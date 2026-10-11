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الهلال ضد الاتحاد والأهلي مع الزمالكai - Gemini
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Antara kegilaan dan kemewahan: 4 perbedaan antara big match Al Ahly vs Zamalek dan klasik Al Hilal vs Al Ittihad

FEATURES
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Mesir
Arab Saudi

Sihir sepak bola yang menakjubkan

Hanya dalam hitungan jam, para pencinta sepakbola di Mesir dan Arab Saudi menyaksikan dua malam berkelas kakap, setelah tribun Stadion Kairo bergemuruh dalam laga puncak Al Ahly versus Zamalek, yang berlangsung 24 jam setelah klasiko Al Hilal kontra Al Ittihad yang menegangkan di Stadion Kingdom Arena.

Di satu sisi ada hiruk-pikuk bersejarah yang diwariskan kepada jutaan orang, di sisi lain ada persaingan yang terus menanjak dan memadukan kekuatan investasi dengan bintang-bintang yang datang dari liga-liga terbesar Eropa. Namun yang menjadi kesamaan dari kedua pemandangan tersebut adalah bahwa laga-laga ini melampaui batas perebutan tiga poin dan menjadi ujian bagi gengsi, kualitas, serta ambisi.

Meski kondisi masing-masing pertandingan berbeda, perbandingan antara dua laga puncak itu mengungkap empat perbedaan yang jelas terkait suporter, level teknis, produktivitas gol, dan nilai pasar klub.

Al Ahly memastikan kemenangan di laga puncak Mesir atas Zamalek dengan dua gol tanpa balas, sementara Al Hilal merebut klasiko Riyadh dengan hasil 3-2, dalam pertandingan yang menyajikan lima gol serta perubahan situasi yang berlanjut hingga menit-menit akhir.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Sihir Suporter: Kegilaan Kairo dan Hiruk-Pikuk Riyadh

    Suporter tetap menjadi elemen yang paling mampu memberi nuansa istimewa pada laga-laga papan atas, namun setiap negara memiliki ciri khasnya sendiri. Di Kairo, tiket laga Al Ahly versus Zamalek dinyatakan habis terjual, dengan alokasi 40 ribu kursi untuk para suporter, yakni 20 ribu untuk masing-masing klub.

    Para pendukung kedua tim mengangkat papan-papan dukungan yang memuat pesan-pesan historis dan nasionalis. Suporter Al Ahly merayakan gelar "Klub Abad Ini", sementara suporter Zamalek menghadirkan kembali para pahlawan Perang Oktober, menegaskan bahwa persaingan antara dua kutub ini melampaui sembilan puluh menit pertandingan.

    Sementara itu di Riyadh, klasik Al Hilal melawan Al Ittihad mencatatkan kehadiran 22.808 penonton menurut laporan yang dipublikasikan, di tengah atmosfer yang riuh dan persaingan yang jelas antar tribune dalam hal nyanyian dan dukungan.

    Laga tersebut mendapat sentuhan tambahan sebelum kick-off, setelah Mohammed Al Owais masuk sambil membawa trofi Piala Teluk 27, sementara para pemain kedua tim berbaris membentuk guard of honour sebagai perayaan atas gelar yang diraih timnas Arab Saudi.

    Berdasarkan angka-angka yang tersedia, kapasitas kehadiran yang ditetapkan memberi keunggulan jumlah bagi laga puncak di Kairo, namun hal itu tidak menghapus kekhasan atmosfer Riyadh. Suporter di kedua kota menegaskan bahwa sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan bagian dari identitas klub dan sejarahnya. Di antara papan-papan raksasa, nyanyian, dan lagu-lagu, tribune menjadi mitra utama dalam menciptakan pemandangan tersebut.

  • imago-sport-1076863237.jpgNurPhoto

    Kualitas teknis: para bintang Premier League menancapkan jejak mereka

    Dari sisi penampilan di atas lapangan, Klasiko Al Hilal dan Al Ittihad menampilkan corak ofensif yang jelas, berkat kualitas nama-nama yang mengisi lini depan dan kemampuan mereka memanfaatkan ruang.

    Sentuhan para pendatang dari Liga Primer Inggris langsung terlihat menonjol, setelah Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, dan Crysencio Summerville mencetak tiga gol Al Hilal, sebagai penegasan atas dampak cepat dari transfer-transfer baru dan kemampuan mereka menentukan hasil laga-laga besar.

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    Sebaliknya, derbi Mesir mengambil bentuk yang berbeda. Al Ahly berhasil mengelola jalannya pertandingan dan menembus gawang Zamalek pada dua momen penting, setelah Mohamed Hany membuka keunggulan pada menit ke-39, sebelum Mounssif Bakrar menambah gol kedua pada menit ke-80 dengan tendangan indah dari luar kotak penalti.

