Antonio Conte diprediksi akan meninggalkan Napoli karena ia berencana untuk kembali melatih tim nasional Italia

Kekosongan posisi pelatih di Napoli telah memicu persaingan sengit untuk mencari penggantinya, dengan Maurizio Sarri dan Massimiliano Allegri muncul sebagai kandidat utama. Sementara posisi Allegri di AC Milan terancam akibat perselisihan dengan penasihat senior Zlatan Ibrahimovic dan CEO Giorgio Furlani, Sarri juga dilaporkan berselisih dengan presiden Lazio, Claudio Lotito.

Berbicara dalam konferensi pers pasca-pertandingan (via La Lazio Siamo Noi) mengenai masa depannya setelah kekalahan menyakitkan dalam derby Roma, Sarri mengatakan: "Mari kita mainkan pertandingan terakhir dulu. Saat ini mereka belum memberi tahu saya apa pun mengenai rencana masa depan. Saya tidak menyukai situasi musim ini, saya sama sekali tidak didengarkan dan saya tidak terlalu senang, mungkin klub juga tidak senang. Mari selesaikan musim liga ini dan lihat apakah mereka punya sesuatu untuk disampaikan kepada saya."