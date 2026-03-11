Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Antonin Kinsky angkat bicara setelah mimpi Liga Champions berubah menjadi mimpi buruk, setelah kiper Tottenham mengalami malu-maluin saat melawan Atletico Madrid
Mimpi buruk bagi kiper di Madrid
Pemain berusia 22 tahun, yang mendapat kesempatan starter yang mengejutkan melawan Atletico Madrid, mengalami awal yang buruk di Stadion Metropolitano. Ia melakukan dua kesalahan besar yang berkontribusi pada Spurs tertinggal 3-0 setelah 15 menit.
Kinsky, yang belum pernah bermain untuk tim utama sejak November, memberikan keunggulan awal bagi tuan rumah dengan umpan yang salah. Ia kemudian tampaknya kehilangan keseimbangan sepenuhnya saat Atleti mencetak gol ketiga, sementara rekan setimnya Micky van de Ven juga terpeleset saat membangun serangan untuk gol kedua. Meskipun penampilannya yang mengerikan, kiper muda itu menggunakan media sosial untuk berbagi refleksinya, mengunggah gambar dirinya menonton ulang kekalahan 5-2 dengan caption: "Terima kasih atas pesannya. Dari mimpi menjadi mimpi buruk lalu kembali ke mimpi. Sampai jumpa."
- Getty Images Sport
Manajer yang sedang menghadapi tekanan hebat
Manajer sementara Tudor menghadapi kritik tajam atas penanganannya terhadap pergantian pemain, setelah dia tampaknya mengabaikan kipernya saat pemain tersebut berjalan keluar lapangan. Membela keputusannya untuk melakukan pergantian dini, Tudor, yang kini telah kalah dalam keempat pertandingannya sejak mengambil alih jabatan sementara, bersikeras bahwa itu adalah langkah yang diperlukan. "Saya telah melatih selama 15 tahun dan belum pernah melakukan ini, tetapi itu diperlukan untuk melindungi pemain dan tim. Itu adalah situasi yang luar biasa," kata taktik Kroasia tersebut. Manajer tersebut menegaskan tidak ada permusuhan yang tersisa antara dirinya dan pemain tersebut meskipun ada sambutan dingin di pinggir lapangan. "Sebelum pertandingan, itu adalah pilihan yang tepat, dengan tekanan pada Guglielmo Vicario dan Toni sebagai kiper yang sangat baik," jelas Tudor. "Setelah ini terjadi, tentu saja mudah untuk mengatakan itu bukan keputusan yang tepat. Toni menyesal, dia membuat alasan untuk tim. Dia mengerti."
Tim tetap solid dan bersatu.
Meskipun staf pelatih tetap menjaga jarak selama pergantian pemain, para pemain senior tim Spurs segera memberikan dukungan kepada rekan setim muda mereka. Conor Gallagher, Joao Palhinha, dan Dominic Solanke terlihat memberikan kata-kata penghiburan kepada Kinsky saat ia berjalan menuju terowongan. Gestur tersebut menyoroti empati para pemain di tengah periode yang penuh gejolak bagi klub London tersebut.
Kekalahan 5-2 membuat Tottenham terpuruk, namun pesan publik kiper tersebut menunjukkan tekadnya untuk melupakan kekalahan memalukan tersebut. Dengan kiper utama Vicario yang menghadapi tekanan akibat penampilannya, situasi di stadion tetap menjadi topik pembicaraan utama. Klub kini berusaha menyelamatkan musim mereka di tengah dampak dari malam Eropa yang bencana.
- (C)Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tottenham?
Tekanan semakin memuncak menjelang laga tandang Premier League yang menantang melawan Liverpool di Anfield pada Minggu mendatang. Klub belum meraih kemenangan liga sejak akhir Desember, dan situasi semakin mendesak. Sejak menggantikan Thomas Frank bulan lalu, Tudor telah memimpin rentetan kekalahan yang mengerikan, dengan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi, yang semakin memperburuk krisis tim.
Tottenham saat ini berada di peringkat ke-16 dengan 29 poin setelah memainkan 29 pertandingan. Mereka kini hanya unggul satu poin dari Nottingham Forest dan West Ham, dengan West Ham menempati posisi ke-18 yang mengerikan di zona degradasi. Dengan kelangsungan di kasta tertinggi kini benar-benar dipertaruhkan, Spurs harus segera menemukan cara untuk menghentikan penurunan performa mereka.
Iklan