Anthony Gordon akan menjalani tes medis di Barcelona, sementara pemain sayap Newcastle itu diprediksi akan menggandakan gajinya menjadi £300 ribu per minggu menjelang transfer senilai £69 juta

Barcelona telah mencapai kesepakatan final dengan Newcastle terkait transfer Gordon dalam kesepakatan senilai sekitar £69 juta ($92 juta). Raksasa La Liga itu bergerak cepat pada Rabu malam untuk menyelesaikan negosiasi, mengalahkan persaingan ketat dari berbagai klub di Eropa demi mendapatkan salah satu pemain sayap paling produktif di Liga Premier.

Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya menjadi incaran Liverpool dan Bayern Munich, dengan klub Jerman tersebut bahkan meluncurkan tawaran terakhir yang gagal untuk menggagalkan kesepakatan tersebut. Namun, kabarnya hati Gordon sudah tertuju pada kepindahan ke Camp Nou, dan persyaratan pribadi pun segera disepakati. Pemain sayap ini sekarang akan terbang ke Catalonia untuk menyelesaikan pemeriksaan medisnya sebelum bergabung dengan skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk persiapan Piala Dunia mendatang di Florida.