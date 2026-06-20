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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Antara Roma dan Belanda, siapa sebenarnya Malen yang sesungguhnya? Dari dominasi di Serie A hingga tak mencetak gol di Piala Dunia, inilah alasan di balik performanya

Netherlands
Roma
D. Malen
Netherlands vs Sweden
World Cup
Serie A

Perbedaan antara apa yang terlihat selama enam bulan di Italia dan dua pertandingan pertama Piala Dunia.

Tokoh utama di paruh kedua musim Serie A: sosok yang benar-benar mengantarkan Roma menuju Liga Champions, idola para pendukung ibu kota, serta semua manajer fantacalcio Italia yang membelinya pada Januari, dan penyerang tengah yang ideal untuk gaya bermain serta filosofi sepak bola pelatih Giallorossi, Gian Piero Gasperini.

Diharapkan sorotan PialaDunia ini akan lebih terfokus pada permainan, kualitas, dan gol-gol Donyell Malen; namun, ia belum tampil menonjol dalam dua pertandingan pertama Tim Nasional Belanda yang dilatih oleh Koeman.

Dalam dua pertandingan pertama ini, pelatih timnas Belanda memang menurunkannya sebagai starter sejak menit pertama, tetapi memilih untuk menggantikannya sebelum pertandingan berakhir pada kedua kesempatan tersebut (termasuk hari ini, melawan Swedia, pada jeda paruh waktu setelah 45 menit pertama).

Pertanyaan yang wajar diajukan adalah: seperti apa sebenarnya Malen yang sesungguhnya dan apa yang tidak berjalan dengan baik di Piala Dunia ini?

  • MASIH BELUM MENDAPATKAN POIN DI PIALA DUNIA

    Meskipun selalu diturunkan sebagai pemain inti oleh Koeman (bahkan hampir mencetak gol dalam beberapa kesempatan pada pertandingan pertama melawan Jepang, sebelum performa dan kondisi fisiknya menurun drastis), Malen gagal mencatatkan namanya di daftar pencetak gol dalam kedua pertandingan tersebut.

    Setelah bermain selama 70 menit melawan timnas Jepang, saat menghadapi Swedia, pemain asal Belanda ini tetap di ruang ganti setelah babak pertama, dan digantikan oleh Summerville di awal babak kedua (langkah yang terbukti tepat, mengingat gol yang dicetak di akhir pertandingan untuk skor akhir 5-1).

    Babak pertama yang sangat kurang menonjol bagi penyerang Roma ini; meskipun berusaha menembus celah di antara lini pertahanan lawan dan bergerak fleksibel di lini serang untuk membangun kombinasi serangan serta membebaskan sayap kanan bagi Dumfries, ia sama sekali tidak memberikan kontribusi berarti dalam serangan berbahaya Belanda, dan tidak mampu mengubah dinamika permainan baik dalam penguasaan bola maupun serangan terhadap Swedia.

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  • PEMIMPIN DAN MOTOR PENGGERAK DI ROMA

    Sebuah dinamika yang benar-benar bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan Malen sejak kedatangannya di Serie A. Dipinta secara khusus dan eksplisit oleh Gasperini, penyerang tengah asal Belanda ini (yang baru-baru ini secara resmi dibeli oleh Roma) telah mencetak 14 gol dalam hanya 18 penampilan: belum pernah ada pemain dalam sejarah liga Italia yang mencetak gol sebanyak itu setelah bergabung pada bursa transfer musim dingin.

    Gol, assist, kontribusi ofensif, karisma, dan kepemimpinan yang dimilikinya telah membantu tim ibu kota ini mencatatkan performa luar biasa di paruh kedua musim (terutama di fase akhir) dan mencapai tujuan yang sangat didambakan: kembali berlaga di Liga Champions UEFA.

    Gerakan-gerakan dan insting mencetak golnya menjadi senjata tambahan yang membuat Roma mampu mengungguli Milan dan Juventus dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa yang bergengsi.

  • MASALAH PERAN?

    Lalu, siapa sebenarnya Malen yang sesungguhnya? Sulit untuk menjawabnya.

    Namun, yang juga benar adalah bahwa kita justru bisa menjelaskan apa yang sebenarnya tidak berjalan dengan baik antara gaya permainannya di Roma dan cara dia bermain bersama timnas Belanda.

    Gasperini melihat dan menempatkan Malen pada posisi alaminya, posisi yang menurut sang pemain sendiri paling sesuai dan nyaman baginya: penyerang tengah yang bertugas menyerang ke dalam dan menghubungkan lini-lini serangan sambil juga berperan di area tengah lapangan. Namun, di zona lapangan tersebut, bersama tim nasional ia harus bersaing dengan pemain seperti Depay dan Brobbey, yang lebih disukai oleh Pelatih Koeman sebagai penyerang tengah murni dalam skema serangannya.

    Dan perlu ditekankan bahwa angka-angka (Malen belum mencetak gol untuk tim nasional sejak November lalu dan tidak mencetak gol dalam enam penampilannya terakhir), data, dan performa membenarkan keputusan Koeman yang lebih memilih memindahkannya ke sayap kanan, dengan ruang serang yang lebih sempit dan tugas ofensif yang lebih sedikit.

  • SEMUA PEMAIN SERANGAN BERHASIL MENCETAK GOL

    Selain itu, ada satu faktor yang tidak boleh diremehkan: hampir semua penyerang Belanda telah mencetak gol di PialaDunia edisi ini yang sedang berlangsung di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.

    Summerville (yang sebelumnya sudah mencetak gol saat melawan Jepang) kembali mencetak gol, Brobbey mencetak dua gol saat melawan Swedia setelah diturunkan sebagai penyerang tengah, begitu pula Gakpo yang berperan penting dengan pergerakan-pergerakannya di babak kedua.

    Malen kini berisiko duduk di bangku cadangan: persaingan untuk posisi starter sangat ketat, nyata, dan terus berlangsung. Tugasnya kini adalah membuktikan bahwa ia adalah penyerang tengah yang mampu mengguncang Serie A.

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