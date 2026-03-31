Anthony Martial, pemain Manchester United yang gagal bersinar, didepak oleh klub Meksiko Monterrey setelah penyerang asal Prancis itu harus menanggung konsekuensi atas kemarahannya saat diganti
Martial pernah menjadi pemain remaja termahal di dunia sepak bola
Martial menjadi remaja termahal di dunia sepak bola saat pindah ke Old Trafford dari Monaco dengan nilai transfer £36 juta ($48 juta) pada tahun 2016. Ia menghabiskan sembilan tahun bersama Setan Merah, mencatatkan 317 penampilan dan mencetak 90 gol. Harapan terhadapnya di Inggris sempat tinggi, namun posisinya di skuad United perlahan-lahan merosot.
Hal itu membuatnya dipinjamkan ke Sevilla selama musim 2021-22, sebelum akhirnya hengkang secara permanen ke AEK Athens pada 2024 sebagai pemain bebas transfer. Ia hanya menghabiskan satu musim di Yunani, dan pada September 2025 ia menerima tawaran untuk berkarier di Meksiko.
Martial bereaksi dengan marah karena ditinggalkan di bangku cadangan oleh Monterrey
Awal kariernya di Monterrey berjalan lambat, dengan hanya mencetak satu gol dari 20 penampilan di semua kompetisi. Penurunan performa Martial telah menuai kritik dari media Meksiko.
Posisi Martial di skuad Monterrey sudah terancam serius, dengan tempat di bangku cadangan diambil alih dalam pertandingan terakhir melawan Chivas de Guadalajara. Martial dilaporkan berpendapat bahwa ia seharusnya diturunkan dalam pertandingan tersebut.
TUDN mengklaim bahwa penyerang berusia 30 tahun itu bereaksi marah karena tidak dimasukkan saat Monterrey tertinggal tiga gol. Alih-alih namanya dipanggil, pemain muda Joaquin Moxica justru dimasukkan sebagai pergantian terakhir dengan sisa waktu 16 menit.
Bagaimana Martial dihukum akibat insiden di bangku cadangan
Martial dikabarkan telah "kehilangan kesabaran" karena diabaikan oleh pelatih kepala Nicolas Sanchez, karena ia tetap menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan. Ledakan emosi tersebut dilaporkan telah disaksikan dan dicatat oleh staf pelatih.
Kini ia telah dihukum, dengan TUDN melaporkan bahwa Martial telah diperintahkan untuk tidak ikut berlatih bersama skuad tim utama lainnya. Pengasingan paksa tersebut akan berlangsung selama satu minggu penuh, setelah itu situasinya akan dievaluasi kembali.
Martial menandatangani kontrak berdurasi dua tahun saat bergabung dengan Monterrey
Martial menandatangani kontrak dua tahun saat bergabung dengan Monterrey, namun masih harus dilihat apakah ketentuan tersebut akan dipenuhi. Waktu masih berpihak padanya untuk menunjukkan performa yang diharapkan, namun ia perlu meminta maaf kepada siapa pun yang tersinggung oleh tingkah lakunya.
Martial, yang telah mengoleksi 30 caps tim nasional senior, berisiko melihat nilainya merosot hingga titik di mana mencari klub lain mungkin menjadi sulit. Kemampuannya tidak pernah diragukan, namun pertanyaan mengenai sikapnya telah mengiringinya selama beberapa waktu.