Antoine Semenyo dinobatkan sebagai Pemain Terbaik FIFA Bulan Ini setelah bintang Manchester City itu membantu Ghana-lawan Inggris di Grup L Piala Dunia-berhasil mengalahkan Panama dengan selisih tipis

Penyerang Man City itu kemudian dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan. Semenyo mengakui bahwa gol penentu kemenangan yang tercipta di menit-menit akhir membuat emosinya sulit untuk diungkapkan. Ia juga memuji ketangguhan timnya dalam menghadapi tim Panama yang secara fisik sangat tangguh.

"Sembilan puluh menit ditambah lima... Saya bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi itu," katanya kepada FIFA. "Kami semua sangat lega karena tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagi kami, dan juga karena hal ini meningkatkan kepercayaan diri kami menjelang pertandingan berikutnya.

"Sejujurnya, mereka [Panama] memiliki beberapa pemain yang cukup bertubuh besar, tetapi kami menyukai permainan fisik seperti itu. Itulah yang membuat kami bersemangat dan menurut saya pertandingan hari ini sangat seru. Saya sangat senang bisa mengatakan bahwa kami berhasil meraih kemenangan itu, tetapi kami tidak boleh lengah. Kami sekarang memiliki dua pertandingan penting dan tantangan besar di depan kami."