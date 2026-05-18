Dalam upacara yang penuh emosi setelah kemenangan Atletico 1-0 atas Girona, Griezmann mengambil mikrofon untuk menyampaikan pesan kepada para pendukung yang telah mendukungnya selama dua periode berbeda. Meskipun telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, pemain berusia 35 tahun itu merasa perlu mengklarifikasi soal kepindahannya yang kontroversial senilai €120 juta ke Camp Nou tujuh tahun lalu.

"Terima kasih kepada kalian semua yang tetap mendukung. Ini luar biasa," kata pemain asal Prancis itu. "Ini penting. Saya tahu banyak dari kalian sudah memaafkan, dan beberapa masih belum, tapi saya minta maaf lagi [karena bergabung dengan Barcelona]. Saya tidak menyadari betapa besar cinta yang saya terima di sini. Saya masih sangat muda, dan saya membuat kesalahan. Saya kembali sadar, dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk menikmati hidup di sini lagi."



