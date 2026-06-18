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Antoine Semenyo dinobatkan sebagai Pemain Terbaik FIFA Bulan Ini setelah bintang Manchester City itu membantu Ghana-lawan Inggris di Grup L Piala Dunia-berhasil mengalahkan Panama dengan selisih tipis
Semenyo membantu Ghana mencetak gol di menit-menit akhir
Ghana baru memastikan kemenangan atas Panama di menit-menit akhir, dengan Yirenkyi mencetak gol penentu yang dramatis pada menit kelima waktu tambahan. Tim Black Stars kesulitan mendominasi permainan selama sebagian besar pertandingan dan tampaknya akan puas dengan hasil imbang sebelum akhirnya berhasil mencetak gol penentu.
Semenyo terbukti menjadi ancaman serangan paling berbahaya bagi Ghana sepanjang pertandingan. Bermain dari sisi kanan, ia membantu menciptakan serangan penentu, dengan Abdul Fatawu memberikan umpan terakhir sebelum Yirenkyi menyarangkan bola ke gawang. Hasil ini mengangkat Ghana ke peringkat kedua Grup L dengan poin yang sama dengan Inggris, sementara Panama harus menyesali peluang yang terlewatkan setelah menguasai sebagian besar jalannya pertandingan.
- Getty Images Sport
Semenyo menekankan pentingnya hasil tersebut
Penyerang Man City itu kemudian dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan. Semenyo mengakui bahwa gol penentu kemenangan yang tercipta di menit-menit akhir membuat emosinya sulit untuk diungkapkan. Ia juga memuji ketangguhan timnya dalam menghadapi tim Panama yang secara fisik sangat tangguh.
"Sembilan puluh menit ditambah lima... Saya bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi itu," katanya kepada FIFA. "Kami semua sangat lega karena tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagi kami, dan juga karena hal ini meningkatkan kepercayaan diri kami menjelang pertandingan berikutnya.
"Sejujurnya, mereka [Panama] memiliki beberapa pemain yang cukup bertubuh besar, tetapi kami menyukai permainan fisik seperti itu. Itulah yang membuat kami bersemangat dan menurut saya pertandingan hari ini sangat seru. Saya sangat senang bisa mengatakan bahwa kami berhasil meraih kemenangan itu, tetapi kami tidak boleh lengah. Kami sekarang memiliki dua pertandingan penting dan tantangan besar di depan kami."
"Mereka memang teman-temanku, tapi..."
Ghana selanjutnya akan menghadapi Inggris, di mana Semenyo akan berhadapan dengan nama-nama yang sudah tidak asing lagi dari Man City dan Liga Premier. Menjelang pertandingan tersebut, ia menegaskan bahwa persahabatan akan dikesampingkan.
"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat berat dan itulah mengapa kami membutuhkan kemenangan ini serta kepercayaan diri yang berpotensi membantu kami melaju ke babak berikutnya," katanya. "Kami merasa bahwa dengan tim ini, kami memiliki bakat, kami memiliki sesuatu yang harus dibuktikan, dan saya merasa itulah yang menjadi pendorong bagi kami.
"Tentu saja, mereka adalah teman-teman saya dan ada rasa persahabatan di antara kami, tapi sekarang saatnya untuk fokus. Kami sempat bercanda sebentar sebelum berangkat ke Piala Dunia, tapi saya rasa tidak akan ada lagi. Saya rasa saya tidak akan mengirim pesan kepada siapa pun dari tim Inggris. Jika mereka mengirim pesan kepada saya, maka saya akan membalasnya. Tapi ini kompetisi yang serius, jadi sekarang saatnya untuk fokus sepenuhnya."
- Getty Images Sport
Pertandingan uji coba melawan Inggris menanti
Perhatian kini beralih ke pertandingan Ghana melawan Inggris di Boston. Tim Black Stars menyadari bahwa kemenangan atas Three Lions akan memastikan lolos ke babak 32 besar dengan masih menyisakan satu pertandingan. Setelah mendapatkan momentum berkat kemenangan dramatis atas Panama, Ghana kini menghadapi ujian terberatnya di babak penyisihan grup.