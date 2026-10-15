Kubu pelatih asal Italia itu sebelumnya mengadakan pembicaraan dengan direktur sepak bola Jason Wilcox pada musim panas, tetapi dewan direksi kemudian memberikan jabatan permanen kepada Carrick yang berusia 45 tahun setelah ia memastikan tim lolos ke Liga Champions menyusul kepergian Ruben Amorim pada Januari.

Meski gagal mendapatkan jabatan itu, mantan pelatih Juventus tersebut tetap yakin bisa membalikkan keadaan di Manchester dan ingin kembali berkiprah di Inggris. Ia memiliki rekam jejak yang terbukti di Premier League, setelah menjuarai liga tersebut dan Piala FA selama dua tahun bersama Chelsea hingga 2018. Ia kemudian mencatatkan persentase kemenangan di atas 50 persen bersama Tottenham Hotspur antara 2021 dan Maret 2023. Saat ia hengkang, klub asal London utara itu berada di peringkat keempat.