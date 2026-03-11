Antonin Kinsky angkat bicara setelah mimpi Liga Champions berubah menjadi mimpi buruk, setelah kiper Tottenham mengalami malu-maluin saat melawan Atletico Madrid

Pemain berusia 22 tahun, yang mendapat kesempatan starter yang mengejutkan melawan Atletico Madrid, mengalami awal yang buruk di Stadion Metropolitano. Ia melakukan dua kesalahan besar yang berkontribusi pada Spurs tertinggal 3-0 setelah 15 menit.

Kinsky, yang belum pernah bermain untuk tim utama sejak November, memberikan keunggulan awal bagi tuan rumah dengan umpan yang salah. Ia kemudian tampaknya kehilangan keseimbangan sepenuhnya saat Atleti mencetak gol ketiga, sementara rekan setimnya Micky van de Ven juga terpeleset saat membangun serangan untuk gol kedua. Meskipun penampilannya yang mengerikan, kiper muda itu menggunakan media sosial untuk berbagi refleksinya, mengunggah gambar dirinya menonton ulang kekalahan 5-2 dengan caption: "Terima kasih atas pesannya. Dari mimpi menjadi mimpi buruk lalu kembali ke mimpi. Sampai jumpa."