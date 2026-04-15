Antoine Griezmann mengakui kesalahannya saat bintang Atletico Madrid itu menyoroti awal yang sulit dalam laga seru Liga Champions melawan Barcelona

Meskipun suasana di Metropolitano dipenuhi kegembiraan setelah peluit akhir dibunyikan, Griezmann justru tampak merenung setelah pertandingan yang sangat menentukan itu. Atletico kalah 2-1 pada leg kedua, hasil yang sebenarnya cukup untuk melaju ke babak berikutnya, namun sang penyerang terlihat jelas frustrasi dengan kontribusinya sendiri, terutama menyoroti kesalahan-kesalahan yang memberi harapan kepada Barca untuk membalikkan keadaan.

Berbicara kepada Movistar setelah pertandingan yang penuh ketegangan itu, Griezmann sangat jujur mengenai perannya dalam gol-gol yang kebobolan. "Saya sangat senang. Kami membuat dua kesalahan yang langsung harus dibayar mahal dalam pertandingan seperti ini. Saya kehilangan bola untuk gol kedua. Saya menempatkan diri dengan buruk saat mengoper bola," akui sang penyerang.

Kesalahannya memang memungkinkan Barca untuk kembali mendapatkan momentum, tetapi tendangan menentukan dari Ademola Lookman akhirnya memastikan Rojiblancos lolos berdasarkan agregat. Griezmann menambahkan: "Kemudian, dengan dukungan para penggemar dan kualitas yang kami miliki, kami mampu mencetak gol. Kami tidak nyaman menguasai bola. Kami tidak memiliki ketenangan yang diperlukan untuk memainkan permainan kami, tetapi, ya, kami lolos ke semifinal."