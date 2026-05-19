Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Antonio Conte diprediksi akan meninggalkan Napoli karena ia berencana untuk kembali melatih tim nasional Italia
Klub raksasa Italia diprediksi akan berpisah
Laporan dari La Gazzetta dello Sport dan Corriere dello Sport menyebutkan bahwa Napoli dan Conte akan berpisah pada akhir musim ini. Kedua media tersebut mengungkapkan bahwa keputusan untuk berpisah ini diambil setelah pertemuan penting pada pertengahan April antara sang manajer dan presiden klub, Aurelio De Laurentiis. Meskipun baru saja membawa Partenopei meraih kemenangan atas Pisa yang memastikan lolosnya Napoli ke Liga Champions musim depan, Conte secara tegas mengisyaratkan kepergiannya yang akan segera terjadi sebelum kontraknya yang berlaku hingga Juni 2027 berakhir.
- Getty Images
Ketentuan pemutusan hubungan kerja atas kesepakatan bersama
Meskipun Conte masih memiliki sisa masa kontrak yang cukup panjang di Napoli, rencana pengunduran diri dini sedang disusun di belakang layar. Meskipun Corriere dello Sport sedikit lebih berhati-hati dalam menyimpulkan kepastian pemutusan hubungan kerja tersebut, telah dilaporkan secara luas bahwa jika pelatih asal Italia itu hengkang, hal itu akan dilakukan atas kesepakatan bersama. Pengaturan administratif ini memastikan bahwa mantan manajer peraih gelar Liga Premier tersebut akan meninggalkan jabatannya secara baik-baik dan tanpa kompensasi finansial bagi sang pelatih.
Sarri dan Allegri menghadapi ketegangan
Kekosongan posisi pelatih di Napoli telah memicu persaingan sengit untuk mencari penggantinya, dengan Maurizio Sarri dan Massimiliano Allegri muncul sebagai kandidat utama. Sementara posisi Allegri di AC Milan terancam akibat perselisihan dengan penasihat senior Zlatan Ibrahimovic dan CEO Giorgio Furlani, Sarri juga dilaporkan berselisih dengan presiden Lazio, Claudio Lotito.
Berbicara dalam konferensi pers pasca-pertandingan (via La Lazio Siamo Noi) mengenai masa depannya setelah kekalahan menyakitkan dalam derby Roma, Sarri mengatakan: "Mari kita mainkan pertandingan terakhir dulu. Saat ini mereka belum memberi tahu saya apa pun mengenai rencana masa depan. Saya tidak menyukai situasi musim ini, saya sama sekali tidak didengarkan dan saya tidak terlalu senang, mungkin klub juga tidak senang. Mari selesaikan musim liga ini dan lihat apakah mereka punya sesuatu untuk disampaikan kepada saya."
- AFP
Proses perombakan Azzurri menjadi sorotan
Conte dilaporkan sangat berkeinginan untuk kembali menjadi pelatih timnas Italia setelah pemilihan presiden FIGC pada 22 Juni, dengan target mengulangi rekor gemilangnya sebelumnya, yakni 14 kemenangan dari 24 pertandingan bersama timnas. Pergantian pelatih yang akan segera terjadi ini membuat Napoli menghadapi krisis identitas yang mendesak, sementara mereka berupaya merancang transisi yang mulus dengan calon pemain baru sebelum jendela transfer musim panas dibuka.