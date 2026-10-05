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Antonio Conte buka suara soal pekerjaan di Manchester United dan kemungkinan kembali ke Premier League
Conte meremehkan peluang kembali cepat
Conte meredam spekulasi bahwa ia siap untuk segera kembali melatih. Mantan bos Chelsea dan Tottenham itu belum bekerja sejak meninggalkan Napoli pada musim panas. Namun, pria asal Italia itu menolak untuk sepenuhnya menutup kemungkinan kembali ke Inggris di masa depan.
United sangat sering dikaitkan dengan Conte menyusul awal musim yang buruk di bawah Carrick. Manchester United menjalani start terburuk bersama mereka sepanjang sejarah di Premier League. Lebih buruk lagi, pasukan Carrick baru-baru ini tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah dari Brighton.
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Sepak bola Inggris menggunakan bazoka finansial
Dalam wawancara dengan The Athletic, Conte mengakui bahwa peran lain di sepak bola Inggris masih menarik baginya. Ia juga menyatakan bahwa dirinya akan mempertimbangkan mengambil pekerjaan di tengah musim "jika itu layak", sebelum menyoroti kekuatan finansial Premier League yang sangat besar.
"Di Inggris saat ini mereka menggunakan bazoka, sementara di tempat lain mereka masih menggunakan pistol," jelas Conte. "Namun, kami juga harus berhati-hati tentang bagaimana uang itu dibelanjakan. Itulah mengapa sebelumnya kami membicarakan soal membuat penilaian yang tepat, soal memiliki visi, karena Anda mungkin memang punya uang, tetapi Anda harus membelanjakannya dengan bijak."
Menghormati sejarah kemenangan
Conte telah memenangi gelar liga di Inggris dan Italia, yang membuatnya menjadi kandidat yang jelas untuk pekerjaan papan atas di seluruh Eropa. Selain United, Juventus juga dikaitkan dengan mantan manajer mereka itu, meski klub Serie A tersebut baru-baru ini memberikan dukungan kepada pelatih saat ini, Luciano Spalletti.
Bagi Conte, proyek baru apa pun yang potensial harus sejalan dengan hasrat besar untuk meraih kesuksesan tertinggi. Pria Italia yang penuh gairah itu menegaskan bahwa ia hanya ingin bekerja di lingkungan yang berjuang untuk kebesaran.
Ia menambhakan: "Jika Anda pergi ke sebuah klub yang sejarahnya berbicara dengan sendirinya, sejarah yang dibangun oleh trofi, gelar liga, dan kemenangan, Anda hanya bisa menghormati sejarah itu dengan satu cara: dengan memiliki ambisi untuk membawa klub itu kembali, jika saat ini belum berada di sana, untuk berjuang demi tujuan-tujuan itu.
"Saya tahu betul bahwa hanya satu tim yang bisa menang setiap tahun, tetapi saya harus membawa di dalam hati saya, dan menanamkan di hati para penggemar, para pemain saya, dan para direktur saya. Percikan itu, harapan itu yang membuat Anda berkata, 'Sial, kita bisa menang'.
"Ada banyak klub yang agak kehilangan jejak sejarah mereka. Saya ingin pergi ke salah satu klub itu untuk membersihkan sejarah tersebut dan membuatnya kembali bersinar. Klub-klub yang punya tekanan, yang pada akhirnya, Anda tahu betul bahwa Anda tidak pergi ke sana hanya untuk berpartisipasi, melainkan untuk bersaing."
- Getty Images
Menyalakan lagi percikan kemenangan itu
Sementara Conte tampak puas menunggu waktunya, tekanan terus meningkat pada Carrick di Manchester. Manchester United sangat membutuhkan solusi untuk membalikkan musim mereka yang mengecewakan. Jika ada peluang yang muncul di Old Trafford atau di tempat lain, Conte tampaknya siap menuntut komitmen penuh dari klub yang pada akhirnya merekrutnya.
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