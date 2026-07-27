Getty Images
Diterjemahkan oleh
Antonio Conte dan Roberto Mancini kembali bersaing memperebutkan posisi pelatih timnas Italia setelah Andrea Pirlo tidak lagi menjadi kandidat
Pencalonan Pirlo kandas di tengah kontroversi
Pirlo tampaknya akan mengambil alih tim nasional, namun mantan gelandang tersebut kini secara resmi mengonfirmasi bahwa ia tidak lagi menjadi kandidat untuk posisi tersebut. Masalah ini bermula dari konflik kepentingan yang melibatkan kemitraan komersialnya dengan sebuah perusahaan taruhan, sebuah situasi yang disikapi Pirlo dengan rasa frustrasi yang mendalam.
Dalam pernyataannya, ia melanjutkan: "Selama beberapa hari terakhir, saya menyaksikan dengan rasa pahit yang mendalam bagaimana perdebatan mengenai nama saya dan kemungkinan saya menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Italia berkembang.
Pemenang Piala Dunia 2006 ini menegaskan bahwa tidak ada makna politik di balik kemitraan komersialnya dengan perusahaan Rusia, Fonbet, dan mengkritik upaya-upaya yang mencoba menggambarkannya sebaliknya. "Mengaitkan makna politik pada kolaborasi ini berarti menuduh saya memiliki keyakinan yang tidak pernah saya ungkapkan dan yang tidak saya anut. Sangat disayangkan bahwa keputusan yang didasarkan pada pertimbangan olahraga dengan cepat terseret ke dalam perdebatan publik yang akhirnya mengaitkan motif dan niat yang tidak pernah ada pada nama saya."
- Getty
Mancini dan Conte memimpin persaingan dalam pemilihan pendahuluan
Dengan absennya Pirlo, Presiden FIGC Giovanni Malagò dilaporkan sedang mempertimbangkan figur-figur yang lebih berpengalaman, dengan Mancini berada di posisi terdepan di atas Conte untuk kembali ke bangku cadangan — menurut Tutto Sport.
Mancini, yang telah menjalin persahabatan lama dengan Malagò, dikabarkan bersedia kembali meskipun sebelumnya ia sempat hengkang untuk mengemban tugas di Arab Saudi dan Qatar.
Conte tetap menjadi pilihan populer di kalangan publik Italia dan pejabat liga yang memandangnya sebagai kandidat ideal untuk membangun kembali skuad. Meskipun ia belum dihubungi secara resmi, masa jabatannya sebelumnya antara tahun 2014 dan 2016 tetap sangat dihargai. Tuntutan finansial bagi mantan manajer Inter dan Chelsea ini akan lebih tinggi — sebelumnya ia memperoleh gaji lebih dari €4 juta per tahun — namun para sponsor dapat menutupi selisih tersebut.
Maldini dan Leonardo mengundurkan diri dari jabatan mereka di FIGC
Perubahan arah ke arah Mancini dan Conte telah memicu perpecahan internal yang besar di dalam federasi. Paolo Maldini dan Leonardo, yang berperan penting dalam mendorong penunjukan Pirlo, telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan masing-masing sebagai direktur teknis dan penasihat khusus.
Laporan menunjukkan bahwa keduanya merasa tidak diberikan otonomi "carte blanche" yang dijanjikan saat mereka bergabung dengan proyek ini hanya 16 hari yang lalu.
Pengunduran diri kedua legenda AC Milan ini mengisyaratkan bahwa perombakan total hierarki olahraga federasi akan segera terjadi. Meskipun Malagò berharap dapat menemukan jalan tengah agar keduanya tetap bertahan, preferensi mereka terhadap pelatih yang lebih muda dan lebih "visioner" seperti Raffaele Palladino bertentangan dengan keinginan presiden yang lebih mengutamakan pengalaman yang telah teruji.
- (C)Getty Images
Pilihan alternatif jika merek-merek ternama itu gagal
Jika kesepakatan dengan Mancini atau Conte gagal terwujud, beberapa nama lain sedang dibahas untuk mengisi kekosongan tersebut. Stefano Pioli dianggap sebagai alternatif yang fleksibel dan siap, terutama mengingat rekam jejak suksesnya bersama Maldini, meskipun pengunduran diri para direktur membuat penunjukannya menjadi kurang pasti. Pilihan internal lainnya adalah Silvio Baldini, yang bisa dipromosikan dari tim U-21, meskipun ia tetap menjadi sosok yang kontroversial di dalam FIGC.
Waktu semakin mendesak bagi Italia, karena keputusan mengenai pelatih kepala baru diperkirakan akan diselesaikan dalam 48 jam ke depan. Kegagalan untuk mendapatkan target-target ternama seperti Pep Guardiola atau Carlo Ancelotti telah mempersempit pilihan secara signifikan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami