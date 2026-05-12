Antonio Conte membela Rasmus Hojlund saat pemain pinjaman dari Man Utd itu terus mengalami paceklik gol dalam kekalahan telak dari Napoli
Upaya Napoli untuk memastikan finis di empat besar mengalami pukulan telak setelah Bologna meraih kemenangan dramatis di Naples pada Senin. Tanpa pemain kunci seperti Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku, Partenopei tertinggal dua gol di awal pertandingan sebelum melakukan perlawanan yang gigih melalui Giovanni Di Lorenzo dan Alisson Santos. Namun, tendangan voli akrobatik di menit-menit akhir dari Jonathan Rowe membuat tim asuhan Conte harus menelan kekalahan, sehingga status kualifikasi Liga Champions mereka menjadi diragukan dengan hanya tersisa dua pertandingan Serie A.
Conte mendukung formasi dengan satu penyerang
Saat berbicara kepada DAZNsetelah peluit akhir dibunyikan, Conte langsung membela Hojlund dari kritik terkait catatan golnya yang terbilang sedikit, yakni 10 gol dalam 31 penampilan liga musim ini. Ia mengatakan: "Jangan lupa bahwa dia adalah satu-satunya penyerang yang kami miliki di skuad; dia selalu diturunkan. Musim ini, seharusnya kami punya kesempatan untuk memberinya istirahat dan memasukkannya sebagai pemain pengganti selama pertandingan. Dia memiliki energi yang luar biasa. Ada saat-saat ketika Anda harus menyerang ke dalam dan ada saat-saat ketika Anda harus mempertahankan bola."
Masih ada ruang untuk perbaikan
Meskipun sudah enam pertandingan berturut-turut tak mencetak gol, Hojlund membuktikan nilainya dengan memberikan assist keempatnya di Serie A musim ini untuk gol penyama kedudukan Santos. Conte tetap berpendapat bahwa beban kerja dan usia pemain berusia 23 tahun itu merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi penampilannya. Pelatih tersebut menambahkan: "Dia memiliki kualitas yang luar biasa, usianya baru 23 tahun dan masih memiliki ruang untuk berkembang yang besar. Kami sama sekali tidak bisa mengkritiknya."
Episode penutup musim yang sangat penting
Napoli akan menjalani laga tandang yang penuh tekanan ke Pisa pada hari Minggu, di mana mereka harus meraih kemenangan untuk menjaga harapan mereka finis di empat besar tetap hidup. Setelah itu, mereka akan kembali ke kandang untuk menjamu Udinese dalam laga penutup musim ini, sebuah pertandingan yang bisa menentukan nasib mereka di kompetisi Eropa musim depan. Conte sangat ingin timnya kembali menemukan soliditas pertahanan mereka setelah kebobolan tiga gol di kandang sendiri, sementara Hojlund tetap menjadi andalan utama untuk mencetak gol di tengah lini serang yang kekurangan pemain.