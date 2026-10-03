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Antara Kejeniusan dan Keangkuhan: Akankah Pola Pikir Guardiola Merusak Keberhasilan Dونis bersama Timnas Arab Saudi?

FEATURES
Analysis
G. Donis
Saudi Arabia vs Qatar
Saudi Arabia
Qatar
Gulf Cup
Saudi Arabia vs UAE
UAE
P. Guardiola
Yunani
Arab Saudi
Qatar
Uni Emirat Arab
Spanyol

Pelatih asal Yunani dalam bahaya

Terkadang keberhasilan justru membawa petaka, dan mungkin ungkapan inilah yang paling tepat menggambarkan sosok Georgios Donis asal Yunani, pelatih kepala timnas Arab Saudi.

Donis membawa timnas Arab Saudi melaju ke babak final turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", menyusul kemenangan atas timnas Qatar di babak semifinal lewat adu penalti, setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang tanpa gol.

  • Donis, wajah baru untuk Timnas Arab Saudi

    Lolos ke final bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja keras yang dilakukan Donis sejak kedatangannya di kursi pelatih kepala timnas Saudi Arabia, sekitar dua bulan sebelum bergulirnya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Pelatih asal Yunani itu berupaya mengubah wajah timnas Saudi Arabia secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan identitas, dalam hal menguasai jalannya pertandingan dan menyerang lawan dengan segala cara yang memungkinkan.

    Identitas inilah yang justru menjadi penyebab kemarahan para suporter Saudi Arabia terhadap pelatih sebelumnya, pelatih asal Prancis Herve Renard, yang cenderung bermain bertahan dan membiarkan penguasaan bola berada di tangan tim-tim lawan, seberapa pun kuatnya.

    Donis pun berhasil mewujudkan apa yang diinginkannya, dan hal itu terlihat sangat jelas pada Piala Teluk 27, di mana timnas Saudi Arabia mendominasi seluruh lawannya, yakni Kuwait, Oman, dan Irak, bahkan Qatar di semifinal meski tanpa gol.

    Ironisnya, Saudi Arabia justru kesulitan menghadapi tim-tim yang sama beberapa bulan sebelumnya di bawah kepemimpinan Renard, dan ini menunjukkan bahwa upaya pelatih asal Yunani itu telah membuahkan hasil.

  • Otak Guardiola: Ancaman Terbesar Donis

    Namun masalah terbesar yang dialami pelatih asal Yunani ini terletak pada cara dia menyikapi keberhasilan-keberhasilannya, atau setelah meraih keberhasilan-keberhasilan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

    Alih-alih mempertahankan bentuk permainan yang membawanya meraih keberhasilan, Donis selalu berupaya melakukan banyak perubahan, baik di level individu maupun kolektif, suatu hal yang juga dikenal dari pelatih legendaris asal Spanyol, Pep Guardiola, yang karenanya ia pun banyak mengalami kesulitan.

    Krisis itu terlihat sangat jelas di ajang Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dimulai dari laga melawan Uruguay di matchday pertama, yang berakhir dengan hasil imbang positif 1-1.

    Timnas Saudi Arabia memulai pertandingan dengan sangat baik, mencetak gol untuk unggul lebih dulu, dan menjadi pihak yang lebih dominan, sebelum Donis memutuskan untuk bermain bertahan di babak kedua, sehingga menghadapi serangkaian peluang, dan selamat dari kekalahan berkat kipernya, Mohammed Al-Owais.

    Adegan itu kembali terulang di pertandingan kedua, ketika ia memutuskan untuk mengubah gaya bermain yang telah dilatihnya sepanjang waktu sebelum Piala Dunia, dengan mengandalkan 5 bek alih-alih 4, sehingga kalah telak empat gol tanpa balas dalam pertandingan yang berjalan satu arah.

  • Final Piala Teluk 27: Akankah Kutukan Itu Terulang?

    Pada edisi kali ini dari Piala Teluk, Deunis melakukan sejumlah perubahan di setiap pertandingan dengan alasan mengistirahatkan para pemain, hal yang dapat dipahami mengingat padatnya jadwal pertandingan, dengan laga yang digelar setiap 3 hari sekali.

    Namun pemandangan paling mencolok terjadi di babak semifinal melawan Qatar, ketika pelatih asal Yunani itu memutuskan untuk mencoret Mohammed Abu Al-Shamat yang telah ia andalkan dalam tiga pertandingan sebelumnya, baik di posisi bek maupun sayap.

    Anehnya, Deunis tidak menurunkan Nawaf Boushal yang telah menjadi starter di dua dari tiga laga pada fase grup, melainkan menurunkan Mohammed Mahzari untuk pertama kalinya, dalam pertandingan pertamanya bersama timnas Arab Saudi sepanjang kariernya.

    Mungkin Mahzari bukanlah penyebab hasil imbang atau kegagalan mencetak gol, tetapi ia menjadi indikator berbahaya dari pola pikir pelatih asal Yunani tersebut, yang gemar melakukan perubahan mendadak, yang terkadang justru mengejutkan para pemainnya sendiri sebelum lawan.

    Para pendukung Arab Saudi khawatir pola pikir itu akan muncul kembali pada pertandingan final Piala Teluk, melawan Uni Emirat Arab, Selasa mendatang, terlebih karena mereka tidak dapat menanggung bentuk petualangan apa pun.

    Perlu diingat bahwa timnas Arab Saudi tengah mengincar gelar juara pertama dalam sejarahnya sejak 23 tahun lalu, ketika mereka menjuarai Piala Teluk Arab yang sama pada tahun 2003, di mana sejak saat itu mereka telah kalah dalam 5 pertandingan final.

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