Getty Images
Diterjemahkan oleh
Anthony Gordon menerima tawaran transfer yang 'konkret' dari Bayern Munich, sementara Barcelona tampaknya akan kehilangan kesempatan untuk mendatangkan pemain sayap Newcastle
Bayern memimpin dalam perebutan transfer Gordon
Die Roten kini berada di posisi terdepan untuk merekrut Gordon setelah mengajukan syarat-syarat kontrak terperinci kepada pemain sayap Newcastle tersebut terkait kemungkinan kepindahannya ke Allianz Arena. Klub raksasa Bundesliga ini telah memantau pemain timnas Inggris tersebut sejak lama, namun langkah terbaru mereka menandakan upaya serius untuk mengamankan tanda tangannya sebelum beberapa rival Eropa lainnya.
Plettenberg mengungkap proposal 'konkret' dari Bayern
Menurut jurnalis Sky Sports Jerman, Florian Plettenberg, pendekatan proaktif Bayern telah menempatkan mereka di posisi terdepan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas, dengan tawaran kontrak lima tahun yang diajukan untuk Gordon.
"Meskipun ada minat dari klub-klub papan atas lainnya, FC Bayern kini telah mengajukan angka konkret kepada Anthony Gordon dan pihak perwakilannya. Gordon bisa saja menandatangani kontrak lima tahun di Bayern," tulis Plettenberg di X. "Masalah utamanya tetap pada kesepakatan dengan Newcastle — bukan dengan sang pemain. Bayern memiliki batasan yang jelas. Oleh karena itu, Eberl/Freund sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa kandidat."
Nilai pasar Newcastle menjadi hambatan besar
Meskipun Bayern telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan dengan perwakilan Gordon, Newcastle tetap berada dalam posisi tawar yang kuat. Pemain sayap tersebut terikat kontrak di St James’ Park hingga tahun 2030, sehingga klub Liga Premier tersebut tidak terlalu tertekan untuk melepasnya. Sky Sport menyebutkan bahwa The Magpies akan meminta biaya transfer sekitar €90 juta (£77 juta/$96 juta) sebelum mempertimbangkan kemungkinan kepergiannya pada musim panas nanti. Gordon telah menjadi sosok kunci dalam skema permainan Eddie Howe dan salah satu aset penyerang paling berharga bagi klub.
Barcelona juga telah mengidentifikasi pemain berusia 25 tahun itu sebagai calon rekrutan, namun kendala keuangan yang mereka hadapi saat ini membuat mereka sulit untuk memenuhi angka yang sedang dibahas, meskipun direktur olahraga Deco dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Gordon.
- Getty Images Sport
Pembicaraan mengenai transfer kemungkinan akan semakin intensif
Tahap selanjutnya akan berfokus pada negosiasi antara Bayern dan Newcastle, seiring upaya pihak klub Jerman tersebut untuk menjembatani perbedaan nilai transfer. Pihak manajemen olahraga Bayern terus mengevaluasi sejumlah pemain sayap yang menjadi incaran, sebagai antisipasi jika kesepakatan tersebut ternyata terlalu mahal. Bagi Gordon, prospek bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi di Jerman dan bermain secara reguler di Liga Champions bisa menjadi peluang yang menarik, namun kepindahannya pada akhirnya akan bergantung pada apakah Bayern mampu memenuhi tuntutan Newcastle.