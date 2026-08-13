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Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport
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Antara Kesiapan Ronaldo dan Teka-teki Al-Oqaidi: Postecoglou Ledakkan Sejumlah Kejutan Jelang Laga Al-Fateh

Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
N. Al-Aqidi
Arab Saudi
Portugal

Apa yang dikatakan pelatih asal Australia itu?

Tim Al Nassr bersiap menjalani laga pertamanya di Liga Roshn Saudi ketika menghadapi Al Fateh pada Sabtu mendatang, sebuah awal yang diharapkan menjadi momen bagi "Al Alami" untuk menyampaikan pesan dini tentang kemampuan mereka bersaing kuat memperebutkan gelar sepanjang musim baru.

Beberapa jam sebelum laga yang dinanti-nantikan itu, kondisi Cristiano Ronaldo dan masa depan posisi penjaga gawang menjadi topik utama yang menyita perhatian para pendukung Al Nassr, terutama dengan munculnya berbagai pertanyaan seputar kesiapan bintang asal Portugal tersebut, di samping situasi duet Nawaf Al Aqidi dan Bento terkait kelanjutan mereka di skuad tim.

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    Postecoglou memastikan sikap terhadap Ronaldo

    Ange Postecoglou, pelatih kepala Al-Nassr, berbicara tentang kesiapan Ronaldo untuk laga mendatang, menegaskan bahwa sang kapten tim tidak menghadapi masalah yang menghalanginya untuk tampil, dan ia mengatakan dalam konferensi pers: "Ronaldo selalu siap", dalam pesan yang jelas kepada para pendukung Al-Alami sebelum pertemuan melawan Al-Fateh.

    Pelatih asal Australia itu juga menyinggung persaingan antarpemain di dalam skuad Al-Nassr, di tengah pertanyaan-pertanyaan seputar masa depan sejumlah elemen, terutama para penjaga gawang, seraya menegaskan bahwa tugasnya saat ini terfokus pada menangani kelompok pemain yang ada di bawah kendalinya.

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    Postecoglou berkata: "Tugas saya adalah menangani para pemain yang ada saat ini, dan mereka semua hadir di dalam tim. Persaingan di antara mereka bagus, dan semuanya menampilkan level yang baik", sebagai isyarat bahwa persaingan untuk posisi inti akan tetap terbuka, dan bahwa tim pelatih saat ini tidak memandang pemain mana pun sebagai berada di luar perhitungannya.

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    Al-Nassr dan Pencarian Awal yang Kuat

    Mengenai sejauh mana kesiapan Al Nassr untuk bersaing memperebutkan gelar, Postecoglou menjelaskan bahwa tim memang telah menghadapi sejumlah tantangan selama fase persiapan, tetapi ia menegaskan pentingnya menyikapi tantangan tersebut dan melakukan persiapan yang tepat, alih-alih mencari-cari alasan sebelum musim dimulai.

    Sang pelatih berkata: "Ketika kami berbicara tentang tantangan, kami menyadari bahwa ada berbagai kondisi dan tantangan yang berbeda, tetapi apa pun kondisinya, kami harus menyikapinya dan mempersiapkan diri dengan baik," seraya menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menyiapkan tim untuk bersaing, apa pun kesulitannya.

    Postecoglou menolak memberikan janji langsung kepada para pendukung Al Nassr terkait meraih gelar pada musim pertamanya, tetapi ia sekaligus menegaskan bahwa kesuksesan tetap menjadi tujuannya yang abadi, dengan berkata: "Tentu saja, saya tidak menjanjikan apa pun, dan saya selalu meraih pencapaian pada musim pertama. Sederhananya, ke mana pun saya pergi, saya suka meraih kesuksesan."

  • Filosofi Postecoglou: Kemenangan yang Utama

    Manajer Al Nassr menegaskan bahwa staf pelatih dan para pemain telah mengerahkan upaya besar sepanjang periode terakhir demi membawa tim ke kondisi terbaik yang mungkin dicapai sebelum dimulainya kompetisi resmi, meski ada berbagai tantangan yang mereka hadapi selama masa persiapan.

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    Ia menjelaskan: "Tentu saja, kami menghadapi beberapa tantangan, tetapi berkat kerja keras para pemain dan staf pelatih, kami mampu mempersiapkan tim dengan baik," seraya menegaskan bahwa pekerjaan tidak berhenti pada perbaikan kekurangan, melainkan meluas hingga membangun gaya bermain yang membantu tim mewujudkan target-targetnya.

    Postecoglou menutup pembicaraannya dengan menegaskan filosofinya yang jelas dalam sepak bola, seraya berkata: "Saya menyukai permainan yang membawa kami meraih kemenangan," sebuah pesan yang kini ditunggu penerjemahannya di atas lapangan oleh para pendukung Al Nassr ketika menghadapi Al Fateh, di tengah antisipasi khusus terhadap penampilan resmi perdana tim di bawah kepemimpinan pelatih asal Australia tersebut.

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