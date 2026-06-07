Anthony Gordon membocorkan nasihat pribadi Marcus Rashford terkait Barcelona setelah menuntaskan transfer mengejutkan senilai £70 juta

Dalam perkembangan yang mengejutkan, Gordon pindah dari St James' Park ke Catalonia tak lama sebelum berangkat ke Piala Dunia. Meskipun kepindahan ini memicu pertanyaan mengenai masa depan rekan setimnya di timnas Inggris, Rashford—yang menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Barca—Gordon mengungkapkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu sangat mendukungnya. Alih-alih menunjukkan rasa frustrasi, pemain United tersebut justru memberikan Gordon gambaran mendalam tentang kehidupan di salah satu klub terbesar di dunia.

"Dia hanya menceritakan betapa hebatnya para pemain di sana, semangat tim yang mereka miliki, yang sudah saya dengar dari orang-orang di Barca. Jadi saya benar-benar menantikan untuk bergabung dengan mereka. Dia juga menceritakan tentang kota, tempat tinggal. Dia orang yang baik, sangat peduli. Jadi dia hanya memberikan sedikit informasi kepada saya," kata Gordon kepada talkSPORT. Lulusan akademi Man United ini tampaknya tetap tenang dengan kedatangan Gordon meskipun masa depannya di klub masih belum pasti.



