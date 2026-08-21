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Antara Konspirasi dan Pengkhianatan: Siapa yang Meruntuhkan Imperium Al Ahly dan Merampas Kegembiraan Para Pendukungnya?

FEATURES
M. Jaissle
R. Mahrez
F. Kessie
Al Ahli
Saudi Pro League
Jerman
Aljazair
Côte d’Ivoire
Arab Saudi

Apa yang terjadi di dalam benteng para juara?

Al Ahli tengah menjalani salah satu periode terindah dalam sejarah modernnya: sebuah tim yang telah memulihkan statusnya, para pendukung yang kembali memenuhi tribun sambil bermimpi untuk terus menorehkan sejarah, seorang pelatih yang membangun proyek teknis yang stabil, serta para bintang yang telah menjadi bagian dari identitas tim. Namun, apa yang terjadi setelah mencapai puncak mulai memunculkan sebuah pertanyaan sulit: mengapa Al Ahli tampak seolah tengah meruntuhkan apa yang telah dibangunnya sendiri?

Dalam waktu singkat, "Al Raqi" kehilangan sejumlah pilar terpenting dari proyeknya. Riyad Mahrez pergi setelah tiga musim yang membuatnya menjadi salah satu pemain terpenting tim, dan Al Ahli juga kehilangan Franck Kessié setelah kontraknya berakhir, sementara kejutan terbesar datang dengan kepergian Matthias Jaissle sebelum bergulirnya musim baru dan kepindahannya ke Newcastle United. 

Ketiga nama tersebut bukanlah sosok yang sekadar lewat, melainkan termasuk unsur-unsur yang berkontribusi dalam mengantar Al Ahli meraih gelar Liga Champions Asia Elite pada dua edisi terakhir, di samping Piala Super Arab Saudi.

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Di sinilah para pendukung Al Ahli mulai merasa ada sesuatu yang tidak dapat dipahami terjadi di dalam klub. Bagaimana mungkin sebuah tim yang berhasil membangun komposisi yang membawanya mendominasi benua dua kali berturut-turut justru memasuki fase baru dengan kehilangan pilar-pilar utamanya, alih-alih memperkuatnya? Dan apakah yang terjadi ini hanya sekadar keputusan olahraga dan finansial yang memiliki alasannya sendiri, atau Al Ahli tengah membayar harga dari kekacauan manajerial yang lebih besar daripada sekadar kepergian seorang pemain atau pelatih?

  • Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Dari Puncak Menuju Pembongkaran Proyek

    Kepergian Mahrez saja sudah cukup untuk memicu kemarahan para suporter, terlebih pemain ini bukan sekadar nama besar dunia dalam skuad, melainkan telah mencatatkan angka-angka penting bersama Al Ahli, setelah tampil dalam 122 pertandingan, mencetak 37 gol, dan memberikan 46 assist. Ia juga menjadi elemen utama dalam mengantar tim meraih dua gelar Liga Champions Asia Elite dan Piala Super.

    Kemudian menyusul kepergian Kessie, salah satu elemen lini tengah paling berpengaruh selama tiga tahun terakhir. Pemain Pantai Gading itu menjalani 119 pertandingan bersama Al Ahli, mencetak 26 gol dan memberikan 14 assist, serta turut menjadi bagian dari tim yang meraih tiga gelar tersebut, sebelum akhirnya pergi secara gratis setelah kontraknya berakhir.

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    Dan setelah kepergian para pemain, datang pukulan dari Jaissle. Pelatih asal Jerman itu bukan pelatih yang sekadar lewat, melainkan menghabiskan tiga musim yang selama itu ia memimpin Al Ahli meraih dua gelar Asia dan Piala Super, sebelum mengajukan pengunduran dirinya menjelang awal musim, untuk kemudian pindah ke Newcastle. 

    Klub secara resmi menegaskan bahwa kepergiannya terjadi atas pengunduran dirinya sendiri dan bahwa ia berkomitmen membayar klausul penalti, namun waktu kepergiannya saja sudah cukup untuk mengacaukan sebuah proyek yang detail-detail persiapannya untuk musim baru turut dibangun oleh sang pelatih.

    Ironinya di sini adalah bahwa Al Ahli tidak kehilangan elemen-elemen berpengaruhnya setelah musim yang gagal atau keruntuhan secara olahraga, melainkan hal itu terjadi setelah dua tahun kesuksesan di level benua,

     dan inilah titik yang membuat kemarahan suporter menjadi masuk akal; karena suporter tidak melihat alasan logis untuk membongkar sebuah tim yang telah mencapai puncak, alih-alih memanfaatkan kesuksesannya dan membangun di atasnya.

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    Abdullah Radif: Ketika Detail-Detail Kecil Berubah Menjadi Krisis

    Kisah Abdullah Radif muncul untuk menambahkan pertanyaan baru ke dalam situasi ini, ketika Al Ahli mengumumkan kesepakatan dengan sang pemain dalam transfer gratis sebelum kesepakatan itu tiba-tiba tersendat, mengejutkan semua pihak.

