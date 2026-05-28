Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Anthony Gordon akan menjalani tes medis di Barcelona, sementara pemain sayap Newcastle itu diprediksi akan menggandakan gajinya menjadi £300 ribu per minggu menjelang transfer senilai £69 juta
Barca berhasil merebut Gordon
Barcelona telah mencapai kesepakatan final dengan Newcastle terkait transfer Gordon dalam kesepakatan senilai sekitar £69 juta ($92 juta). Raksasa La Liga itu bergerak cepat pada Rabu malam untuk menyelesaikan negosiasi, mengalahkan persaingan ketat dari berbagai klub di Eropa demi mendapatkan salah satu pemain sayap paling produktif di Liga Premier.
Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya menjadi incaran Liverpool dan Bayern Munich, dengan klub Jerman tersebut bahkan meluncurkan tawaran terakhir yang gagal untuk menggagalkan kesepakatan tersebut. Namun, kabarnya hati Gordon sudah tertuju pada kepindahan ke Camp Nou, dan persyaratan pribadi pun segera disepakati. Pemain sayap ini sekarang akan terbang ke Catalonia untuk menyelesaikan pemeriksaan medisnya sebelum bergabung dengan skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk persiapan Piala Dunia mendatang di Florida.
- Getty Images Sport
Keuntungan finansial yang tak terduga dan kesesuaian taktis
Langkah ini menandai lompatan finansial yang sangat besar bagi mantan pemain Everton tersebut, yang diperkirakan akan mengantongi gaji sekitar £300.000 per minggu — menurut The Guardian. Kenaikan gaji yang signifikan ini menunjukkan komitmen Barcelona terhadap sang pemain, seiring upaya Flick untuk memperkuat opsi serangannya menjelang musim mendatang. Gordon bergabung setelah mencatatkan musim individu yang gemilang, di mana ia mencetak 10 gol di Liga Champions, sebuah catatan yang hanya dikalahkan oleh Harry Kane dan Kylian Mbappé.
Flick memandang Gordon sebagai aset serbaguna yang dapat memberikan persaingan tingkat tinggi bagi pemain seperti Lamine Yamal dan Raphinha. Meskipun Gordon menghabiskan sebagian besar waktunya di Newcastle di sayap kiri, kemampuannya untuk beroperasi di seluruh lini depan menjadi faktor kunci bagi jajaran petinggi Barca. Pelatih asal Jerman itu masih mempertimbangkan apakah akan menjadikan peminjaman Marcus Rashford menjadi permanen dengan biaya £26 juta ($35 juta), namun kedatangan Gordon memberikan klub Catalan itu solusi baru dan jangka panjang di lini serang.
Proses perombakan skuad Newcastle pada musim panas dimulai
Bagi Newcastle, penjualan salah satu aset paling berharga mereka merupakan langkah penting dalam proses perombakan skuad asuhan Eddie Howe. Setelah finis di peringkat ke-12 yang mengecewakan di Liga Premier, The Magpies berada di bawah tekanan untuk melakukan transfer yang efektif. Direktur Utama David Hopkinson telah menegaskan bahwa klub hanya akan menjual pemain "sesuai syarat kami," namun skema biaya yang disepakati dengan Barcelona memungkinkan anggaran yang lebih fleksibel saat mereka berupaya merombak tim.
Howe dilaporkan ingin menghindari terulangnya kisah yang melibatkan Alexander Isak, yang bergabung dengan Liverpool pada hari terakhir bursa transfer tahun lalu setelah spekulasi selama berbulan-bulan. Dengan menyetujui kepergian Gordon sebelum jendela transfer resmi dibuka pada 15 Juni, Newcastle telah mengamankan dana penting lebih awal, sehingga terhindar dari gangguan yang mengganggu kampanye mereka sebelumnya.
- Getty Images Sport
Menutup bab di Tyneside
Transfer ini menandai berakhirnya masa tiga tahun Gordon di St James' Park, yang bergabung dengan klub tersebut melalui transfer senilai £40 juta ($54 juta) dari Everton pada Januari 2023. Hubungan antara klub dan sang pemain tampak merenggang pada pekan-pekan terakhir musim ini, dengan sang pemain sayap tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk enam pertandingan terakhir, sebuah langkah yang menurut Howe diambil dengan mempertimbangkan masa depan. Hal ini juga mengakhiri masa ketidakpastian bagi Gordon, yang sebelumnya mengakui bahwa ia "merasa tidak tenang untuk sementara waktu" setelah kepindahannya ke Liverpool gagal terwujud pada 2024.