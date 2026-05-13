Anthony Gordon telah menyepakati persyaratan kontrak dengan Bayern Munich, sementara Newcastle meminta biaya transfer sebesar £75 juta

Pemain berusia 25 tahun itu telah muncul sebagai target utama klub asal Bavaria tersebut, yang sangat ingin memperkuat lini serang mereka pada musim panas ini. Menurut talkSPORT, meski Gordon telah mencapai kesepakatan terkait gaji, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara kedua klub terkait nilai transfer akhir. Newcastle United dilaporkan bersikeras meminta biaya transfer sebesar £75 juta atau lebih untuk bintang mereka, yang telah mencatatkan musim individu yang gemilang.

Terlepas dari harga yang diminta yang tinggi, ada optimisme di Jerman bahwa kesepakatan dapat tercapai. Gordon sedang dalam performa terbaiknya, dengan mencetak 17 gol di semua kompetisi musim ini. Penampilannya tidak luput dari perhatian klub lain, dengan Arsenal juga tetap mengapresiasi sang pemain, sementara Liverpool telah menunjukkan minat historis terhadap mantan pemain Everton tersebut sejak tahun 2024.