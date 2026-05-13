Diterjemahkan oleh
Anthony Gordon telah menyepakati persyaratan kontrak dengan Bayern Munich, sementara Newcastle meminta biaya transfer sebesar £75 juta
Bayern memimpin perburuan untuk merekrut Gordon
Pemain berusia 25 tahun itu telah muncul sebagai target utama klub asal Bavaria tersebut, yang sangat ingin memperkuat lini serang mereka pada musim panas ini. Menurut talkSPORT, meski Gordon telah mencapai kesepakatan terkait gaji, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara kedua klub terkait nilai transfer akhir. Newcastle United dilaporkan bersikeras meminta biaya transfer sebesar £75 juta atau lebih untuk bintang mereka, yang telah mencatatkan musim individu yang gemilang.
Terlepas dari harga yang diminta yang tinggi, ada optimisme di Jerman bahwa kesepakatan dapat tercapai. Gordon sedang dalam performa terbaiknya, dengan mencetak 17 gol di semua kompetisi musim ini. Penampilannya tidak luput dari perhatian klub lain, dengan Arsenal juga tetap mengapresiasi sang pemain, sementara Liverpool telah menunjukkan minat historis terhadap mantan pemain Everton tersebut sejak tahun 2024.
Howe tetap pada pendiriannya mengenai komitmen tersebut
Spekulasi mengenai masa depan Gordon semakin memanas setelah ia hanya duduk di bangku cadangan tanpa diturunkan dalam beberapa pertandingan terakhir Newcastle. Namun, manajer Eddie Howe dengan cepat membantah anggapan bahwa sang pemain terpengaruh oleh minat dari klub asal Bavaria tersebut. Howe menegaskan bahwa Gordon tetap 100 persen berkomitmen pada tim di St James' Park, terlepas dari berbagai spekulasi seputar kemungkinan kepergiannya.
Saat berbicara kepada media, Howe mengatakan: "Dia tidak akan masuk dalam skuad jika bukan karena itu. Saya menilai hal itu, seperti yang sudah sering saya katakan, bukan berdasarkan komunikasi dari pihak lain, melainkan berdasarkan hubungan saya dengan pemain tersebut dan cara mereka berlatih." Manajer tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa rotasi skuad baru-baru ini bersifat taktis, dengan menyatakan: "Jelas, kami telah bermain dengan sedikit lebih solid dengan Joelinton bermain di sayap dan satu pemain sayap di sisi lain hanya untuk mencoba memperkuat pertahanan kami."
Performa yang memecahkan rekor menarik minat para pemain top
Gordon mencetak 10 gol dalam 12 penampilan di Liga Champions selama perjalanan Newcastle hingga babak 16 besar, memecahkan rekor klub yang sebelumnya dipegang oleh Alan Shearer. Perkembangan pesat ini membuatnya menjadi pemain reguler di timnas Inggris, dengan 17 penampilan internasional, serta menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain sayap paling berbahaya di Liga Premier.
Pindah ke Bayern akan membuat Gordon berduet dengan kapten Inggris Harry Kane di level klub. Klub asal Jerman itu memprioritaskan pemain sayap baru untuk mempertahankan dominasi domestik mereka dan meningkatkan prospek di Eropa. Dengan 39 gol dan 28 assist dalam total 152 penampilan untuk The Magpies, statistik Gordon telah meyakinkan petinggi Bayern bahwa ia adalah profil yang tepat untuk sistem yang diterapkan Vincent Kompany.
Ketidakpastian semakin meningkat terkait masa depan St. James' Park
Meskipun Newcastle lebih memilih untuk mempertahankan pemain andalannya, tawaran yang sangat besar bisa saja memaksa mereka untuk mengambil keputusan. Kabarnya, semua pihak ingin segera mencapai kesepakatan, mungkin sebelum dimulainya Piala Dunia mendatang, untuk menghindari drama transfer yang berlarut-larut.
Masih harus dilihat apakah Gordon akan tampil dalam dua pertandingan terakhir Newcastle di Liga Premier melawan West Ham dan Fulham.