Antonio Conte ke Man Utd? Mantan bos Napoli muncul sebagai kandidat kejutan untuk menggantikan Michael Carrick di Old Trafford

Masa jeda Antonio Conte dari dunia kepelatihan bisa jadi berakhir lebih cepat, dengan United dilaporkan mempertimbangkan langkah untuk merekrut ahli taktik Italia berpengalaman itu, menurut Corriere della Sera. Petinggi Old Trafford diam-diam tetap membuka opsi jika mereka memutuskan untuk berpisah dengan manajer saat ini, Carrick.

Potensi keputusan itu muncul setelah awal yang sangat mengecewakan di kampanye Premier League yang baru. Manchester United baru mengumpulkan empat poin dari empat laga pertama mereka, memunculkan pertanyaan sejak dini soal arah tim.

Meski Carrick berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions setelah menggantikan Ruben Amorim yang dipecat pada Januari lalu, figur-figur senior tergoda oleh Conte. Daya tarik sosok berpengalaman dan terbukti sebagai pemenang itu disebut menggoda hierarki klub.