Diterjemahkan oleh
Anthony Elanga, pemain Newcastle yang gagal, disebut-sebut 'sudah bukan orang yang sama' sejak transfer senilai £55 juta, sementara Nottingham Forest didesak untuk kembali merekrut sang pemain sayap
Gol dan assist: Rekor mengesankan Elanga di Forest
Forest berhasil mempertahankan status mereka di kasta tertinggi selama dua musim, berkat promosi pada tahun 2022, sebelum melesat ke posisi tujuh besar dan meraih tiket ke kompetisi Eropa musim lalu. Bintang asli klub, Brennan Johnson, membantu mereka menempuh perjalanan tersebut, sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Elanga.
Pemain internasional Swedia ini bergabung dengan Trentside pada 2023 setelah memutuskan hubungan dengan Manchester United. Ia mencetak 11 gol dan 20 assist untuk Forest selama beberapa musim, yang membuatnya menarik perhatian klub-klub berduit yang menunggu untuk melihat apakah potensi penuh dari talenta yang fluktuatif ini dapat terungkap.
Perjuangan Tyneside: Elanga kurang bersemangat di Newcastle
Newcastle mengambil risiko setelah kembali berlaga di Liga Champions, namun Elanga masih kesulitan menunjukkan performa yang konsisten di wilayah Timur Laut. Ia belum mampu meyakinkan para pendukung yang sangat antusias akan kemampuannya dan mungkin akan diizinkan hengkang pada 2026 jika ada tawaran yang tepat.
Forest mungkin tertarik di pasar tersebut - dengan kemungkinan kembalinya Elliot Anderson ke akar-akarnya di Tyneside yang dibicarakan - dan mereka sangat membutuhkan suntikan kecepatan yang pernah ditawarkan oleh Johnson dan Elanga.
Apakah Elanga atau Johnson akan kembali ke City Ground?
Ketika ditanya apakah The Reds mungkin tertarik pada salah satu dari dua penyerang cepat itu—mengingat Johnson sedang mengalami masa-masa sulit sejak pindah dari Tottenham ke Crystal Palace—Harewood, yang berbicara atas nama Non Gamstop Casinos, mengatakan kepada GOAL: “Itu ide yang bagus. Saya tidak akan menolaknya. Soal rasa familiar, kan? Saya yakin ketika mereka kembali, mereka tidak akan merasa asing karena mereka tahu di mana mereka pernah bermain dan bagaimana mereka bisa sampai di sana. Dan mereka akan kembali dan melakukan hal yang sama persis seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi ini hal yang menyenangkan untuk dipikirkan karena dari situlah mereka mendapatkan gerakan-gerakan mereka. Jelas, entah karena alasan apa, mereka belum bisa langsung beradaptasi di mana pun mereka pergi.
“Jelas Anda berbicara tentang Elanga yang pindah ke Newcastle. Dia mengalami kesulitan. Tapi dalam arti apa yang kita tahu dia mampu lakukan, dia mungkin bermain cukup baik. Tapi tidak sesuai standar saat dia bermain untuk Forest, karena dia terlihat tajam saat bermain untuk Forest. Setiap kali dia maju ke depan, sepertinya dia akan mencetak gol dan dia benar-benar menjadi ancaman. Dan saya tidak tahu, dengan segala hormat kepada manajer Newcastle atau Newcastle, dia sepertinya bukan orang yang sama seperti saat dia di Forest.”
Pertarungan sengit: Forest berjuang keras untuk bertahan di Liga Premier
Meskipun banyak pendukung Forest yang ingin melihat Johnson atau Elanga kembali ke City Ground, setelah sebelumnya menyaksikan kemampuan mereka, rencana transfer musim panas belum bisa diputuskan saat ini.
The Reds masih berada di posisi yang rawan, tepat di atas zona degradasi Liga Premier, dengan pertandingan krusial melawan sesama tim papan bawah, Tottenham, yang akan digelar pada hari Minggu. Jika jalur menuju keselamatan dapat dilalui, barulah pertanyaan-pertanyaan mulai muncul mengenai apakah reuni dengan dua mantan pemain favorit suporter ini layak dipertimbangkan.
