Getty/GOAL
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Antoine Griezmann diprediksi merapat ke MLS “dua atau tiga tahun lagi” saat penyerang legendaris Prancis itu menikmati sinar matahari Florida bersama Lionel Messi, sesama juara Piala Dunia
Griezmann tengah mengupayakan kontrak hingga 2028
Griezmann, yang meraih gelar juara dunia bersama Prancis pada 2018 dan mencatatkan 137 penampilan untuk negaranya, memutuskan untuk mengejar impian Amerika pada musim panas 2026. Setelah bersinar dalam dua periode bersama Atletico Madrid, yang diselingi masa bermain di Barcelona, pengatur serangan yang sulit diprediksi itu merasa siap menghadapi tantangan yang sama sekali baru.
Orlando menyambutnya dengan tangan terbuka dan rekrutan bintang itu langsung memberikan dampak positif dengan mencetak 13 gol dalam 18 penampilan di semua kompetisi.
Griezmann menandatangani kontrak hingga 2028, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Grimandi yakin rekan senegaranya itu akan menjalani keseluruhan kesepakatan tersebut.
Belum ada tanda-tanda legenda Atletico Madrid itu melambat. Ia akan berusia 36 tahun pada Maret 2027, tetapi tidak pernah menjadi pemain yang mengandalkan kecepatan di lapangan. Kecerdasan bermainnya membuatnya mampu bersinar, dan kualitas itu tetap terlihat jelas di Amerika Serikat.
- Getty
Berapa lama lagi Griezmann, juara Piala Dunia, akan bermain?
Grimandi, yang bergabung dengan Colorado Rapids pada 2003 setelah bermain untuk Monaco dan Arsenal, tetapi tidak pernah tampil bagi klub yang berbasis di Denver itu, mengatakan kepada GOAL, dalam wawancara yang bekerja sama dengan Swiper Casino Canada, saat ditanya berapa lama lagi Griezmann bisa bermain: “Dia mencetak dua gol akhir pekan ini dan kembali memberikan satu assist, jadi penampilannya sangat bagus.
“Kemampuan fisik Griezmann memang sedikit menurun, tetapi dia sangat cerdas dan kemampuan tekniknya kelas atas, sehingga dia masih bisa tampil bagus. Dia menjaga kondisi tubuhnya dengan baik dan masih memiliki stamina yang bagus. Jika Anda cerdas dan memiliki teknik yang bagus, Anda bisa bermain lama.
“Saya rasa Griezmann berasal dari generasi ‘91, jadi dia masih bisa bermain dua atau tiga tahun lagi jika memang masih ingin melakukannya. Dengan kondisi fisik, kemampuan teknik, dan kecerdasannya, dia bisa melakukannya tanpa masalah.”
Mampukah ada yang menghentikan Messi meraih penghargaan MVP MLS lagi?
Griezmann pernah menjadi rekan setim Messi, pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina, di Barcelona. Kini ia menjadi rival langsung peraih Ballon d’Or delapan kali itu dan termasuk di antara mereka yang terus dibuat takjub oleh performa pemain berusia 39 tahun tersebut, yang tetap tampil prima.
Messi kembali memimpin perebutan Sepatu Emas MLS dengan koleksi 25 gol dan patut menjadi kandidat kuat untuk meraih penghargaan MVP ketiga secara beruntun sekaligus memperpanjang rekornya. Ketika ditanya apakah ada yang bisa menghentikan bintang asal Amerika Selatan itu, Grimandi berkata: “Kalau bicara soal Ballon d’Or, terkadang saya bilang mungkin mereka akan memberikannya kepada Messi hanya karena semua yang telah ia lakukan sepanjang kariernya. Ia masih mencapai final Piala Dunia dan masih menjadi MVP.
“Saya bilang, mengapa tidak? Sebab, apa yang masih ia lakukan pada usianya sungguh luar biasa. Setiap kali saya berkesempatan menonton langsung permainannya, ia masih menjadi pemain yang istimewa. Sungguh menakjubkan melihatnya tampil di level ini.
“Meski sempat melalui masa sulit karena kehilangan ayahnya, ia tetap tampil bagus dan masih punya hasrat untuk menang. Itu mengejutkan di usianya. Pertandingan terakhir bersama Argentina menjadi momen emosional, dan ini kesempatan bagi dunia sepakbola untuk menghormati pemain seperti dia.”
- Getty/GOAL
Griezmann dan Messi sama-sama tampil gemilang di Florida
Messi mengucapkan perpisahan emosional kepada tim nasional Argentina pada 6 Oktober. Ia mengakhiri karier internasionalnya dengan 208 penampilan. Ia menutup kiprahnya dengan tambahan dua assist serta golnya yang ke-126.
Ia juga tengah mengupayakan kesepakatan di Florida hingga 2028, yang berarti ia kemungkinan akan kerap bertemu Griezmann dalam beberapa tahun mendatang. Inter Miami dan Orlando City sama-sama berharap meraih gelar MLS Cup pada 2026 seiring semakin dekatnya babak play-off.
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