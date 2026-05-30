Anthony Gordon kini menjadi pemain Barcelona! Juara La Liga itu mengonfirmasi transfer senilai €80 juta setelah berhasil mengalahkan Bayern dalam perburuan pemain sayap Newcastle

Beberapa hari yang lalu, Gordon tampaknya akan bergabung ke Munich untuk kembali bermain bersama kapten timnas Inggris, Harry Kane. Meskipun juara Bundesliga itu enggan memenuhi harga yang diminta Newcastle, masih ada optimisme bahwa kesepakatan dapat tercapai, mengingat Gordon dilaporkan sangat ingin pindah.

“Kami sepakat bahwa kami akan merekrut pemain penyerang jika harganya terjangkau,” kata direktur olahraga Bayern, Max Eberl, sebelum kemenangan di final DFB-Pokal melawan Stuttgart pekan lalu. “Kami telah melakukan diskusi yang sangat baik dan berharap dapat membuat kemajuan.”

Namun, perjalanan direktur olahraga Barca, Deco, ke Inggris untuk melakukan pembicaraan terbukti sangat penting, dengan Mundo Deportivo melaporkan bahwa kehadiran Lamine Yamal dan Hansi Flick membantu mengubah pikiran Gordon.