Antonio Conte dan Roberto Mancini kembali bersaing memperebutkan posisi pelatih timnas Italia setelah Andrea Pirlo tidak lagi menjadi kandidat

Pirlo tampaknya akan mengambil alih tim nasional, namun mantan gelandang tersebut kini secara resmi mengonfirmasi bahwa ia tidak lagi menjadi kandidat untuk posisi tersebut. Masalah ini bermula dari konflik kepentingan yang melibatkan kemitraan komersialnya dengan sebuah perusahaan taruhan, sebuah situasi yang disikapi Pirlo dengan rasa frustrasi yang mendalam.

Dalam pernyataannya, ia melanjutkan: "Selama beberapa hari terakhir, saya menyaksikan dengan rasa pahit yang mendalam bagaimana perdebatan mengenai nama saya dan kemungkinan saya menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Italia berkembang.

Pemenang Piala Dunia 2006 ini menegaskan bahwa tidak ada makna politik di balik kemitraan komersialnya dengan perusahaan Rusia, Fonbet, dan mengkritik upaya-upaya yang mencoba menggambarkannya sebaliknya. "Mengaitkan makna politik pada kolaborasi ini berarti menuduh saya memiliki keyakinan yang tidak pernah saya ungkapkan dan yang tidak saya anut. Sangat disayangkan bahwa keputusan yang didasarkan pada pertimbangan olahraga dengan cepat terseret ke dalam perdebatan publik yang akhirnya mengaitkan motif dan niat yang tidak pernah ada pada nama saya."