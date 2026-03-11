Antoine Griezmann mengakui bahwa lapangan yang licin menjadi penyebab kesalahan Tottenham dalam kekalahan telak di Liga Champions dan memperingatkan Atletico Madrid agar tidak mengulangi kekalahan seperti Barcelona

Sementara Metropolitano berada dalam suasana perayaan, Griezmann mengeluarkan peringatan keras terkait leg kedua di London. Ia mendesak tim untuk tidak mengulangi kesalahan yang hampir menyebabkan kekalahan telak melawan Barcelona di semifinal Copa del Rey. Meskipun memimpin 4-0 secara meyakinkan di leg pertama melawan raksasa Catalan, tim asuhan Diego Simeone mengalami ketakutan besar setelah kalah 3-0 di leg kedua. Mereka akhirnya lolos dengan kemenangan agregat 4-3 yang tipis, tetapi pengalaman menegangkan itu jelas meninggalkan kesan mendalam bagi penyerang senior tersebut.

“Kami bermain dengan baik dan sayang sekali kami kebobolan dua gol. Kami harus menganalisisnya agar tidak mengulangi apa yang terjadi di Barcelona, karena kami memiliki keunggulan yang baik,” tambah Griezmann.