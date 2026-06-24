Anthony Elanga mengungkapkan apa yang ia pelajari dari Cristiano Ronaldo di Man Utd - sang pemain sayap asal Swedia merasa bangga bisa berbagi panggung Piala Dunia bersama para legenda sepanjang masa

Meskipun usianya masih muda, Elanga sangat mengagumi ketahanan para pemain yang telah mendominasi dunia sepak bola selama hampir dua dekade. Ronaldo saat ini berusia 41 tahun, sementara Lionel Messi baru saja genap berusia 39 tahun pada hari Rabu.

Elanga mengakui kondisi fisik yang luar biasa yang diperlukan untuk tetap berkompetisi di usia yang sudah begitu lanjut, sekaligus menyatakan rasa hormatnya yang mendalam terhadap cara Ronaldo terus tampil gemilang di panggung internasional.

Ketika ditanya apakah ia berencana bermain hingga usia 41 tahun, Elanga menjawab: "Kita lihat saja nanti. Saya baru berusia 24 tahun sekarang. Siapa tahu. Saat saya berusia 33 tahun? Siapa tahu."

Elanga juga menolak memilih favorit di antara kedua ikon tersebut, dan mengajak para penggemar untuk menghargai keduanya dengan menyatakan: "Kalian harus menikmatinya. Saya tidak bisa memilih antara Ronaldo atau Messi."