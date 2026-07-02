Anthony Gordon menilai Harry Kane bermain setara dengan Lionel Messi, sambil memuji rekan setimnya di timnas Inggris yang "fenomenal" itu setelah mencetak dua gol dalam laga Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo nyaris menciptakan kejutan besar setelah unggul hanya tujuh menit setelah pertandingan dimulai. Namun, Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-75 sebelum memastikan kemenangan 2-1 lewat tendangan keras lima menit menjelang akhir pertandingan.

Dua gol tersebut menambah koleksi golnya di turnamen ini menjadi lima, menyamakan posisinya dengan Erling Haaland dan menempatkannya hanya satu gol di belakang Messi dan Kylian Mbappe dalam perebutan Sepatu Emas. Gordon, yang memberikan assist untuk kedua gol tersebut setelah masuk sebagai pemain pengganti, mengangkat Kane ke level tertinggi. "Sungguh luar biasa bisa berada di dekatnya setiap hari karena ketika Anda berada di dekat seseorang di level elit, dia berada di puncak tertinggi sepak bola," kata Gordon.