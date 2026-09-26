Anthony Gordon mengklaim Inggris menyia-nyiakan kemenangan saat Harry Kane dan Thomas Tuchel bereaksi atas kesalahan mahal dalam kekalahan menyakitkan dari Spanyol

Gordon menggemakan sentimen manajernya, dengan menegaskan bahwa kesalahan individu pada akhirnya menentukan pertandingan. "Saya rasa ini sedikit menjadi peluang yang terlewat. Ini pertandingan yang luar biasa untuk ditonton dan dimainkan; beberapa permainan menyerang berada di level tertinggi. Tetapi ketika kesalahan merugikan Anda, rasanya seperti Anda memberikannya begitu saja alih-alih mereka memenanginya. Kami sebagus mereka dan mereka sebagus kami," kata Gordon.

Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, ia menambahkan: "Pertandingan yang bagus, laga yang saya pikir berada dalam kendali kami. Penalti itu momen yang sangat besar. Jika itu masuk, posisi kami jauh lebih baik dibanding saat itu tidak masuk, tetapi jelas H [Harry Kane] terpeleset dan tidak ada yang bisa Anda lakukan terhadap momen seperti itu. Saya pikir semua gol mereka benar-benar berasal dari kami dan di level itu Anda tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pertandingan ini sedikit seperti rollercoaster. Ini pasti menjadi pertandingan yang hebat untuk ditonton para penggemar, dan juga pertandingan yang hebat untuk dimainkan. Mereka adalah yang terbaik di dunia karena suatu alasan. Ketika skor menjadi 3-2, Anda bisa melihat kemampuan mereka untuk benar-benar mengontrol penguasaan bola. Saya pikir melawan tim seperti itu Anda benar-benar harus menekan habis-habisan, dan kami melakukannya. Penalti itu mengubah momentum secara besar-besaran. Kami hanya kalah dari yang terbaik di dunia. Menurut saya jaraknya tidak besar dan saya pikir malam ini membuktikan itu. Kami hanya perlu tidak membuat kesalahan di level tertinggi."

Tentang pergantiannya, ia menjelaskan: "Saya selalu kecewa ketika ditarik keluar, hanya karena saya ingin mencetak lebih banyak gol dan terlibat dalam setiap bagian permainan. Saya ingin mencatat lebih banyak assist dan menghibur orang-orang yang menyaksikan saya. Malam ini saya merasa itu mungkin keputusan yang tepat karena saya merasa sedikit lelah. Saya sudah melakukan banyak lari jarak jauh dengan kecepatan tinggi, jadi malam ini saya tidak punya keluhan dengan keputusan manajer menarik saya keluar."