama, memang tepat untuk melakukan evaluasi dan melihat apakah tepat untuk melangkah ke depan. Dari pihak saya, ada kesediaan penuh dan keinginan yang kuat untuk melanjutkan perjalanan ini."
Setelah mengambil alih Napoli pada musim panas 2024 dan membawa mereka meraih gelar Serie A keempat musim lalu, Conte memahami pentingnya menutup musim dengan performa yang kuat, sekaligus menyoroti risiko dari jadwal pertandingan yang padat.
"Misalkan para pemain yang telah absen dalam waktu yang sangat lama sedang dalam proses pemulihan. Anda harus memahami bagaimana dan dalam kondisi apa mereka kembali, saya harus pandai mengatur menit bermain mereka," jelasnya. Mengenai perubahan taktik, ia menambahkan: "Kami harus menunggu pemulihan Giovanni Di Lorenzo untuk mempertimbangkan kembali ke formasi empat bek... Mengubah sistem ini bisa merugikan dan berbahaya bagi kami."
- Getty Images Sport
Menatap fase akhir
Conte tengah berfokus untuk menutup musim dengan gemilang guna memastikan Napoli tidak gagal lolos ke kompetisi Eropa. Dengan menyatakan "keinginan yang sangat kuat" untuk tetap bertahan, ia berusaha meredam rumor dan memberikan kejelasan menjelang sepuluh pertandingan terakhir. Penekanannya pada evaluasi yang "tenang" menunjukkan hubungan profesional dengan pihak manajemen, dengan tujuan menghindari gesekan publik seperti yang pernah terjadi pada peran-perannya sebelumnya.
Iklan