AFP
Anthony Gordon menyatakan bahwa Sunderland 'bukan tim yang bagus' jika dibandingkan dengan Newcastle, setelah kekalahan yang 'mengecewakan' dalam derby Tyne-Wear di St James' Park
Penderitaan Derby terus berlanjut
Meskipun tampil dominan di babak pertama dan berhasil mencetak gol lewat Gordon, The Magpies justru ambruk setelah jeda, sehingga Chemsdine Talbi dan Brian Brobbey berhasil membalikkan keadaan. Kekalahan ini sangat merugikan karena membuat tim asuhan Regis le Bris berhasil menyalip Newcastle dan naik ke peringkat ke-11 di klasemen Liga Premier. Menambah penderitaan manajer Newcastle, Howe, bek Sven Botman terpaksa menjalani operasi akibat patah tulang wajah yang dialaminya selama pertandingan, meskipun ia diperkirakan akan kembali sebelum musim berakhir.
Penilaian blak-blakan Gordon
Saat berbicara kepada media klub, Gordon tidak segan-segan dalam menilai lawan, dengan menyatakan: "Yang membuat frustrasi adalah, menurut saya, mereka bukanlah tim yang sangat bagus dibandingkan dengan kami. Kita seharusnya tidak kalah dari mereka. Bermain tandang jelas lebih sulit karena mereka memiliki suporter, atmosfer, dan tekanan yang sedikit lebih besar, tapi di kandang kita seharusnya tidak kalah dalam pertandingan itu. Tidak dengan babak pertama yang kita mainkan, tapi sekali lagi kita belum cukup baik saat memulai babak kedua dan itu adalah masalah yang terus berlanjut.
"Itu benar-benar tidak cukup baik, tidak ada alasan. Kami bermain bagus selama 45 menit, yang sudah terlalu sering terjadi musim ini — kami sebenarnya sudah tahu sebelum pertandingan dan telah berusaha memperbaikinya. Awal babak kedua kami tidak cukup baik dan mereka adalah tim yang lebih baik di babak kedua."
Kesenjangan statistik terungkap
Meskipun komentar Gordon mengisyaratkan adanya kesenjangan kelas yang signifikan, data performa yang disediakan oleh Opta menggambarkan kisah yang lebih kompleks mengenai rivalitas Tyne-Wear. Meskipun Newcastle memiliki angka expected goals (xG) yang jauh lebih tinggi, yaitu 46,7 dibandingkan dengan 30,3 milik Sunderland, The Magpies tetap kesulitan dalam hal ketajaman penyelesaian akhir dan disiplin pertahanan. Data menunjukkan bahwa tim asuhan Howe telah kehilangan 22 poin dari posisi unggul musim ini, sementara Sunderland telah membuktikan ketangguhannya dengan meraih 19 poin dari posisi tertinggal.
Titik kritis taktis Howe
Newcastle kini harus menata kembali barisan mereka selama jeda internasional untuk mengatasi masalah di lini pertahanan yang kehilangan kepemimpinan Botman, sebelum menghadapi serangkaian laga Premier League yang menantang. Howe menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengatasi masalah di babak kedua yang disoroti oleh Gordon saat The Magpies melanjutkan kampanye liga mereka di kandang Crystal Palace pada 12 April, dilanjutkan dengan laga kandang melawan Bournemouth pada 18 April. Tekad mereka akan semakin diuji melalui perjalanan yang menantang untuk menghadapi pemuncak klasemen Arsenal pada 25 April, rangkaian pertandingan yang kemungkinan besar akan menentukan apakah Newcastle dapat menyelamatkan harapan mereka yang semakin memudar untuk lolos ke kompetisi Eropa.