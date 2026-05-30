Anthony Gordon kini menjadi pemain Barcelona! Juara La Liga itu mengonfirmasi transfer senilai €80 juta setelah berhasil mengalahkan Bayern dalam perburuan pemain sayap Newcastle
Barcelona mengonfirmasi perekrutan Gordon
Kesepakatan untuk mendatangkan pemain timnas Inggris tersebut ke Camp Nou dilaporkan akan membuat Barcelona membayar €70 juta di muka, ditambah €10 juta sebagai bonus. Pemain berusia 25 tahun itu terbang ke Barcelona pada Kamis untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2031. Setelah tertunda selama empat jam akibat masalah administrasi, Barcelona mengumumkan penandatanganan kontrak tersebut pada Jumat sore.
Bayern gagal mendapatkan Gordon karena ia memilih Barcelona
Beberapa hari yang lalu, Gordon tampaknya akan bergabung ke Munich untuk kembali bermain bersama kapten timnas Inggris, Harry Kane. Meskipun juara Bundesliga itu enggan memenuhi harga yang diminta Newcastle, masih ada optimisme bahwa kesepakatan dapat tercapai, mengingat Gordon dilaporkan sangat ingin pindah.
“Kami sepakat bahwa kami akan merekrut pemain penyerang jika harganya terjangkau,” kata direktur olahraga Bayern, Max Eberl, sebelum kemenangan di final DFB-Pokal melawan Stuttgart pekan lalu. “Kami telah melakukan diskusi yang sangat baik dan berharap dapat membuat kemajuan.”
Namun, perjalanan direktur olahraga Barca, Deco, ke Inggris untuk melakukan pembicaraan terbukti sangat penting, dengan Mundo Deportivo melaporkan bahwa kehadiran Lamine Yamal dan Hansi Flick membantu mengubah pikiran Gordon.
Klausul-klausul cerdik memaksimalkan keuntungan Magpies
Menurut laporan dari ChronicleLive, direktur olahraga Newcastle, Ross Wilson, menegosiasikan kesepakatan tersebut dengan tegas untuk memastikan keuntungan yang signifikan dari penjualan sang penyerang. Berdasarkan ketentuan tersebut, Newcastle berpotensi mendapatkan hingga €1 juta per musim jika Gordon tampil dalam 60 persen pertandingan, yang berpotensi menambah pendapatan sebesar €5 juta dari kesepakatan ini. Selain itu, €5 juta lainnya akan dibayarkan jika sang penyerang membantu Barca meraih trofi dan gelar, sementara klub lamanya, Everton, akan mendapatkan keuntungan dari klausul penjualan kembali sebesar 15 persen.
Perjalanan di Piala Dunia menanti sang bintang
Kecepatan proses transfer ini memungkinkan pemain sayap kelahiran Merseyside tersebut menyelesaikan semua urusan administratif dengan cukup cepat sehingga ia dapat bergabung dengan timnas Inggris tepat waktu menjelang Piala Dunia. Penjualan dini ini juga memungkinkan Newcastle untuk memulai aktivitas transfer mereka lebih awal dan menghilangkan risiko cedera yang mungkin dialami pemain saat bertanding di level internasional.