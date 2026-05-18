Antoine Griezmann meminta maaf kepada para penggemar Atlético Madrid atas 'kesalahan' kepindahannya ke Barcelona setelah pertandingan kandang terakhir
Permohonan maaf yang tulus kepada Metropolitano
Dalam upacara yang penuh emosi setelah kemenangan Atletico 1-0 atas Girona, Griezmann mengambil mikrofon untuk menyampaikan pesan kepada para pendukung yang telah mendukungnya selama dua periode berbeda. Meskipun telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, pemain berusia 35 tahun itu merasa perlu mengklarifikasi soal kepindahannya yang kontroversial senilai €120 juta ke Camp Nou tujuh tahun lalu.
"Terima kasih kepada kalian semua yang tetap mendukung. Ini luar biasa," kata pemain asal Prancis itu. "Ini penting. Saya tahu banyak dari kalian sudah memaafkan, dan beberapa masih belum, tapi saya minta maaf lagi [karena bergabung dengan Barcelona]. Saya tidak menyadari betapa besar cinta yang saya terima di sini. Saya masih sangat muda, dan saya membuat kesalahan. Saya kembali sadar, dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk menikmati hidup di sini lagi."
Cinta lebih berharga daripada trofi bagi ikon Atleti
Meskipun lemari trofi Griezmann sudah diisi oleh gelar Liga Europa dan Piala Dunia bersama Prancis, ketiadaan gelar La Liga atau trofi Liga Champions bersama Atleti tetap menjadi bahan pembicaraan. Namun, penyerang senior ini menegaskan bahwa ikatan yang ia bangun bersama Colchoneros lebih berharga daripada gelar-gelar yang mungkin terlewatkan selama kariernya di Spanyol.
"Saya belum bisa membawa pulang gelar La Liga atau trofi Liga Champions, tapi cinta ini lebih berharga," tambah Griezmann dalam pidato perpisahannya di stadion. "Saya akan membawanya bersama saya sepanjang sisa hidup saya." Perasaannya disambut dengan tepuk tangan meriah dari penonton yang telah menyaksikannya mencetak 100 assist untuk klub selama masa baktinya yang legendaris.
Ucapan belasungkawa dari Simeone dan Oblak
Pelatih Atletico, Diego Simeone, memuji habis-habisan pemain andalannya yang akan hengkang itu, dengan menyebutnya sebagai "mungkin pemain terbaik yang pernah kami miliki di sini". Griezmann pun tak ketinggalan membalas pujian tersebut, dengan mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Argentina itu atas perannya dalam membantunya berkembang menjadi salah satu pemain elit di dunia sepak bola selama mereka berduet di Metropolitano.
"Berkat Anda [Simeone], ada begitu banyak kegembiraan di stadion ini," kata Griezmann. "Berkat Anda, saya menjadi juara dunia dan merasa seperti yang terbaik di dunia. Saya berhutang budi kepada Anda, dan merupakan suatu kehormatan bisa berjuang untuk Anda."
Tirai terakhir dan kepindahan ke MLS
Perpisahan Griezmann bertepatan dengan penampilannya yang ke-500 bersama klub tersebut, sebuah pertandingan di mana ia memberikan umpan yang berujung pada gol penentu kemenangan Ademola Lookman. Ini merupakan akhir yang pantas bagi karier domestiknya yang menandai perjalanannya dari seorang sayap kurus di Real Sociedad menjadi pemain paling produktif dalam sejarah gemilang Atlético Madrid.
Pemain asal Prancis ini kemungkinan akan tampil lagi dalam pertandingan terakhir Atletico musim ini di Villarreal sebelum memulai petualangan baru di Amerika Serikat, setelah menyetujui untuk bergabung dengan Orlando City melalui transfer gratis. Saat ia bersiap untuk hidup di MLS, ia meninggalkan warisan 212 gol dan hubungan yang telah diperbaiki dengan basis penggemar yang harus ia rebut kembali dengan susah payah, dan pada akhirnya pergi sebagai legenda klub yang tak terbantahkan.