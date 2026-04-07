Antonio Conte bebas menerima tawaran melatih timnas Italia, namun presiden Napoli berpendapat bahwa mantan pelatih Chelsea dan Tottenham itu terlalu 'cerdas' untuk timnas yang 'sangat kacau'

Posisi tersebut baru-baru ini kosong setelah Gennaro Gattuso mengundurkan diri menyusul kekalahan timnas Italia di final play-off Piala Dunia melawan Bosnia-Herzegovina. Desakan untuk melakukan perombakan total terhadap badan pengurus sepak bola Italia telah memicu seruan agar sosok yang kuat mengambil alih jabatan tersebut, dengan Conte dipandang sebagai kandidat utama.

Conte menghabiskan dua tahun memimpin tim nasional, mengambil alih pada 2014 setelah kepergiannya dari Juventus. Ia memimpin 25 pertandingan bersama Azzurri, dengan 14 kemenangan dan lima kekalahan, namun masa jabatannya berakhir setelah kekalahan di perempat final Euro 2016 melawan Jerman melalui adu penalti. Sejak itu, ia melatih Chelsea, di mana ia memenangkan Liga Premier, Inter, meraih gelar Serie A, dan Tottenham sebelum membawa Napoli meraih Scudetto musim lalu.