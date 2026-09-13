Getty Images Sport
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Antoine Griezmann bersinar saat Orlando City membongkar Toronto FC dalam kemenangan meyakinkan tiga gol
Inggris segel kemenangan telak
Pertandingan dibuka dengan tempo yang sangat cepat, dengan Maxime Crepeau dan Luka Gavran sama-sama dipaksa melakukan penyelamatan gemilang pada awal laga untuk menjaga skor tetap imbang. Gol Griezmann tepat menjelang turun minum mengubah momentum setelah tinjauan VAR sebelumnya menganulir gol bunuh diri dan membatalkan keputusan penalti. Orlando kemudian mengambil kendali penuh setelah jeda ketika Sarajian mencetak gol pertamanya di MLS sebelum Angulo memastikan poin dalam masa injury time.
- Getty Images Sport
Griezmann mempertahankan ketajamannya di depan gawang
Voli klinis Griezmann pada babak pertama memperpanjang rentetan gol impresifnya menjadi lima pertandingan Major League Soccer secara beruntun. Ketajaman penyerang Prancis itu telah menghidupkan kembali lini depan Orlando setelah awal yang tidak padu dalam kampanye mereka di sepertiga akhir lapangan. Pengalaman dan ketenangannya terus memberikan ketajaman untuk menghadapi lawan yang tangguh, menegaskan statusnya sebagai titik fokus dalam kebangkitan Orlando belakangan ini.
Rekor tak terkalahkan berakhir
Kemenangan telak tiga gol memperpanjang catatan tak terkalahkan Orlando menjadi lima pertandingan, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam rentang tersebut. Tambahan tiga poin mengangkat klub asal Florida itu ke angka 34 dari 25 pertandingan, sekaligus mengukuhkan posisi mereka di zona playoff Wilayah Timur. Sebaliknya, ini menjadi kekalahan liga pertama Toronto sejak akhir Juli, yang secara mendadak menghentikan rangkaian tujuh pertandingan tanpa kekalahan mereka.
- Getty Images Sport
Semifinal piala menanti selanjutnya
Orlando kini mengalihkan fokus mereka ke trofi saat mereka menghadapi Columbus di semifinal US Open Cup pada Rabu. Orlando memasuki laga gugur itu dengan momentum yang nyata setelah merangkai tiga kemenangan beruntun di liga. Sementara itu, Toronto harus segera berbenah sebelum menjalani kunjungan bersejarah pertama mereka ke Energizer Park untuk menghadapi St. Louis City SC pada Sabtu.
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