Antara Roma dan Belanda, siapa sebenarnya Malen yang sesungguhnya? Dari dominasi di Serie A hingga tak mencetak gol di Piala Dunia, inilah alasan di balik performanya

Tokoh utama di paruh kedua musim Serie A: sosok yang benar-benar mengantarkan Roma menuju Liga Champions, idola para pendukung ibu kota, serta semua manajer fantacalcio Italia yang membelinya pada Januari, dan penyerang tengah yang ideal untuk gaya bermain serta filosofi sepak bola pelatih Giallorossi, Gian Piero Gasperini.

Diharapkan sorotan PialaDunia ini akan lebih terfokus pada permainan, kualitas, dan gol-gol Donyell Malen; namun, ia belum tampil menonjol dalam dua pertandingan pertama Tim Nasional Belanda yang dilatih oleh Koeman.

Dalam dua pertandingan pertama ini, pelatih timnas Belanda memang menurunkannya sebagai starter sejak menit pertama, tetapi memilih untuk menggantikannya sebelum pertandingan berakhir pada kedua kesempatan tersebut (termasuk hari ini, melawan Swedia, pada jeda paruh waktu setelah 45 menit pertama).

Pertanyaan yang wajar diajukan adalah: seperti apa sebenarnya Malen yang sesungguhnya dan apa yang tidak berjalan dengan baik di Piala Dunia ini?