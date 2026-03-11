Minat Orlando City terhadap pemenang Piala Dunia bukanlah rahasia lagi, dengan direktur olahraga Ricardo Moreira dilaporkan telah berkali-kali bepergian ke Spanyol untuk bernegosiasi mengenai potensi kesepakatan. Namun, direktur olahraga Atletico, Mateu Alemany, dengan cepat membantah spekulasi tersebut, menegaskan bahwa Griezmann tetap berkomitmen pada klub tempat ia terikat kontrak hingga Juni 2027.

Berbicara setelah kemenangan Atletico Madrid 5-2 di Liga Champions atas Tottenham Hotspur - pertandingan di mana ia mencetak gol dan memberikan assist - Griezmann menegaskan bahwa masa depannya saat ini berada di ibu kota Spanyol, bukan di Florida, sambil menekankan bahwa ia masih sangat berkomitmen pada proyek di bawah asuhan Diego Simeone.

“Saya benar-benar nyaman di sini, menikmati waktu saya,” kata Griezmann di Movistar TV. “Apa yang saya lakukan di lapangan berbicara sendiri. Kita lihat saja, tapi ide dasarnya adalah tetap di sini hingga akhir, dan kemudian orang lain bisa bicara.”