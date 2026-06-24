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Anthony Elanga mengungkapkan apa yang ia pelajari dari Cristiano Ronaldo di Man Utd - sang pemain sayap asal Swedia merasa bangga bisa berbagi panggung Piala Dunia bersama para legenda sepanjang masa
Belajar dari Ronaldo
Ronaldo mencetak dua gol saat Portugal memastikan kemenangan 5-0 atas Uzbekistan pada Selasa. Dalam wawancara dengan Sweden Herald, Elanga mengungkapkan kegembiraannya untuk mantan rekan setimnya di Manchester United tersebut.
Elanga memuji dedikasi Ronaldo dan mengungkapkan betapa besar manfaat yang ia peroleh selama mereka bermain bersama. Ketika ditanya tentang bermain di Piala Dunia yang sama dengan Ronaldo, Elanga berkata: "Saya bisa belajar banyak dari mereka. Terutama Ronaldo, yang pernah menjadi rekan setim saya di Manchester United. Saya belajar banyak darinya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Merupakan kehormatan besar bisa bermain bersamanya. Saya hanya berharap dia bisa terus seperti ini." Elanga menyoroti pelajaran-pelajaran spesifik: "Bagaimana sikapnya setelah latihan dan sebagainya. Bagaimana dia mengelola pemulihannya. Banyak hal."
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Menghormati para tokoh besar
Meskipun usianya masih muda, Elanga sangat mengagumi ketahanan para pemain yang telah mendominasi dunia sepak bola selama hampir dua dekade. Ronaldo saat ini berusia 41 tahun, sementara Lionel Messi baru saja genap berusia 39 tahun pada hari Rabu.
Elanga mengakui kondisi fisik yang luar biasa yang diperlukan untuk tetap berkompetisi di usia yang sudah begitu lanjut, sekaligus menyatakan rasa hormatnya yang mendalam terhadap cara Ronaldo terus tampil gemilang di panggung internasional.
Ketika ditanya apakah ia berencana bermain hingga usia 41 tahun, Elanga menjawab: "Kita lihat saja nanti. Saya baru berusia 24 tahun sekarang. Siapa tahu. Saat saya berusia 33 tahun? Siapa tahu."
Elanga juga menolak memilih favorit di antara kedua ikon tersebut, dan mengajak para penggemar untuk menghargai keduanya dengan menyatakan: "Kalian harus menikmatinya. Saya tidak bisa memilih antara Ronaldo atau Messi."
Berjuang untuk Swedia
Elanga telah memainkan peran yang fleksibel untuk Swedia di bawah asuhan manajer Graham Potter, mencetak gol yang luar biasa melawan Belanda hingga mendapat pujian tinggi dari Zlatan Ibrahimovic.
Menanggapi pujian tersebut, Elanga berkata: "Itu sangat berarti bagi saya. Saya pernah mendapat kesempatan bermain bersamanya di tim nasional. Ketika dia berbicara, Anda pasti mendengarkannya."
Elanga menegaskan bahwa ia sepenuhnya senang menunggu kesempatan untuk menjadi starter, dengan mengandalkan keyakinannya. Elanga menjelaskan: "Saya harus siap, memanfaatkan peluang saat mendapatkannya. Saya sangat percaya pada Graham, dia tahu apa yang dilakukannya. Jutaan orang ingin berada di posisi saya, di Piala Dunia. Kami ada 26 pemain, tentu saja semua orang ingin bermain. Kami percaya pada Graham."
Saat membahas kebiasaannya membaca Alkitab setiap hari, Elanga menambahkan: “Itu memberi saya kedamaian dan kesabaran. Itu membantu saya jika saya tidak diizinkan bermain. Membaca Alkitab sangat berarti bagi saya dan itu adalah nasihat yang bisa saya berikan kepada orang lain untuk dilakukan juga.”
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Swedia kini akan mengalihkan fokusnya ke pertandingan penting Piala Dunia melawan Jepang pada dini hari Jumat. Elanga berharap bisa mendapatkan posisi starter di tim asuhan Potter setelah penampilannya yang mengesankan sebagai pemain pengganti. Sementara itu, Ronaldo dan Portugal sedang bersiap menghadapi Kolombia dengan target mengamankan posisi teratas di Grup K dan melaju ke babak gugur.