Tim Al Nassr bersiap menjalani laga pertamanya di Liga Roshn Saudi ketika menghadapi Al Fateh pada Sabtu mendatang, sebuah awal yang diharapkan menjadi momen bagi "Al Alami" untuk menyampaikan pesan dini tentang kemampuan mereka bersaing kuat memperebutkan gelar sepanjang musim baru.
Beberapa jam sebelum laga yang dinanti-nantikan itu, kondisi Cristiano Ronaldo dan masa depan posisi penjaga gawang menjadi topik utama yang menyita perhatian para pendukung Al Nassr, terutama dengan munculnya berbagai pertanyaan seputar kesiapan bintang asal Portugal tersebut, di samping situasi duet Nawaf Al Aqidi dan Bento terkait kelanjutan mereka di skuad tim.