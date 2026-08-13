Ange Postecoglou, pelatih kepala Al-Nassr, berbicara tentang kesiapan Ronaldo untuk laga mendatang, menegaskan bahwa sang kapten tim tidak menghadapi masalah yang menghalanginya untuk tampil, dan ia mengatakan dalam konferensi pers: "Ronaldo selalu siap", dalam pesan yang jelas kepada para pendukung Al-Alami sebelum pertemuan melawan Al-Fateh.

Pelatih asal Australia itu juga menyinggung persaingan antarpemain di dalam skuad Al-Nassr, di tengah pertanyaan-pertanyaan seputar masa depan sejumlah elemen, terutama para penjaga gawang, seraya menegaskan bahwa tugasnya saat ini terfokus pada menangani kelompok pemain yang ada di bawah kendalinya.

Postecoglou berkata: "Tugas saya adalah menangani para pemain yang ada saat ini, dan mereka semua hadir di dalam tim. Persaingan di antara mereka bagus, dan semuanya menampilkan level yang baik", sebagai isyarat bahwa persaingan untuk posisi inti akan tetap terbuka, dan bahwa tim pelatih saat ini tidak memandang pemain mana pun sebagai berada di luar perhitungannya.