Hanya dalam hitungan jam, para pencinta sepakbola di Mesir dan Arab Saudi menyaksikan dua malam berkelas kakap, setelah tribun Stadion Kairo bergemuruh dalam laga puncak Al Ahly versus Zamalek, yang berlangsung 24 jam setelah klasiko Al Hilal kontra Al Ittihad yang menegangkan di Stadion Kingdom Arena.

Di satu sisi ada hiruk-pikuk bersejarah yang diwariskan kepada jutaan orang, di sisi lain ada persaingan yang terus menanjak dan memadukan kekuatan investasi dengan bintang-bintang yang datang dari liga-liga terbesar Eropa. Namun yang menjadi kesamaan dari kedua pemandangan tersebut adalah bahwa laga-laga ini melampaui batas perebutan tiga poin dan menjadi ujian bagi gengsi, kualitas, serta ambisi.

Meski kondisi masing-masing pertandingan berbeda, perbandingan antara dua laga puncak itu mengungkap empat perbedaan yang jelas terkait suporter, level teknis, produktivitas gol, dan nilai pasar klub.

Al Ahly memastikan kemenangan di laga puncak Mesir atas Zamalek dengan dua gol tanpa balas, sementara Al Hilal merebut klasiko Riyadh dengan hasil 3-2, dalam pertandingan yang menyajikan lima gol serta perubahan situasi yang berlanjut hingga menit-menit akhir.