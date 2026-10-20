Griezmann, yang meraih gelar juara dunia bersama Prancis pada 2018 dan mencatatkan 137 penampilan untuk negaranya, memutuskan untuk mengejar impian Amerika pada musim panas 2026. Setelah bersinar dalam dua periode bersama Atletico Madrid, yang diselingi masa bermain di Barcelona, pengatur serangan yang sulit diprediksi itu merasa siap menghadapi tantangan yang sama sekali baru.

Orlando menyambutnya dengan tangan terbuka dan rekrutan bintang itu langsung memberikan dampak positif dengan mencetak 13 gol dalam 18 penampilan di semua kompetisi.

Griezmann menandatangani kontrak hingga 2028, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Grimandi yakin rekan senegaranya itu akan menjalani keseluruhan kesepakatan tersebut.

Belum ada tanda-tanda legenda Atletico Madrid itu melambat. Ia akan berusia 36 tahun pada Maret 2027, tetapi tidak pernah menjadi pemain yang mengandalkan kecepatan di lapangan. Kecerdasan bermainnya membuatnya mampu bersinar, dan kualitas itu tetap terlihat jelas di Amerika Serikat.