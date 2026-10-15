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Antonio Conte membuat Manchester United siaga setelah pelatih asal Italia itu kembali berupaya menggantikan Michael Carrick yang tengah kesulitan
Juru taktik asal Italia ingin segera kembali
Menurut TEAMtalk, perantara yang bekerja untuk pelatih berusia 57 tahun itu telah menghubungi petinggi Manchester United untuk menegaskan kesiapannya menggantikan pelatih mereka yang tengah kesulitan. Pelatih berpengalaman itu belum menangani klub mana pun sejak meninggalkan Napoli pada musim panas setelah menjuarai Serie A pada musim pertamanya dan finis kedua musim lalu. Langkahnya itu terjadi ketika United baru meraih dua kemenangan dan menelan empat kekalahan dalam sembilan pertandingan pertama mereka.
- Newscom World
Penolakan pada musim panas diikuti pendekatan baru
Kubu pelatih asal Italia itu sebelumnya mengadakan pembicaraan dengan direktur sepak bola Jason Wilcox pada musim panas, tetapi dewan direksi kemudian memberikan jabatan permanen kepada Carrick yang berusia 45 tahun setelah ia memastikan tim lolos ke Liga Champions menyusul kepergian Ruben Amorim pada Januari.
Meski gagal mendapatkan jabatan itu, mantan pelatih Juventus tersebut tetap yakin bisa membalikkan keadaan di Manchester dan ingin kembali berkiprah di Inggris. Ia memiliki rekam jejak yang terbukti di Premier League, setelah menjuarai liga tersebut dan Piala FA selama dua tahun bersama Chelsea hingga 2018. Ia kemudian mencatatkan persentase kemenangan di atas 50 persen bersama Tottenham Hotspur antara 2021 dan Maret 2023. Saat ia hengkang, klub asal London utara itu berada di peringkat keempat.
Gejolak di ruang ganti memicu spekulasi
Performa tim yang tersendat membuat para pemain semakin khawatir dewan direksi akan segera mengambil tindakan. Ketegangan itu memicu luapan emosi Lisandro Martinez pada Selasa, sebelum bek asal Argentina tersebut merilis pernyataan untuk mengklarifikasi ucapannya.
Meski kontak baru dari perwakilan Conte belum memicu negosiasi resmi karena petinggi klub secara terbuka tetap mendukung pelatih mereka saat ini, orang dalam klub mengakui bahwa hasil pertandingan harus membaik secara drastis.
Sementara itu, laporan pada Rabu menyebutkan bahwa para direktur telah menetapkan seorang pelatih papan atas Liga Primer Inggris sebagai target utama mereka. Julian Nagelsmann dan mantan pelatih Newcastle United Eddie Howe, yang baru-baru ini menolak pinangan klub peserta Liga Champions, juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial.
- AFLOSPORT
Derbi sengit menguji masa depan pelatih
Tim asuhan Carrick kini harus segera bangkit saat bertandang menghadapi rival Leeds United pada Minggu demi meredakan tekanan yang terus meningkat. Meski para petinggi klub belum memberi isyarat akan segera melakukan pemecatan, sang manajer mau tidak mau akan menanggung akibatnya jika hasil tidak segera membaik. Dengan Conte dan kandidat ternama lainnya menanti kesempatan, laga akhir pekan ini di Elland Road menjadi krusial.
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