AFP
Diterjemahkan oleh
Antoine Griezmann menanggapi kegagalan transfer ke Orlando City saat bintang Atletico Madrid menjelaskan alasan dia memilih untuk tidak pindah ke MLS
Griezmann menjelaskan masa depannya yang segera.
Minat Orlando City terhadap pemenang Piala Dunia bukanlah rahasia lagi, dengan direktur olahraga Ricardo Moreira dilaporkan telah berkali-kali bepergian ke Spanyol untuk bernegosiasi mengenai potensi kesepakatan. Namun, direktur olahraga Atletico, Mateu Alemany, dengan cepat membantah spekulasi tersebut, menegaskan bahwa Griezmann tetap berkomitmen pada klub tempat ia terikat kontrak hingga Juni 2027.
Berbicara setelah kemenangan Atletico Madrid 5-2 di Liga Champions atas Tottenham Hotspur - pertandingan di mana ia mencetak gol dan memberikan assist - Griezmann menegaskan bahwa masa depannya saat ini berada di ibu kota Spanyol, bukan di Florida, sambil menekankan bahwa ia masih sangat berkomitmen pada proyek di bawah asuhan Diego Simeone.
“Saya benar-benar nyaman di sini, menikmati waktu saya,” kata Griezmann di Movistar TV. “Apa yang saya lakukan di lapangan berbicara sendiri. Kita lihat saja, tapi ide dasarnya adalah tetap di sini hingga akhir, dan kemudian orang lain bisa bicara.”
- Getty Images Sport
Memburu trofi di Spanyol
Motivasi utama di balik keputusan Griezmann tampaknya adalah mengejar trofi besar, khususnya Copa del Rey, di mana Atletico Madrid akan menghadapi Real Sociedad di final pada 18 April. Dengan jendela transfer utama MLS yang akan ditutup pada 26 Maret, pemain Prancis ini tidak berniat memaksakan perpindahan di tengah musim.
“Itu adalah impian dan tujuan saya, untuk semoga bisa meraih sesuatu yang besar,” tambahnya mengenai upayanya mengejar trofi. Sementara Orlando City, yang memegang "Discovery Rights" - metode yang digunakan MLS untuk memberikan prioritas kepada satu tim saat bernegosiasi tentang transfer pemain non-liga - harus menunggu hingga setidaknya 13 Juli untuk melanjutkan upayanya.
Kesempatan yang terlewatkan oleh Orlando City
Penolakan ini menjadi pukulan telak bagi Orlando City, yang saat ini memiliki rekor terburuk di seluruh MLS dengan tiga kekalahan, hanya mencetak tiga gol, dan kebobolan 11 gol. Klub tersebut berharap Griezmann dapat memberikan daya tarik bintang yang dibutuhkan untuk bersaing dengan rival seperti Inter Miami. Sementara itu, Simeone tetap merasa senang: “Saya sangat senang dengan cara Antoine bekerja keras. Dia tahu betapa pentingnya dia bagi sejarah Atletico Madrid.”
- Getty Images Sport
Tren MLS yang semakin berkembang
Meskipun Griezmann memilih untuk tetap tinggal untuk saat ini, ia tetap menjadi bagian dari tren para bintang besar yang diperkirakan akan mengejar karier di MLS setelah kepindahan Lionel Messi. Griezmann tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap budaya Amerika, menyiratkan bahwa kepindahannya hanyalah masalah waktu, bukan apakah akan terjadi. Untuk saat ini, fokusnya tetap pada Madrid dan upaya untuk meraih momen-momen bersejarah lainnya dalam seragam merah-putih yang legendaris.
Iklan