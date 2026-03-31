Anthony Martial, pemain Manchester United yang gagal bersinar, didepak oleh klub Meksiko Monterrey setelah penyerang asal Prancis itu harus menanggung konsekuensi atas kemarahannya saat diganti

Martial menjadi remaja termahal di dunia sepak bola saat pindah ke Old Trafford dari Monaco dengan nilai transfer £36 juta ($48 juta) pada tahun 2016. Ia menghabiskan sembilan tahun bersama Setan Merah, mencatatkan 317 penampilan dan mencetak 90 gol. Harapan terhadapnya di Inggris sempat tinggi, namun posisinya di skuad United perlahan-lahan merosot.

Hal itu membuatnya dipinjamkan ke Sevilla selama musim 2021-22, sebelum akhirnya hengkang secara permanen ke AEK Athens pada 2024 sebagai pemain bebas transfer. Ia hanya menghabiskan satu musim di Yunani, dan pada September 2025 ia menerima tawaran untuk berkarier di Meksiko.