AFP
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Anthony Gordon mengklaim Inggris menyia-nyiakan kemenangan saat Harry Kane dan Thomas Tuchel bereaksi atas kesalahan mahal dalam kekalahan menyakitkan dari Spanyol
Tuchel mengenang awal yang buruk
Berbicara kepada media setelah peluit akhir, Tuchel merefleksikan pertandingan yang kacau. Sang manajer memuji respons para pemainnya, tetapi menyesalkan ketidakmampuan mereka memanfaatkan momen-momen kunci. "Awal yang buruk, awal terburuk yang mungkin terjadi. Reaksinya sangat bagus. Saya pikir kami adalah tim yang lebih baik secara keseluruhan, meskipun kami kebobolan beberapa peluang besar. Itu adalah 15 menit terbaik kami setelah peluit [babak pertama], tetapi kami tidak bisa mengeksekusi penalti. Seandainya kami melakukannya, saya pikir Spanyol akan merasa rekor tak terkalahkan mereka akan berakhir," jelas Tuchel.
Ia menambahkan: "Kesalahan besar lainnya untuk 2-2, dan gol ketiga adalah satu-satunya gol yang benar-benar mereka ciptakan. Ya sudah, kami harus terus melangkah dan belajar darinya. Tidak, itu adalah serangan balik. Keberanian kami luar biasa. Tetapi kami tidak bisa cukup banyak mengubahnya menjadi peluang dan gol. Di level ini, detail itu penting."
- Getty Images Sport
Gordon menyesali kesalahan mahal
Gordon menggemakan sentimen manajernya, dengan menegaskan bahwa kesalahan individu pada akhirnya menentukan pertandingan. "Saya rasa ini sedikit menjadi peluang yang terlewat. Ini pertandingan yang luar biasa untuk ditonton dan dimainkan; beberapa permainan menyerang berada di level tertinggi. Tetapi ketika kesalahan merugikan Anda, rasanya seperti Anda memberikannya begitu saja alih-alih mereka memenanginya. Kami sebagus mereka dan mereka sebagus kami," kata Gordon.
Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, ia menambahkan: "Pertandingan yang bagus, laga yang saya pikir berada dalam kendali kami. Penalti itu momen yang sangat besar. Jika itu masuk, posisi kami jauh lebih baik dibanding saat itu tidak masuk, tetapi jelas H [Harry Kane] terpeleset dan tidak ada yang bisa Anda lakukan terhadap momen seperti itu. Saya pikir semua gol mereka benar-benar berasal dari kami dan di level itu Anda tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pertandingan ini sedikit seperti rollercoaster. Ini pasti menjadi pertandingan yang hebat untuk ditonton para penggemar, dan juga pertandingan yang hebat untuk dimainkan. Mereka adalah yang terbaik di dunia karena suatu alasan. Ketika skor menjadi 3-2, Anda bisa melihat kemampuan mereka untuk benar-benar mengontrol penguasaan bola. Saya pikir melawan tim seperti itu Anda benar-benar harus menekan habis-habisan, dan kami melakukannya. Penalti itu mengubah momentum secara besar-besaran. Kami hanya kalah dari yang terbaik di dunia. Menurut saya jaraknya tidak besar dan saya pikir malam ini membuktikan itu. Kami hanya perlu tidak membuat kesalahan di level tertinggi."
Tentang pergantiannya, ia menjelaskan: "Saya selalu kecewa ketika ditarik keluar, hanya karena saya ingin mencetak lebih banyak gol dan terlibat dalam setiap bagian permainan. Saya ingin mencatat lebih banyak assist dan menghibur orang-orang yang menyaksikan saya. Malam ini saya merasa itu mungkin keputusan yang tepat karena saya merasa sedikit lelah. Saya sudah melakukan banyak lari jarak jauh dengan kecepatan tinggi, jadi malam ini saya tidak punya keluhan dengan keputusan manajer menarik saya keluar."
Kane memuji kualitas skuad
Kane juga membagikan pandangannya tentang penampilan tim kepada ITV Sport, tetap optimistis meski gagal mengeksekusi penalti krusial. "Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa kami mencapai level yang bagus di Piala Dunia, tetapi tidak benar-benar bisa menyatukan 90 menit penuh. Mungkin hari ini juga mirip. Meski begitu, kami punya beberapa momen bagus, periode itu adalah salah satu penampilan terbaik kami dalam waktu yang sangat, sangat lama dan itulah standar yang kami tahu bisa kami capai. Kami bermain melawan juara dunia, juara Eropa, dan kami mampu mengimbangi mereka. Di hari yang berbeda, tentu saja kami akan memenangi pertandingan itu. Kami harus mengambil sisi positif dari laga ini. Kami harus bangkit dan mencoba lagi dalam beberapa hari," kata Kane. Ketika ditanya apakah kabar tentang dakwaan terhadap Manchester City menjadi gangguan, sang kapten menjawab: "Ada pembicaraan soal itu, tetapi pada akhirnya ketika kami bersama England, itu menjadi nilai plus besar bagi kami, kami seperti menyingkirkan dulu sepak bola klub dan pekan ini pun tidak berbeda."
- AFP
Apa langkah selanjutnya untuk England?
Inggris harus segera bangkit setelah kemunduran mengecewakan di Nations League di Wembley ini. Skuad harus menganalisis kerentanan mereka dalam bertahan dan belajar dari kesalahan individu yang pada akhirnya membuat Spanyol mengamankan kemenangan. Tuchel dan para pemainnya kini akan mengalihkan seluruh fokus mereka ke laga berikutnya melawan Republik Ceko, dengan tujuan untuk segera bangkit.
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