Antoine Griezmann mengakui bahwa lapangan yang licin menjadi penyebab kesalahan Tottenham dalam kekalahan telak di Liga Champions dan memperingatkan Atletico Madrid agar tidak mengulangi kekalahan seperti Barcelona
Spurs mengalami kekalahan di Metropolitano
Permukaan lapangan yang licin terbukti menjadi bencana bagi kiper Tottenham, Antonin Kinsky, yang melakukan dua kesalahan fatal di lapangan yang tidak familiar, sehingga memberikan Atletico gol pertama dan ketiga mereka. Spurs tertinggal 3-0 dalam 15 menit pertama sebelum akhirnya kalah 5-2. Griezmann memanfaatkan kekacauan tersebut dengan mencetak gol dan memberikan assist, memastikan raksasa Premier League harus menghadapi tantangan berat di leg kedua.
Dia mengakui bahwa medan yang menantang memainkan peran krusial dalam menghukum kesalahan awal Spurs. “Kami memanfaatkan beberapa kesalahan mereka, baik teknis maupun karena lapangan yang sangat licin dan kami terbiasa dengan itu,” jelas Griezmann kepada Movistar, seperti dilansir Diario AS, setelah pertandingan.
Griezmann memperingatkan agar tidak lengah.
Sementara Metropolitano berada dalam suasana perayaan, Griezmann mengeluarkan peringatan keras terkait leg kedua di London. Ia mendesak tim untuk tidak mengulangi kesalahan yang hampir menyebabkan kekalahan telak melawan Barcelona di semifinal Copa del Rey. Meskipun memimpin 4-0 secara meyakinkan di leg pertama melawan raksasa Catalan, tim asuhan Diego Simeone mengalami ketakutan besar setelah kalah 3-0 di leg kedua. Mereka akhirnya lolos dengan kemenangan agregat 4-3 yang tipis, tetapi pengalaman menegangkan itu jelas meninggalkan kesan mendalam bagi penyerang senior tersebut.
“Kami bermain dengan baik dan sayang sekali kami kebobolan dua gol. Kami harus menganalisisnya agar tidak mengulangi apa yang terjadi di Barcelona, karena kami memiliki keunggulan yang baik,” tambah Griezmann.
Bintang Atletico mengonfirmasi keputusan transfernya.
Di luar sorotan Eropa, Griezmann akhirnya menanggapi spekulasi yang semakin menguat mengenai kemungkinan kepindahannya ke MLS. Meskipun ada minat yang kuat dari Orlando City, pemain berusia 34 tahun itu menegaskan bahwa dia tidak berniat meninggalkan ibu kota Spanyol sebelum musim ini berakhir. Dia menekankan kebahagiaannya di klub, mengatakan, “Saya benar-benar nyaman di sini, menikmati waktu saya. Apa yang saya lakukan di lapangan berbicara sendiri. Kita lihat saja, tapi rencananya adalah tetap di sini hingga akhir, dan kemudian orang lain bisa bicara.”
Mimpi trofi Griezmann
Faktor utama yang mendorong komitmen Griezmann terhadap Atletico adalah daya tarik kesuksesan trofi sebelum musim berakhir. Penyerang tersebut telah menargetkan final Copa del Rey melawan Real Sociedad pada April mendatang, dalam upayanya untuk meraih trofi yang hingga kini belum pernah ia raih selama dua periode bermain dengan seragam merah-putih Atletico. Ketika ditanya apakah memenangkan trofi tersebut menjadi motivasi utama untuk tetap bertahan, ia menambahkan: “Itu adalah impian dan tujuan saya, semoga kita bisa meraih sesuatu yang besar.”
