Antonio Cassano mengungkap jadwal pensiun Lionel Messi setelah bertemu dengan legenda Argentina itu di markas latihan Inter Miami
Pertemuan tertutup di Miami
Mantan pemain timnas Italia, Cassano, baru-baru ini mengunjungi markas latihan Inter Miami, di mana ia menghabiskan waktu yang cukup lama bersama Messi dan keluarganya. Pertemuan tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi mantan penyerang Real Madrid dan Roma itu, yang mengaku terpesona oleh pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut meskipun ia sendiri memiliki karier gemilang di Eropa.
Berbicara dalam podcast Viva El Futbol, Cassano menceritakan sambutan hangat yang ia terima di Florida. "Dia menghabiskan satu jam 40 menit bersama saya dan keluarga saya. Kami membicarakan banyak hal. Dia memperlakukan saya dengan cara yang tidak pernah saya duga. Dia adalah satu-satunya orang yang, ketika saya melihatnya, saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa mengatakan apa-apa," ungkap Cassano.
Pandangan rendah hati sang GOAT
Selama percakapan mereka, Cassano tak lupa mengingatkan Messi akan posisinya di dunia sepak bola. Ia bertanya kepada legenda Argentina itu: "Leo, apakah kamu sadar bahwa kamu adalah pemain terhebat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola?" Namun, tanggapan dari sang juara Piala Dunia itu justru menonjolkan sifat rendah hati yang telah menjadi ciri khas kariernya di luar lapangan.
Messi menepis kebutuhan akan peringkat atau pengakuan individu, sambil berkata kepada Cassano: "Antonio, apakah saya nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 10, atau nomor 15, apa bedanya bagi saya? Itu tidak mengubah apa pun bagi saya. Saya tidak peduli apakah saya pertama, kedua, atau ketiga. Saya memiliki gairah dan cinta terhadap sepak bola."
Berapa tahun lagi karier Messi?
Hal paling penting yang dapat diambil dari pertemuan tersebut adalah pengakuan Messi mengenai kondisi fisiknya dan keinginannya untuk terus bermain. Meskipun para penggemar telah berspekulasi tentang pensiunnya sejak ia pindah ke MLS, sang penyerang tampaknya mendapat semangat baru dari lingkungannya saat ini dan kecintaannya pada olahraga ini.
Messi mengatakan kepada Cassano: "Saya bisa bermain tiga atau empat tahun lagi. Saya melakukannya karena cinta pada sepak bola, saya menikmatinya." Dengan kontrak di Inter Miami yang berlaku hingga 31 Desember 2028, komentar ini menunjukkan bahwa pemain Argentina tersebut berpotensi tetap aktif hingga usia 41 tahun, mencakup masa tinggalnya di Amerika Serikat dan mungkin bahkan melampaui itu.
Menatap Piala Dunia 2026
Meskipun komitmen Messi terhadap Inter Miami tampak kokoh, masa depannya di tim nasional Argentina tetap menjadi topik perdebatan yang hangat. Meskipun ia belum secara resmi mengonfirmasi keikutsertaannya di Piala Dunia 2026, para penggemar berharap namanya akan kembali menjadi yang pertama dalam daftar skuad pelatih Lionel Scaloni saat Argentina mempertahankan gelar juara dunia mereka di Amerika Utara.