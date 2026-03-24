Anthony Gordon menyatakan bahwa Sunderland 'bukan tim yang bagus' jika dibandingkan dengan Newcastle, setelah kekalahan yang 'mengecewakan' dalam derby Tyne-Wear di St James' Park

Saat berbicara kepada media klub, Gordon tidak segan-segan dalam menilai lawan, dengan menyatakan: "Yang membuat frustrasi adalah, menurut saya, mereka bukanlah tim yang sangat bagus dibandingkan dengan kami. Kita seharusnya tidak kalah dari mereka. Bermain tandang jelas lebih sulit karena mereka memiliki suporter, atmosfer, dan tekanan yang sedikit lebih besar, tapi di kandang kita seharusnya tidak kalah dalam pertandingan itu. Tidak dengan babak pertama yang kita mainkan, tapi sekali lagi kita belum cukup baik saat memulai babak kedua dan itu adalah masalah yang terus berlanjut.

"Itu benar-benar tidak cukup baik, tidak ada alasan. Kami bermain bagus selama 45 menit, yang sudah terlalu sering terjadi musim ini — kami sebenarnya sudah tahu sebelum pertandingan dan telah berusaha memperbaikinya. Awal babak kedua kami tidak cukup baik dan mereka adalah tim yang lebih baik di babak kedua."