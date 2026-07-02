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Anthony Gordon menilai Harry Kane bermain setara dengan Lionel Messi, sambil memuji rekan setimnya di timnas Inggris yang "fenomenal" itu setelah mencetak dua gol dalam laga Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo
Menyelamatkan Inggris dari ambang kehancuran
Republik Demokratik Kongo nyaris menciptakan kejutan besar setelah unggul hanya tujuh menit setelah pertandingan dimulai. Namun, Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-75 sebelum memastikan kemenangan 2-1 lewat tendangan keras lima menit menjelang akhir pertandingan.
Dua gol tersebut menambah koleksi golnya di turnamen ini menjadi lima, menyamakan posisinya dengan Erling Haaland dan menempatkannya hanya satu gol di belakang Messi dan Kylian Mbappe dalam perebutan Sepatu Emas. Gordon, yang memberikan assist untuk kedua gol tersebut setelah masuk sebagai pemain pengganti, mengangkat Kane ke level tertinggi. "Sungguh luar biasa bisa berada di dekatnya setiap hari karena ketika Anda berada di dekat seseorang di level elit, dia berada di puncak tertinggi sepak bola," kata Gordon.
- AFP
Kane berhasil membawa performa gemilangnya di level klub ke panggung Piala Dunia
Gordon menekankan bahwa penampilan fenomenal Kane merupakan hasil langsung dari etos kerja yang tak kenal lelah. Kane menjalani musim bersejarah bersama Bayern Munich, mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan. Hal itu menandai rekor produktivitas gol terbaik dalam kariernya, melampaui ekspektasi meskipun usianya telah menginjak 32 tahun.
"Dia menjalani musim yang hanya pernah dikalahkan oleh Leo Messi, pesepakbola terhebat sepanjang masa. Jadi, hal itu menunjukkan level permainannya," jelas Gordon. "Ini bukan kebetulan. Ini adalah konsistensi setiap hari: seberapa keras dia bekerja, setiap latihan penyelesaian akhir, dia melakukannya dengan penuh semangat, dia melakukannya dengan serius. Dia tidak pernah, sama sekali tidak pernah, melewatkan satu detik pun. Sungguh luar biasa bisa berada di dekatnya. Dia jelas merupakan inspirasi bagi kita semua."
'Dia bermain di level yang sangat, sangat tinggi'
Meskipun tertinggal sejak awal dan harus menghadapi rasa frustrasi yang semakin meningkat sepanjang pertandingan, Gordon menegaskan bahwa Inggris tidak pernah kehilangan keyakinan akan kemampuan mereka untuk melaju ke babak berikutnya. Ia juga memiliki keyakinan penuh pada Kane ketika peluang penentu muncul di menit-menit akhir. "Begitu dia menendangnya, saya tahu bola itu akan masuk. Saya sudah mulai merayakannya, tapi siapa pun bisa mencetak gol yang bagus," tambah Gordon. "Siapa pun di level ini bisa menempatkan bola ke sudut atas gawang, tapi konsistensinya lah yang membuatnya istimewa. Setiap hari dalam latihan, setiap pertandingan, penampilannya luar biasa. Dia bermain di level yang sangat, sangat tinggi."
- Getty Images Sport
Mempersiapkan diri menghadapi tantangan di Meksiko
Inggris kini akan bersiap menghadapi laga babak 16 besar yang krusial melawan Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia, dengan membawa momentum comeback dramatis ini. Dengan Kane yang tampil gemilang dan telah mencetak lima gol di turnamen ini, tim akan sangat mengandalkan kemampuan penyelesaian akhir yang mematikan darinya saat mereka mengincar laga perempat final melawan Brasil atau Norwegia. Gordon dan seluruh anggota skuad harus mempertahankan kerja keras tanpa henti mereka untuk mengalahkan Meksiko di Stadion Azteca.