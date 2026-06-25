Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Antonio Conte ditunjuk sebagai pelatih! Italia mempercayakan mantan pelatih Chelsea dan Napoli ini untuk mengembalikan tim nasional ke jalur yang benar setelah kegagalan di Piala Dunia
Proyek jangka panjang bagi seorang pemenang berulang
Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) telah memutuskan untuk mempercayakan masa depannya kepada seorang pria yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di level tertinggi. Menurut La Gazzetta dello Sport, Conte tidak hanya kembali untuk solusi jangka pendek; mantan manajer Juventus, Chelsea, dan Napoli ini diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun. Komitmen jangka panjang ini dirancang untuk memberikan stabilitas hingga Piala Dunia 2030, yang akan diselenggarakan di Spanyol, Portugal, dan Maroko.
Keputusan untuk menawarkan kontrak jangka panjang ini berakar pada visi strategis yang jelas. Selain penyesuaian taktis, Italia membutuhkan perubahan budaya menyeluruh setelah kejutan akibat kegagalan-kegagalan baru-baru ini. Dengan mengikat Conte hingga 2030, FIGC memberi sinyal bahwa era solusi sementara telah berakhir. Tujuannya adalah mengembalikan Italia ke posisi semestinya di antara tim-tim elit, dan Conte dipandang sebagai satu-satunya kandidat yang memiliki dorongan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek besar ini hingga tuntas.
- Getty Images Sport
Klub-klub Serie A mendukung penunjukan tersebut
Bukan hanya federasi yang mendesak kembalinya Conte; klub-klub besar di Serie A dilaporkan juga mendukung langkah tersebut. Bagi klub-klub domestik, Conte mewakili “jaminan dedikasi penuh.” Reputasinya sebagai sosok yang tak kenal lelah serta kemampuannya untuk memaksimalkan potensi setiap pemain dalam skuadnya menjadikannya figur ideal bagi gerakan nasional ini. Klub-klub tersebut meyakini bahwa kehadirannya akan meningkatkan standar seluruh sistem sepak bola Italia.
Kinerja Conte di Euro 2016 tetap menjadi tonggak penting dalam hal kecerdikan taktis. Meskipun memiliki skuad yang oleh banyak orang dianggap terbatas, ia membawa Azzurri hingga selangkah lagi dari babak semifinal melalui adu penalti, dengan kemenangan terkenal atas Spanyol dan memaksa Jerman berjuang hingga batas maksimal. Kepergiannya setelah turnamen tersebut meninggalkan kekosongan yang dirasakan banyak orang belum pernah terisi dengan tepat, dan kembalinya ia dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan tugas yang ia mulai satu dekade lalu.
Mempersiapkan Piala Dunia 2030
Jalan bagi kembalinya Conte pun terbuka setelah kepergiannya baru-baru ini dari Stadio Diego Armando Maradona. Pelatih berusia 56 tahun itu secara resmi meninggalkan Napoli setelah mencapai kesepakatan dengan klub untuk mengakhiri kontraknya, meskipun ia telah membawa mereka meraih gelar Scudetto dan Piala Super selama masa jabatannya. Ia mengakui kepada petinggi Napoli bahwa ia merasa proyek tersebut telah mencapai titik akhir, khususnya karena kesulitan dalam menjaga kekompakan di dalam tim.
Fokus penunjukan ini sepenuhnya tertuju pada cakrawala tahun 2030. Setelah kekalahan telak di babak play-off melawan Bosnia-Herzegovina yang memastikan Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, FIGC menginginkan seorang manajer yang mampu membangun skuad tanpa tekanan konstan akan hasil instan dan berwawasan pendek. Jangka waktu empat tahun merupakan elemen krusial di sini, karena hal ini memungkinkan Conte menerapkan metodologinya yang ketat selama satu siklus Piala Dunia penuh, memastikan bahwa Italia tidak hanya lolos ke turnamen berikutnya, tetapi juga kembali menjadi pesaing yang sesungguhnya.
- AFP
Akhir dari mimpi buruk Piala Dunia
Sepak bola Italia sangat berupaya memastikan masa depannya setelah mengalami tiga kegagalan berturut-turut di Piala Dunia. Dengan menunjuk Conte, pihak berwenang mencari sosok yang dapat diandalkan—seseorang yang memiliki rekam jejak terbukti dalam mencapai target bahkan di tengah kesulitan ekstrem. Langkah ini merupakan keputusan yang terukur, lahir dari kebutuhan untuk menghindari malu di kancah internasional lebih lanjut dan memulihkan identitas sepak bola negara tersebut. Pada akhirnya, tugas pelatih kepala baru ini adalah mengembalikan tim nasional ke jalur yang stabil.