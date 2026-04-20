Getty Images
Diterjemahkan oleh
Anthony Gordon 'terbuka' terhadap kemungkinan pindah ke Bayern Munich, sementara juara Bundesliga itu berencana untuk bertemu dengan perwakilan bintang Newcastle tersebut
- Getty Images
Pembicaraan akan segera dimulai
Dalam beberapa pekan mendatang, Bayern Munich diperkirakan akan menggelar pertemuan resmi dengan perwakilan Gordon untuk membahas persyaratan kontrak, menurut Sky Sport Switzerland. Strategi klub Jerman tersebut adalah memprioritaskan kesepakatan dengan pihak pemain terlebih dahulu, alih-alih langsung memulai negosiasi antarklub. Dengan menyusun kesepakatan melalui perantara, sang Rekordmeister berharap dapat memastikan fondasi transfer ini kokoh sebelum mendekati Newcastle.
- Getty Images
Inspirasi Olise
Dikabarkan bahwa Gordon telah memberi tahu lingkaran terdekatnya bahwa ia "terbuka" terhadap kemungkinan pindah ke Bayern, dan memandang kepindahan tersebut sebagai langkah logis berikutnya dalam perkembangannya. Salah satu faktor pendorong di balik sikap ini adalah kisah sukses Michael Olise. Gordon dilaporkan terkesan dengan seberapa cepat mantan pemain Crystal Palace itu beradaptasi dengan kehidupan di Munich setelah meninggalkan Liga Premier. Melihat pemain Prancis itu langsung memberikan dampak dan meningkatkan statusnya di panggung Eropa telah memperkuat keyakinan Gordon bahwa jalur serupa dapat menentukan masa-masa puncak kariernya.
Newcastle bersiap untuk hengkang
Kembali ke St James' Park, The Magpies tampaknya bersiap menghadapi kepergian Gordon. Meskipun klub tentu saja lebih memilih untuk mempertahankan salah satu aset utamanya, pintu tidak ditutup rapat-rapat. Pihak manajemen Newcastle telah mulai mengidentifikasi calon pengganti, menyusun daftar pendek, dan menjalin kontak dengan beberapa target untuk memastikan mereka tidak kekurangan pemain jika kesepakatan tersebut berlanjut. Sikap proaktif dari Newcastle ini menunjukkan adanya penerimaan bahwa tawaran besar dari Bayern mungkin terlalu menggiurkan untuk ditolak.
- AFP
Rincian keuangan dan jadwal
Meskipun momentum di balik transfer ini semakin menguat, besaran paket finansial yang dibutuhkan untuk memboyong Gordon dari Tyneside masih menjadi bahan spekulasi, karena sejumlah laporan menyebutkan bahwa dibutuhkan biaya sekitar £50 juta (€60 juta) hanya untuk memulai negosiasi resmi. Newcastle kemungkinan besar akan meminta harga yang tinggi untuk pemain yang telah menjadi motor serangan mereka dan pemain timnas Inggris yang sudah mapan. Kelanjutan kesepakatan ini kini bergantung pada pertemuan yang akan datang antara Bayern dan agen sang pemain.