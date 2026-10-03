Lolos ke final bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja keras yang dilakukan Donis sejak kedatangannya di kursi pelatih kepala timnas Saudi Arabia, sekitar dua bulan sebelum bergulirnya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pelatih asal Yunani itu berupaya mengubah wajah timnas Saudi Arabia secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan identitas, dalam hal menguasai jalannya pertandingan dan menyerang lawan dengan segala cara yang memungkinkan.

Identitas inilah yang justru menjadi penyebab kemarahan para suporter Saudi Arabia terhadap pelatih sebelumnya, pelatih asal Prancis Herve Renard, yang cenderung bermain bertahan dan membiarkan penguasaan bola berada di tangan tim-tim lawan, seberapa pun kuatnya.

Donis pun berhasil mewujudkan apa yang diinginkannya, dan hal itu terlihat sangat jelas pada Piala Teluk 27, di mana timnas Saudi Arabia mendominasi seluruh lawannya, yakni Kuwait, Oman, dan Irak, bahkan Qatar di semifinal meski tanpa gol.

Ironisnya, Saudi Arabia justru kesulitan menghadapi tim-tim yang sama beberapa bulan sebelumnya di bawah kepemimpinan Renard, dan ini menunjukkan bahwa upaya pelatih asal Yunani itu telah membuahkan hasil.