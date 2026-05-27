Direktur olahraga Barcelona, Deco, terlihat berada di London saat klub raksasa Catalan itu berupaya mempercepat proses perekrutan pemain musim panas ini. Meskipun laporan awal menyebutkan bahwa kehadirannya di ibu kota Inggris itu terutama untuk membahas striker Chelsea, Joao Pedro, kini terungkap bahwa Gordon menjadi prioritas utama bagi petinggi Blaugrana, menurut Mundo Deportivo.

Blaugrana memandang pemain Newcastle itu sebagai aset serba bisa yang mampu meniru dampak yang diberikan oleh bintang-bintang utama klub. Yang terpenting, pertemuan puncak baru-baru ini di London tampaknya telah berhasil memikat hati sang pemain, dengan Gordon kini terpesona oleh prospek bergabung dengan proyek Hansi Flick yang saat ini sedang berlangsung di Catalonia.



