Al Ahli tengah menjalani salah satu periode terindah dalam sejarah modernnya: sebuah tim yang telah memulihkan statusnya, para pendukung yang kembali memenuhi tribun sambil bermimpi untuk terus menorehkan sejarah, seorang pelatih yang membangun proyek teknis yang stabil, serta para bintang yang telah menjadi bagian dari identitas tim. Namun, apa yang terjadi setelah mencapai puncak mulai memunculkan sebuah pertanyaan sulit: mengapa Al Ahli tampak seolah tengah meruntuhkan apa yang telah dibangunnya sendiri?

Dalam waktu singkat, "Al Raqi" kehilangan sejumlah pilar terpenting dari proyeknya. Riyad Mahrez pergi setelah tiga musim yang membuatnya menjadi salah satu pemain terpenting tim, dan Al Ahli juga kehilangan Franck Kessié setelah kontraknya berakhir, sementara kejutan terbesar datang dengan kepergian Matthias Jaissle sebelum bergulirnya musim baru dan kepindahannya ke Newcastle United.

Ketiga nama tersebut bukanlah sosok yang sekadar lewat, melainkan termasuk unsur-unsur yang berkontribusi dalam mengantar Al Ahli meraih gelar Liga Champions Asia Elite pada dua edisi terakhir, di samping Piala Super Arab Saudi.

Baca juga: Walid Al Farraj melancarkan serangan: Aku tidak tahu apa alasan keberadaan Benzema!



Di sinilah para pendukung Al Ahli mulai merasa ada sesuatu yang tidak dapat dipahami terjadi di dalam klub. Bagaimana mungkin sebuah tim yang berhasil membangun komposisi yang membawanya mendominasi benua dua kali berturut-turut justru memasuki fase baru dengan kehilangan pilar-pilar utamanya, alih-alih memperkuatnya? Dan apakah yang terjadi ini hanya sekadar keputusan olahraga dan finansial yang memiliki alasannya sendiri, atau Al Ahli tengah membayar harga dari kekacauan manajerial yang lebih besar daripada sekadar kepergian seorang pemain atau pelatih?