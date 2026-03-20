Antonin Kinsky diprediksi akan kembali ke starting XI Tottenham meski tampil buruk di Liga Champions, sementara Spurs diguncang kabar buruk mengenai cedera Guglielmo Vicario

Vicario akan menjalani operasi setelah mengalami hernia. Masalah cedera yang dialami pemain internasional Italia ini datang pada saat yang sangat krusial bagi klub asal London Utara tersebut, saat mereka bersiap menghadapi Nottingham Forest dalam laga krusial yang menentukan nasib degradasi akhir pekan ini. Spurs saat ini berada di peringkat ke-16 klasemen Liga Premier, hanya unggul satu poin dari West Ham di peringkat ke-18 dan Forest di peringkat ke-17.

Vicario akan tersedia untuk dipilih akhir pekan ini, demikian konfirmasi klub, namun ia akan menjalani operasi setelahnya. Perkiraan waktu pemulihan untuk operasi hernia berkisar antara empat hingga enam minggu, artinya ia kemungkinan akan absen dalam pertandingan-pertandingan krusial. Tottenham telah menjadwalkan operasi tersebut agar bertepatan dengan jeda internasional, namun setidaknya Vicario dipastikan akan absen dalam laga melawan Sunderland dan Brighton. Jika ia absen selama enam minggu, ia juga berpotensi absen dalam pertandingan melawan Wolves dan Aston Villa.

Spurs mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kami dapat mengonfirmasi bahwa Guglielmo Vicario akan menjalani operasi hernia minggu depan. Prosedur kecil untuk kiper internasional Italia ini telah dijadwalkan agar berdampak seminimal mungkin pada musim kami. Guglielmo akan segera memulai rehabilitasi bersama staf medis kami, dan diharapkan ia dapat kembali beraksi dalam waktu satu bulan ke depan."