    Namun, pembicaraan yang menyusul mengenai gagalnya kesepakatan akibat detail-detail yang berkaitan dengan agen dan komisi, jika terbukti kebenarannya, akan menjadi persoalan yang sangat berbahaya. Bukan karena kesepakatan satu pemain mampu mengubah masa depan sebuah klub, melainkan karena detail semacam ini mengungkap betapa sensitifnya manajemen harian atas berbagai berkas di dalam sebuah sistem yang seharusnya bekerja dengan standar profesional yang jelas.

    Di sinilah kita harus membedakan antara fakta yang pasti dan cerita yang beredar; sebab kita tidak bisa memastikan adanya calo atau "kesepakatan fiktif" atau konspirasi untuk menghancurkan Al Ahli tanpa bukti resmi. Akan tetapi, rangkaian fakta dan keputusan yang saling bertentangan membenarkan munculnya pertanyaan: apakah persoalannya kini terletak pada manajemen proyek itu sendiri?

  • Apakah benar-benar ada konspirasi?

    Gagasan tentang adanya konspirasi untuk menghancurkan Al Ahli setelah dominasinya di Asia tampak menarik secara publik, namun hingga kini gagasan itu tetaplah hipotesis yang tidak bisa diubah menjadi kenyataan tanpa bukti. 

    Namun yang benar-benar bisa diamati adalah serangkaian keputusan yang menimbulkan tanda tanya: kepergian Mahrez, hengkangnya Kessie, kehilangan Jaissle di momen yang sensitif, lalu kekacauan dalam sejumlah berkas transfer.

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    Penjelasan atas setiap peristiwa secara terpisah mungkin masuk akal; Mahrez memiliki pertimbangan kontraktual, kontrak Kessie telah berakhir, dan Jaissle-lah yang mengajukan pengunduran diri, selain itu bursa transfer secara alamiah memang mengandung negosiasi yang macet dan disusun ulang. 

    Namun masalahnya, para suporter tidak memandang berkas-berkas ini secara terpisah, melainkan melihatnya sebagai bagian dari satu gambaran utuh: sebuah tim yang berhasil membangun sebuah imperium olahraga lalu mulai kehilangan unsur-unsur utamanya satu demi satu.

    Dan di sinilah muncul pertanyaan tersulit: apakah ini sekadar fase transisi? Ataukah Al Ahli tidak memiliki rencana yang jelas untuk menjaga proyeknya setelah mencapai puncak?

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    Al Ahly tak butuh keajaiban, melainkan stabilitas

    Suporter Al Ahly tidak selalu menuntut agar setiap pemain dipertahankan apa pun kondisinya, dan mereka juga tidak menolak gagasan perubahan, tetapi mereka ingin memahami arahnya. Ketika seorang pemain besar pergi, penggantinya harus sudah hadir. 

    Dan ketika seorang pelatih sukses pergi, harus ada rencana yang jelas mengenai siapa yang akan melanjutkan proyek ini. Ketika sebuah transfer gagal, klub tidak boleh menjadi tawanan detail-detail hingga membuat seluruh bursanya kacau.

    Al Ahly kini menghadapi ujian yang lebih besar daripada sekadar persaingan memperebutkan gelar baru. Ujian yang sesungguhnya adalah: mampukah klub mengubah kesuksesan dua tahun terakhir menjadi proyek jangka panjang, ataukah prestasi itu hanya puncak sesaat yang akan diikuti oleh proses membangun kembali dari nol?

    Hingga kini, pihak yang paling dirugikan oleh keadaan yang tidak menentu ini bukanlah manajemen, bukan pula para pemain yang telah pergi, melainkan suporter. Pendukung yang telah merasakan malam-malam penobatan juara Asia sebanyak dua kali tadinya menanti untuk melihat timnya semakin kuat, bukan mulai bertanya-tanya mengapa bintang-bintang dan pelatihnya pergi, dan mengapa sejumlah persoalan sederhana berubah menjadi krisis.

    Oleh karena itu, membicarakan adanya "konspirasi" mungkin masih terlalu dini, tetapi membicarakan adanya kekeliruan yang layak diselidiki dan ditinjau menjadi lebih masuk akal. Jika Al Ahly ingin mempertahankan posisinya, klub harus menjawab dengan jelas satu pertanyaan: apa yang terjadi dengan proyek yang membawanya ke puncak Asia?

    Sebab gelar tidak dibangun hanya dengan mengumpulkan para bintang, melainkan dengan menjaga stabilitas yang membentuk sebuah tim. Al Ahly memiliki stabilitas itu untuk suatu periode, dan karenanya meraih apa yang tak mampu diraih banyak pihak, tetapi terus melepaskan unsur-unsur proyek tanpa pengganti yang jelas bisa mengubah prestasi ini dari awal sebuah imperium menjadi sekadar kenangan indah dalam benak para suporter.

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