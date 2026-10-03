Namun masalah terbesar yang dialami pelatih asal Yunani ini terletak pada cara dia menyikapi keberhasilan-keberhasilannya, atau setelah meraih keberhasilan-keberhasilan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Alih-alih mempertahankan bentuk permainan yang membawanya meraih keberhasilan, Donis selalu berupaya melakukan banyak perubahan, baik di level individu maupun kolektif, suatu hal yang juga dikenal dari pelatih legendaris asal Spanyol, Pep Guardiola, yang karenanya ia pun banyak mengalami kesulitan.
Krisis itu terlihat sangat jelas di ajang Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dimulai dari laga melawan Uruguay di matchday pertama, yang berakhir dengan hasil imbang positif 1-1.
Timnas Saudi Arabia memulai pertandingan dengan sangat baik, mencetak gol untuk unggul lebih dulu, dan menjadi pihak yang lebih dominan, sebelum Donis memutuskan untuk bermain bertahan di babak kedua, sehingga menghadapi serangkaian peluang, dan selamat dari kekalahan berkat kipernya, Mohammed Al-Owais.
Adegan itu kembali terulang di pertandingan kedua, ketika ia memutuskan untuk mengubah gaya bermain yang telah dilatihnya sepanjang waktu sebelum Piala Dunia, dengan mengandalkan 5 bek alih-alih 4, sehingga kalah telak empat gol tanpa balas dalam pertandingan yang berjalan satu arah.