    Pertandingan itu tidak kaya akan gol, tetapi menghadirkan momen-momen penentu yang membutuhkan konsentrasi dan efektivitas, sebuah karakter yang tidak kalah penting dari keterampilan individu.

    Perbedaannya di sini bukanlah bahwa salah satu dari dua laga puncak itu memiliki kualitas teknis mutlak atas yang lain, melainkan bahwa Klasiko Riyadh memperlihatkan nilai para bintang yang mampu menciptakan perbedaan di ruang-ruang terbuka, sementara derbi Kairo mengungkap pentingnya memaksimalkan peluang dan bersikap realistis dalam pertandingan yang penuh persaingan dan tekanan. Dalam kedua kasus itu, detail-detail individu dan kolektif yang menentukan hasil akhir bagi tim yang lebih efektif.

  • 5 gol di Riyadh berbanding dua gol di Kairo

    Jika gairah suporter hadir di kedua laga puncak tersebut, maka gol-gol memberikan keunggulan jelas bagi el clasico Al Hilal dan Al Ittihad dari sisi produktivitas, karena pertandingan itu berakhir dengan lima gol, setelah Martinelli membuka keunggulan untuk Al Hilal, lalu Youssef En-Nesyri membalas untuk Al Ittihad, kemudian Watkins kembali membawa Al Hilal memimpin, sebelum Summerville menambahkan gol ketiga, sementara Steven Bergwijn memperkecil selisih dari titik penalti pada menit ke-89.

    Di Kairo, laga puncak berakhir dengan kemenangan dua gol tanpa balas untuk Al Ahly, setelah Mohamed Hany membawa timnya unggul sebelum akhir babak pertama, lalu memperkuat hasil dengan gol penentu pada menit-menit terakhir.

    Dengan demikian, el clasico Riyadh unggul dengan lima gol berbanding dua gol di laga puncak Mesir, sebuah selisih yang mencerminkan karakter kedua pertandingan, bukan berarti keunggulan teknis mutlak; sebab jumlah gol dipengaruhi oleh tempo permainan, kesalahan, peluang yang tersedia, dan seberapa besar dorongan setiap tim dalam upaya menyamakan kedudukan.

    Meski demikian, lima gol di Saudi menyajikan sajian ofensif yang lebih padat bagi penonton, dengan peluang comeback yang tetap terbuka hingga detik-detik terakhir, sementara laga puncak Mesir lebih bernuansa penyelesaian yang terbatas, setelah Al Ahly berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dan memperlebar selisih pada waktu yang terlambat.

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  • Selisih finansial yang sangat besar: Al Hilal dan Al Ittihad unggul

    Kesenjangan terbesar terlihat ketika kita beralih ke nilai pasar skuat keempat klub tersebut, menurut estimasi situs "Transfermarkt" untuk musim 2026-2027. Nilai pasar Al Hilal mencapai sekitar 193,3 juta euro, sementara nilai Al Ittihad mencapai 142,55 juta euro, sehingga total kedua klub Arab Saudi itu sekitar 335,85 juta euro.

    Sebaliknya, nilai pasar Al Ahly Mesir diperkirakan sekitar 36,2 juta euro, dan Zamalek sekitar 16,93 juta euro, dengan total mencapai 53,13 juta euro.

    Dengan demikian, total nilai pasar Al Hilal dan Al Ittihad melampaui milik Al Ahly dan Zamalek sekitar 282,72 juta euro, atau setara hampir 6,3 kali lipat nilai pasar total duo Mesir tersebut.

    Angka-angka ini memberi klub-klub Arab Saudi keunggulan finansial yang jelas dari segi nilai taksiran para pemain, hal yang sejalan dengan kehadiran nama-nama menonjol yang datang dari liga-liga besar Eropa, seperti Martinelli, Watkins, dan Somerville di Al Hilal, di samping sekelompok pemain profesional bernilai tinggi di Al Ittihad.

    Namun nilai pasar tetaplah sebuah estimasi atas nilai pemain di bursa transfer, dan bukan tolok ukur langsung bagi kualitas penampilan dalam satu pertandingan atau jaminan untuk meraih gelar.

    Pada akhirnya, kedua laga puncak itu menyatukan dua unsur berbeda dari pesona sepak bola: kedalaman sejarah dan basis suporter yang luar biasa di Kairo, serta investasi besar dan bintang-bintang bernilai pasar tinggi di Riyadh.

    Dan meski Al Hilal serta Al Ittihad jelas lebih unggul dalam indikator finansial, suporter dan efektivitas di dalam lapangan tetap menjadi dua faktor penentu dalam membentuk gambaran setiap duel, sehingga kedua pertandingan itu menegaskan bahwa sepak bola tidak hanya diringkas pada uang atau nama besar semata, melainkan pada kemampuan setiap tim mengubah potensinya menjadi penampilan dan hasil.