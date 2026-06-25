Antonio Conte ditunjuk sebagai pelatih! Italia mempercayakan mantan pelatih Chelsea dan Napoli ini untuk mengembalikan tim nasional ke jalur yang benar setelah kegagalan di Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) telah memutuskan untuk mempercayakan masa depannya kepada seorang pria yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di level tertinggi. Menurut La Gazzetta dello Sport, Conte tidak hanya kembali untuk solusi jangka pendek; mantan manajer Juventus, Chelsea, dan Napoli ini diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun. Komitmen jangka panjang ini dirancang untuk memberikan stabilitas hingga Piala Dunia 2030, yang akan diselenggarakan di Spanyol, Portugal, dan Maroko.

Keputusan untuk menawarkan kontrak jangka panjang ini berakar pada visi strategis yang jelas. Selain penyesuaian taktis, Italia membutuhkan perubahan budaya menyeluruh setelah kejutan akibat kegagalan-kegagalan baru-baru ini. Dengan mengikat Conte hingga 2030, FIGC memberi sinyal bahwa era solusi sementara telah berakhir. Tujuannya adalah mengembalikan Italia ke posisi semestinya di antara tim-tim elit, dan Conte dipandang sebagai satu-satunya kandidat yang memiliki dorongan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek besar ini hingga tuntas.