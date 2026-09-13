Antoine Griezmann bersinar saat Orlando City membongkar Toronto FC dalam kemenangan meyakinkan tiga gol

Kemenangan telak tiga gol memperpanjang catatan tak terkalahkan Orlando menjadi lima pertandingan, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam rentang tersebut. Tambahan tiga poin mengangkat klub asal Florida itu ke angka 34 dari 25 pertandingan, sekaligus mengukuhkan posisi mereka di zona playoff Wilayah Timur. Sebaliknya, ini menjadi kekalahan liga pertama Toronto sejak akhir Juli, yang secara mendadak menghentikan rangkaian tujuh pertandingan tanpa kekalahan mereka.