Getty Images
Diterjemahkan oleh
Anthony Gordon ingin bergabung dengan Barcelona! Deco terus mengupayakan kesepakatan untuk pemain sayap Newcastle itu sementara Bayern Munich kemungkinan akan ditolak dalam upaya transfernya
Barcelona memimpin perburuan untuk merekrut Gordon
Direktur olahraga Barcelona, Deco, terlihat berada di London saat klub raksasa Catalan itu berupaya mempercepat proses perekrutan pemain musim panas ini. Meskipun laporan awal menyebutkan bahwa kehadirannya di ibu kota Inggris itu terutama untuk membahas striker Chelsea, Joao Pedro, kini terungkap bahwa Gordon menjadi prioritas utama bagi petinggi Blaugrana, menurut Mundo Deportivo.
Blaugrana memandang pemain Newcastle itu sebagai aset serba bisa yang mampu meniru dampak yang diberikan oleh bintang-bintang utama klub. Yang terpenting, pertemuan puncak baru-baru ini di London tampaknya telah berhasil memikat hati sang pemain, dengan Gordon kini terpesona oleh prospek bergabung dengan proyek Hansi Flick yang saat ini sedang berlangsung di Catalonia.
- AFP
Bayern Munich dan Liverpool terpaksa menunggu
Berita ini menjadi pukulan telak bagi Bayern Munich, yang selama ini gencar merencanakan langkah mereka untuk mendatangkan mantan pemain Everton tersebut. Klub raksasa Bundesliga itu dilaporkan sedang mempertimbangkan tawaran berupa pemain ditambah uang tunai untuk membujuk Newcastle agar melepas pemain tersebut, termasuk kiper Alexander Nubel sebagai bagian dari paket tersebut.
Liverpool juga ikut meramaikan persaingan karena mereka mencari pengganti langsung untuk Mohamed Salah yang baru saja hengkang. Namun, meskipun ada daya tarik emosional untuk kembali ke Merseyside, Gordon dilaporkan lebih memprioritaskan Barcelona daripada pindah ke Anfield atau Allianz Arena.
Kendala keuangan yang dihadapi Blaugrana
Meskipun keinginan sang pemain sudah jelas, aspek keuangan masih rumit. Newcastle sebelumnya menilai Gordon senilai lebih dari £75 juta (€85-90 juta), angka yang saat ini belum bersedia dipenuhi oleh Barcelona. Namun, Mundo Deportivo menyebutkan ada optimisme di Spotify Camp Nou bahwa kesepakatan tengah dapat tercapai, terutama jika Gordon terus mendesak transfer ini dan menyatakan kesediaannya untuk menyesuaikan tuntutan gajinya agar sesuai dengan parameter keuangan ketat Barca.
Pemain sayap Inggris ini saat ini terikat kontrak di Tyneside hingga 2030, sehingga menempatkan The Magpies pada posisi negosiasi yang kuat. Namun, daya tarik Barcelona dan kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar besar Eropa di bawah asuhan Flick mungkin terlalu kuat untuk ditolak. Barca berharap dapat mengamankan kesepakatan lima tahun untuk sang pemain, yang mereka pandang sebagai kandidat ideal untuk memberikan persaingan dan meringankan beban Raphinha di sayap kiri.
- AFP
Kemampuan serba bisa Gordon memberikan solusi taktis
Salah satu alasan utama mengapa Barcelona begitu terkesan dengan Gordon adalah kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi di lini depan. Meskipun ia lebih sering diturunkan sebagai sayap kiri musim ini, ia juga telah membuktikan diri sebagai penyerang tengah yang andal. Dengan hengkangnya Robert Lewandowski dari klub, keserbagunaan Gordon menjadi solusi yang tepat.
Catatan statistik Gordon sangat mengesankan, dengan mencetak 17 gol dan lima assist di semua kompetisi musim ini, termasuk penampilan gemilang di Liga Champions. Jika Deco segera menyelesaikan kesepakatan ini, hal itu dapat secara efektif mengakhiri pencarian Barcelona akan penyerang utama setelah sebelumnya mengincar Julian Alvarez dari Atletico Madrid atau Pedro dari Chelsea.