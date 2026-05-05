Anthony Gordon menerima tawaran transfer yang 'konkret' dari Bayern Munich sementara Barcelona tampaknya akan kehilangan kesempatan untuk mendatangkan sayap Newcastle
Bayern memimpin dalam perburuan transfer Gordon
Die Roten kini berada di posisi terdepan untuk merekrut Gordon setelah mengajukan rincian persyaratan kontrak kepada pemain sayap Newcastle tersebut terkait kemungkinan kepindahannya ke Allianz Arena. Klub raksasa Bundesliga ini telah memantau pemain timnas Inggris tersebut selama beberapa waktu, namun langkah terbaru mereka menandakan upaya serius untuk mengamankan tanda tangannya sebelum beberapa rival Eropa lainnya.
Plettenberg mengungkap proposal 'konkret' Bayern
Menurut jurnalis Sky Sports Jerman, Florian Plettenberg, pendekatan proaktif Bayern telah menempatkan mereka di posisi terdepan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas, dengan tawaran kontrak lima tahun yang diajukan untuk Gordon.
"Meskipun ada minat dari klub-klub top lainnya, FC Bayern kini telah mengajukan angka konkret kepada Anthony Gordon dan perwakilannya. Gordon bisa menandatangani kontrak lima tahun di Bayern," tulis Plettenberg di X. "Masalah utamanya tetap pada kesepakatan dengan Newcastle - bukan dengan sang pemain. Bayern memiliki batasan yang jelas. Oleh karena itu, Eberl/Freund sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa kandidat."
Nilai pasar Newcastle menjadi hambatan besar
Meskipun Bayern telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan dengan perwakilan Gordon, Newcastle tetap berada dalam posisi tawar yang kuat. Pemain sayap tersebut terikat kontrak di St James’ Park hingga 2030, sehingga klub Liga Premier tersebut tidak terlalu tertekan untuk melepasnya. Sky Sport menyarankan bahwa The Magpies akan meminta biaya sekitar €90 juta (£77 juta/$96 juta) sebelum mempertimbangkan kepergiannya pada musim panas. Gordon telah menjadi sosok kunci dalam sistem Eddie Howe dan salah satu aset serangan paling berharga klub.
Barcelona juga telah mengidentifikasi pemain berusia 25 tahun itu sebagai tambahan potensial, tetapi kendala keuangan yang sedang mereka hadapi membuat sulit untuk menyamai angka yang sedang dibahas saat ini, meskipun direktur olahraga Deco dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Gordon.
Pembicaraan mengenai transfer kemungkinan akan semakin intensif
Tahap selanjutnya akan berfokus pada negosiasi antara Bayern dan Newcastle, seiring upaya pihak Jerman tersebut untuk menjembatani perbedaan nilai transfer. Pihak manajemen olahraga Bayern terus mengevaluasi sejumlah pemain sayap sebagai alternatif jika kesepakatan tersebut ternyata terlalu mahal. Bagi Gordon, prospek bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi di Jerman dan bermain secara reguler di Liga Champions bisa menjadi peluang yang menarik, namun kepindahan apa pun pada akhirnya akan bergantung pada apakah Bayern mampu memenuhi tuntutan Newcastle.