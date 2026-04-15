AFP
Diterjemahkan oleh
Antoine Griezmann mengakui kesalahannya saat bintang Atletico Madrid itu menyoroti awal yang sulit dalam laga seru Liga Champions melawan Barcelona
Kesalahan-kesalahan kecil nyaris berakibat fatal
Meskipun suasana di Metropolitano dipenuhi kegembiraan setelah peluit akhir dibunyikan, Griezmann justru tampak merenung setelah pertandingan yang sangat menentukan itu. Atletico kalah 2-1 pada leg kedua, hasil yang sebenarnya cukup untuk melaju ke babak berikutnya, namun sang penyerang terlihat jelas frustrasi dengan kontribusinya sendiri, terutama menyoroti kesalahan-kesalahan yang memberi harapan kepada Barca untuk membalikkan keadaan.
Berbicara kepada Movistar setelah pertandingan yang penuh ketegangan itu, Griezmann sangat jujur mengenai perannya dalam gol-gol yang kebobolan. "Saya sangat senang. Kami membuat dua kesalahan yang langsung harus dibayar mahal dalam pertandingan seperti ini. Saya kehilangan bola untuk gol kedua. Saya menempatkan diri dengan buruk saat mengoper bola," akui sang penyerang.
Kesalahannya memang memungkinkan Barca untuk kembali mendapatkan momentum, tetapi tendangan menentukan dari Ademola Lookman akhirnya memastikan Rojiblancos lolos berdasarkan agregat. Griezmann menambahkan: "Kemudian, dengan dukungan para penggemar dan kualitas yang kami miliki, kami mampu mencetak gol. Kami tidak nyaman menguasai bola. Kami tidak memiliki ketenangan yang diperlukan untuk memainkan permainan kami, tetapi, ya, kami lolos ke semifinal."
- Getty Images Sport
Menatap babak semifinal
Atletico akan menghadapi pemenang dari laga antara Arsenal dan Sporting CP di babak semifinal. Bagi Griezmann, siapa lawan yang akan dihadapi bukanlah hal utama dibandingkan dengan performa yang bisa ditunjukkan timnya sendiri. Ia yakin bahwa jika Rojiblancos mampu mempertahankan intensitas pertahanan mereka dan menghindari kesalahan yang mereka buat saat melawan Barca, mereka bisa mengalahkan siapa pun. "Tidak masalah siapa yang akan kami hadapi asalkan kami tampil baik hingga akhir," kata pemain asal Prancis itu. "Ini adalah pertandingan yang sangat indah dan sulit melawan tim hebat yang bermain sangat baik. Kami harus membayar mahal, tapi kami lolos."
Simeone memuji 'jenius' sepak bolanya
Sementara Griezmann sibuk mengkritisi penampilannya sendiri, manajernya justru jauh lebih memujinya; Simeone menolak membiarkan kritik diri sang bintang itu menutupi kontribusinya yang besar bagi sejarah klub.
"Dia seorang jenius," kata Simeone tentang Griezmann, yang akan bergabung dengan Orlando City di MLS musim panas ini. "Kita akan menyadari seiring waktu bahwa kita pernah memiliki seorang jenius sepak bola di sini, seorang pemain yang membuat perbedaan, dengan pengalaman, dan kepribadian. Semoga Tuhan dan takdir memberinya apa yang dia cari selama sisa waktunya bersama kita."
- (C)Getty Images
Final Copa del Rey sudah di depan mata
Skuad asuhan Simeone tak punya waktu untuk berpuas diri, mengingat final Copa del Rey melawan Real Sociedad akan digelar Sabtu ini. Griezmann, yang akan menghadapi mantan klubnya, menyadari betapa melelahkannya laga Liga Champions bagi skuad dan meyakini pemulihan akan menjadi faktor penentu dalam beberapa hari ke depan.
"Kami juga sudah memikirkan pertandingan Sabtu nanti. Ini akan menjadi pertandingan yang indah namun sulit. Sekarang saatnya untuk beristirahat," tutup sang penyerang. Setelah memastikan status legendarisnya di Madrid, pemain asal Prancis ini sangat ingin mengakhiri musim terakhirnya di Spanyol dengan sebanyak mungkin trofi sebelum memulai petualangannya di Amerika Utara.