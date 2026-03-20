Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Antonin Kinsky diprediksi akan kembali ke starting XI Tottenham meski tampil buruk di Liga Champions, sementara Spurs diguncang kabar buruk mengenai cedera Guglielmo Vicario
Vicario cedera
Vicario akan menjalani operasi setelah mengalami hernia. Masalah cedera yang dialami pemain internasional Italia ini datang pada saat yang sangat krusial bagi klub asal London Utara tersebut, saat mereka bersiap menghadapi Nottingham Forest dalam laga krusial yang menentukan nasib degradasi akhir pekan ini. Spurs saat ini berada di peringkat ke-16 klasemen Liga Premier, hanya unggul satu poin dari West Ham di peringkat ke-18 dan Forest di peringkat ke-17.
Vicario akan tersedia untuk dipilih akhir pekan ini, demikian konfirmasi klub, namun ia akan menjalani operasi setelahnya. Perkiraan waktu pemulihan untuk operasi hernia berkisar antara empat hingga enam minggu, artinya ia kemungkinan akan absen dalam pertandingan-pertandingan krusial. Tottenham telah menjadwalkan operasi tersebut agar bertepatan dengan jeda internasional, namun setidaknya Vicario dipastikan akan absen dalam laga melawan Sunderland dan Brighton. Jika ia absen selama enam minggu, ia juga berpotensi absen dalam pertandingan melawan Wolves dan Aston Villa.
Spurs mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kami dapat mengonfirmasi bahwa Guglielmo Vicario akan menjalani operasi hernia minggu depan. Prosedur kecil untuk kiper internasional Italia ini telah dijadwalkan agar berdampak seminimal mungkin pada musim kami. Guglielmo akan segera memulai rehabilitasi bersama staf medis kami, dan diharapkan ia dapat kembali beraksi dalam waktu satu bulan ke depan."
- Getty
Penebusan Kinsky?
Kiper cadangan Spurs adalah Kinsky, namun menit bermainnya berkurang musim ini. Pelatih sementara Igor Tudor menurunkan Kinsky saat melawan Atlético Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, namun ia melakukan dua kesalahan fatal dan kebobolan tiga gol dalam waktu 20 menit, sebelum akhirnya ditarik keluar dengan kasar. Tudor bahkan tidak menatapnya saat Kinsky berjalan tertunduk meninggalkan lapangan.
Tudor menjelaskan keputusannya setelah pertandingan: "Saya sudah melatih selama 15 tahun dan belum pernah melakukan ini, tetapi hal itu perlu dilakukan untuk melindungi pemain tersebut dan melindungi tim. Itu adalah situasi yang luar biasa.
"Sebelum pertandingan, itu adalah pilihan yang tepat, dengan tekanan pada Guglielmo Vicario dan Toni sebagai kiper yang sangat baik. Setelah ini terjadi, tentu saja, mudah untuk mengatakan itu bukan keputusan yang tepat. Toni menyesal, dia meminta maaf atas nama tim. Dia mengerti."
Kinsky kini bisa bermain melawan Sunderland; opsi lainnya adalah kiper binaan klub Brandon Austin, tetapi dia baru tampil tiga kali di tim utama klub, dan penampilannya terakhir terjadi pada laga fase grup Liga Europa musim lalu melawan Elfsborg, meskipun dia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam kemenangan 3-0.
Kabar baik terkait cedera pemain Spurs
Meskipun Vicario dipastikan harus absen untuk sementara waktu, Tudor menyampaikan kabar yang lebih menggembirakan terkait Joao Palhinha, yang siap kembali bermain setelah mengalami gegar otak, Dominic Solanke, dan bahkan James Maddison, yang masih dalam proses pemulihan dari cedera ACL yang dialaminya saat pramusim.
Dia mengatakan kepada wartawan: "Dom tidak berlatih (pada hari Jumat), tapi mungkin besok dia akan berlatih bersama tim dan dia akan siap. Ada beberapa masalah dengan pinggulnya, tapi saya pikir dia akan baik-baik saja."
Mengenai Maddison, Tudor ditanya apakah dia bisa bermain untuk Spurs sebelum musim berakhir, dan dia menjawab: "Ya. Maddison juga sudah melakukan hal-hal menarik, baik saat menguasai bola maupun berlari cepat. Saya melihatnya. Dia bersemangat."
- Calciomercato/Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Spurs akan menghadapi Forest dalam pertandingan yang bisa dibilang paling penting musim ini. Kekalahan bisa membuat mereka terperosok ke zona degradasi, asalkan West Ham berhasil mengalahkan Aston Villa yang sedang dalam performa buruk pada hari Minggu. Vicario berharap bisa mengakhiri musim ini, setidaknya untuk saat ini, dengan penampilan yang solid dan, idealnya bagi Spurs, tanpa kebobolan.
