Antonio Conte bebas menerima tawaran melatih timnas Italia, namun presiden Napoli berpendapat bahwa mantan pelatih Chelsea dan Tottenham itu terlalu 'cerdas' untuk timnas yang 'sangat kacau'
Conte dikabarkan akan kembali ke Azzurri
Posisi tersebut baru-baru ini kosong setelah Gennaro Gattuso mengundurkan diri menyusul kekalahan timnas Italia di final play-off Piala Dunia melawan Bosnia-Herzegovina. Desakan untuk melakukan perombakan total terhadap badan pengurus sepak bola Italia telah memicu seruan agar sosok yang kuat mengambil alih jabatan tersebut, dengan Conte dipandang sebagai kandidat utama.
Conte menghabiskan dua tahun memimpin tim nasional, mengambil alih pada 2014 setelah kepergiannya dari Juventus. Ia memimpin 25 pertandingan bersama Azzurri, dengan 14 kemenangan dan lima kekalahan, namun masa jabatannya berakhir setelah kekalahan di perempat final Euro 2016 melawan Jerman melalui adu penalti. Sejak itu, ia melatih Chelsea, di mana ia memenangkan Liga Premier, Inter, meraih gelar Serie A, dan Tottenham sebelum membawa Napoli meraih Scudetto musim lalu.
De Laurentiis bersedia memecat pelatih
Dalam wawancara dengan CalcioNapoli24, De Laurentiis menanggapi rumor yang mengaitkan Conte dengan posisi kosong di timnas Italia, dengan menyatakan bahwa Napoli siap melepas manajer mereka untuk mengambil peran bergengsi tersebut, asalkan dia diminta secara langsung.
Namun, ia mengungkapkan keraguan yang mendalam terkait ajakan dari federasi tersebut. "Conte sebagai pelatih baru tim nasional? Jika Antonio menanyakan hal itu kepada saya, saya rasa saya akan menjawab ya, tetapi karena ia sangat cerdas, selama tidak ada pihak yang serius, dan hingga saat ini belum ada, saya yakin ia akan mengurungkan niatnya untuk membayangkan dirinya memimpin sesuatu yang benar-benar tidak terorganisir," jelasnya.
Italia absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut
Tekanan terhadap Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) mencapai titik kritis pasca kekalahan mereka dari Bosnia-Herzegovina. Tim Azzurri mengalami kampanye kualifikasi yang bencana, yang dimulai di bawah asuhan Luciano Spalletti sebelum Gattuso ditunjuk sebagai pelatih dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan harapan mereka lolos ke Piala Dunia. Gattuso memimpin tim dalam delapan pertandingan secara keseluruhan dan membawa Azzurri meraih enam kemenangan, namun kekalahan dari Norwegia - pada pertandingan terakhir fase grup kualifikasi - dan Bosnia-Herzegovina menorehkan bayangan gelap atas masa jabatannya.
Kekecewaan bersejarah ini berarti Italia kini telah absen dari turnamen terbesar sepak bola pada tahun 2018, 2022, dan 2026, yang semakin memperjelas kekacauan struktural yang menyebabkan Presiden FIGC Gabriele Gravina mengundurkan diri, diikuti oleh Ketua Delegasi Gianluigi Buffon.
Tuntutan akan reformasi struktural
Presiden klub tersebut telah menyerukan perubahan besar-besaran dalam tata kelola sepak bola Italia. Ia mendukung Giovanni Malago—presiden Komite Olimpiade Nasional Italia (CONI) saat ini—untuk memimpin federasi, dengan menyebutnya sebagai sosok yang tepat untuk menjabat sebagai komisaris dan pada akhirnya menjadi presiden. Selain itu, De Laurentiis mengkritik dinamika kekuasaan saat ini, dengan mencatat bahwa klub-klub Serie A diperlakukan tidak adil meskipun memberikan kontribusi finansial yang sangat besar.
"Sepak bola Italia adalah Serie A yang dianggap seperti Cinderella, hanya memiliki 18% dalam federasi, sementara para amatir dan pemain memiliki mayoritas. Ini adalah hal yang tidak masuk akal mengingat tanpa Serie A federasi tidak akan ada dan mengingat bahwa kami membiayainya dengan €130 juta per tahun," ujarnya.