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Anthony Gordon membocorkan nasihat pribadi Marcus Rashford terkait Barcelona setelah menuntaskan transfer mengejutkan senilai £70 juta
Bantuan Rashford di Camp Nou
Dalam perkembangan yang mengejutkan, Gordon pindah dari St James' Park ke Catalonia tak lama sebelum berangkat ke Piala Dunia. Meskipun kepindahan ini memicu pertanyaan mengenai masa depan rekan setimnya di timnas Inggris, Rashford—yang menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Barca—Gordon mengungkapkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu sangat mendukungnya. Alih-alih menunjukkan rasa frustrasi, pemain United tersebut justru memberikan Gordon gambaran mendalam tentang kehidupan di salah satu klub terbesar di dunia.
"Dia hanya menceritakan betapa hebatnya para pemain di sana, semangat tim yang mereka miliki, yang sudah saya dengar dari orang-orang di Barca. Jadi saya benar-benar menantikan untuk bergabung dengan mereka. Dia juga menceritakan tentang kota, tempat tinggal. Dia orang yang baik, sangat peduli. Jadi dia hanya memberikan sedikit informasi kepada saya," kata Gordon kepada talkSPORT. Lulusan akademi Man United ini tampaknya tetap tenang dengan kedatangan Gordon meskipun masa depannya di klub masih belum pasti.
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Ambisi yang melampaui nilai transfer
Biaya transfer sebesar £70 juta merupakan investasi besar bagi Barcelona yang masih berjuang mengatasi masalah keuangan yang rumit. Namun, bagi Gordon, kepindahan ini hanyalah awal dari perjalanannya. Pemain sayap ini bertekad membuktikan bahwa dirinya layak berada di jajaran elit di Camp Nou dan menargetkan gelar juara besar di bawah kepemimpinan Hansi Flick musim depan.
"Dua minggu terakhir ini terasa seperti badai, tapi ini adalah dua minggu terbaik yang pernah saya alami bersama keluarga saya," tambah Gordon. "Ini sangat baik karena sejak usia sangat muda, saya sudah mengatakan kepada mereka—seperti yang saya sampaikan dalam wawancara—bahwa saya akan mencapai titik ini. Tapi mereka hanya mengucapkan selamat dan sebagainya. Saya sama sekali tidak puas hanya bermain untuk Barcelona. Saya ingin memenangkan segalanya. Di sinilah karier saya dimulai dalam pikiran saya. Jadi, saya berada di tahap yang selalu saya katakan akan saya capai. Sekarang saya harus naik ke level berikutnya lagi."
Persaingan untuk posisi starting XI Inggris
Meskipun keduanya menjalin ikatan di Barcelona, mereka tetap menjadi pesaing langsung untuk memperebutkan tempat di starting XI Inggris. The Three Lions sedang mempersiapkan diri untuk turnamen besar di mana posisi sayap kiri masih menjadi bahan perdebatan sengit. Indikasi awal dari pemusatan latihan tim menunjukkan bahwa Rashford mungkin memiliki keunggulan dalam hierarki tim meskipun Gordon dibeli dengan harga yang sangat mahal.
Spekulasi semakin memanas setelah Rashford diberi nomor punggung ikonik 11 untuk turnamen tersebut. Sementara itu, Gordon diberi nomor punggung 18, sebuah langkah yang sering kali mengisyaratkan peran sekunder. Namun, pemain baru Barca ini bersikukuh bahwa nomor punggung tersebut tidak memengaruhi pola pikirnya. “Saya tidak peduli sama sekali. Menurut saya, jika Anda melihat tim ini, Anda bisa menempatkan pemain mana pun di posisi 1-11. Kami semua cukup bagus. Kami semua punya alasan untuk merasa bahwa kami adalah yang terbaik dalam banyak hal,” tegas Gordon.
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Lomba kebugaran untuk Piala Dunia
Salah satu tantangan yang harus diatasi Gordon adalah ketajamannya di lapangan. Setelah secara bertahap tidak lagi dimasukkan dalam skuad Newcastle begitu kepergiannya tak terelakkan, ia kini bekerja keras untuk mencapai kondisi puncak. Ia tampil pada babak kedua saat Inggris mengalahkan Selandia Baru 1-0 dan yakin bahwa ia akan siap untuk pertandingan pembuka fase grup melawan Kroasia pada 17 Juni.
“Menurutku, bahkan ketika kamu libur bermain sepak bola selama dua hari, kamu merasa seolah-olah tidak pernah bermain sama sekali. Ini gila. Kamu kehilangan sentuhanmu, kamu kehilangan segalanya,” jelas Gordon. “Jadi, tidak bermain selama beberapa minggu memang sulit, tapi aku telah berlatih dengan sangat baik. Aku lebih bugar daripada yang aku kira dalam pertandingan itu. Saya benar-benar berada di jalur yang tepat. Memang sulit karena lapangan kering. Jadi, bahkan untuk mendapatkan sentuhan yang tepat dan membiasakan diri dengan itu pun sulit. Tapi kami berhasil, dan saya rasa kami menciptakan beberapa peluang. Kami sudah lama tidak bermain bersama. Jadi, ini hanya soal kembali ke ritme itu.”