Antonio Conte buka suara soal pekerjaan di Manchester United dan kemungkinan kembali ke Premier League

Conte telah memenangi gelar liga di Inggris dan Italia, yang membuatnya menjadi kandidat yang jelas untuk pekerjaan papan atas di seluruh Eropa. Selain United, Juventus juga dikaitkan dengan mantan manajer mereka itu, meski klub Serie A tersebut baru-baru ini memberikan dukungan kepada pelatih saat ini, Luciano Spalletti.

Bagi Conte, proyek baru apa pun yang potensial harus sejalan dengan hasrat besar untuk meraih kesuksesan tertinggi. Pria Italia yang penuh gairah itu menegaskan bahwa ia hanya ingin bekerja di lingkungan yang berjuang untuk kebesaran.

Ia menambhakan: "Jika Anda pergi ke sebuah klub yang sejarahnya berbicara dengan sendirinya, sejarah yang dibangun oleh trofi, gelar liga, dan kemenangan, Anda hanya bisa menghormati sejarah itu dengan satu cara: dengan memiliki ambisi untuk membawa klub itu kembali, jika saat ini belum berada di sana, untuk berjuang demi tujuan-tujuan itu.

"Saya tahu betul bahwa hanya satu tim yang bisa menang setiap tahun, tetapi saya harus membawa di dalam hati saya, dan menanamkan di hati para penggemar, para pemain saya, dan para direktur saya. Percikan itu, harapan itu yang membuat Anda berkata, 'Sial, kita bisa menang'.

"Ada banyak klub yang agak kehilangan jejak sejarah mereka. Saya ingin pergi ke salah satu klub itu untuk membersihkan sejarah tersebut dan membuatnya kembali bersinar. Klub-klub yang punya tekanan, yang pada akhirnya, Anda tahu betul bahwa Anda tidak pergi ke sana hanya untuk berpartisipasi, melainkan untuk bersaing."