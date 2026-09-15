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Antonio Conte ke Man Utd? Mantan bos Napoli muncul sebagai kandidat kejutan untuk menggantikan Michael Carrick di Old Trafford
Manchester United mempertimbangkan pergantian manajer
Masa jeda Antonio Conte dari dunia kepelatihan bisa jadi berakhir lebih cepat, dengan United dilaporkan mempertimbangkan langkah untuk merekrut ahli taktik Italia berpengalaman itu, menurut Corriere della Sera. Petinggi Old Trafford diam-diam tetap membuka opsi jika mereka memutuskan untuk berpisah dengan manajer saat ini, Carrick.
Potensi keputusan itu muncul setelah awal yang sangat mengecewakan di kampanye Premier League yang baru. Manchester United baru mengumpulkan empat poin dari empat laga pertama mereka, memunculkan pertanyaan sejak dini soal arah tim.
Meski Carrick berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions setelah menggantikan Ruben Amorim yang dipecat pada Januari lalu, figur-figur senior tergoda oleh Conte. Daya tarik sosok berpengalaman dan terbukti sebagai pemenang itu disebut menggoda hierarki klub.
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Pemenang beruntun diincar untuk Old Trafford
Menurut laporan yang sama, Conte saat ini berada di posisi teratas dalam daftar target potensial United. Rekam jejak elite pria asal Italia itu membuatnya menjadi opsi yang sangat menarik bagi dewan direksi yang menuntut tinggi.
Waktunya tetap sangat pelik mengingat Carrick baru menandatangani kontrak baru berdurasi panjang beberapa bulan lalu. Kesepakatan anyar itu berlaku hingga Juni 2028, yang berarti pemecatan mendadak apa pun akan membutuhkan perubahan sikap yang signifikan dari pimpinan klub.
Bagi Conte, kepulangan apa pun ke kursi pelatih akan sepenuhnya bergantung pada tawaran yang datang. Laporan tersebut menegaskan bahwa mantan bos Juventus itu hanya akan mengakhiri masa jedanya untuk klub besar dengan proyek yang sejalan dengan ambisinya.
Komplikasi Juventus menambah drama lebih lanjut
Perkembangan manajerial di Inggris juga menciptakan situasi canggung bagi Juventus. Pelatih Bianconeri saat ini, Luciano Spalletti, berada dalam sorotan tajam setelah awal musim domestik yang sangat buruk.
Juve dengan susah payah menjalani start liga terburuk kedua mereka dalam delapan tahun terakhir, yang langsung memberi tekanan pada kursi pelatih. Meski Spalletti masih terikat kontrak di Turin hingga Juni 2028 dan mendapat dukungan publik pekan ini, sebagian vokal dari para pendukung akan menyambut kembalinya mantan pelatih mereka.
Conte sepenuhnya belum bekerja lagi sejak Mei ketika ia mengakhiri kontraknya dengan Napoli setahun lebih awal. Statusnya yang masih tersedia terus menjadi bahan pembicaraan bagi klub-klub besar yang sedang kesulitan di seluruh Eropa.
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Taruhannya tinggi dalam beberapa pekan ke depan
Semua mata kini akan tertuju pada Carrick untuk melihat apakah ia bisa menghadirkan perubahan instan, baik dalam performa maupun hasil. Jadwal pertandingan United berikutnya tanpa diragukan lagi akan sangat krusial dalam menentukan apakah dewan direksi tetap bersabar atau mengambil langkah perubahan drastis.
Sementara itu, Conte tetap tidak terburu-buru untuk langsung kembali melatih tanpa jaminan yang benar-benar tepat. Jika Manchester United memutuskan untuk melakukan pendekatan konkret, meyakinkan pria Italia itu akan membutuhkan proyek jangka panjang yang sangat meyakinkan.
Untuk saat ini, Carrick masih mempertahankan posisinya yang diraih dengan susah payah. Namun, bayang-bayang kehadiran pelatih elite yang tersedia memastikan tekanan di Old Trafford akan tetap berada pada level maksimal.
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