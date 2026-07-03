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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Antara Arab Saudi dan 3 negara Eropa... Bagaimana para pemain top Liga Roshen mempersiapkan diri untuk musim baru?

FEATURES
Saudi Pro League
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Arab Saudi

Siapa yang akan berhasil merebut gelar juara di musim baru ini?

Musim baru yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola Saudi, dan klub-klub telah mulai mempersiapkannya sejak dini, terutama setelah kegagalan tim nasional Saudi di Piala Dunia dan tersingkirnya mereka di babak penyisihan grup.

Musim baru ini diperkirakan akan diwarnai persaingan sengit antar klub-klub Saudi, terutama klub-klub besar seperti Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, di mana setiap tim memasuki musim ini dengan ambisi yang berbeda-beda berdasarkan pencapaian mereka di musim-musim sebelumnya.

  • Jadwal Pertandingan Sepak Bola Arab Saudi

    Menurut pengumuman Asosiasi Liga Roshen, kompetisi ini akan dimulai pada 13 Agustus mendatang dan berakhir pada 29 Mei 2027, dengan total 34 putaran dan 306 pertandingan yang akan digelar selama 103 hari pertandingan efektif.

    Sedangkan Piala Khalifah Al-Haramain, akan dimulai dari babak 32 besar pada periode 16 hingga 19 Agustus 2026, sedangkan pertandingan babak 16 besar akan digelar pada tanggal 19 dan 20 Oktober tahun yang sama.

    Pertandingan babak perempat final akan digelar pada tanggal 22 dan 23 Februari 2027, sedangkan babak semifinal akan digelar pada tanggal 4 dan 5 Mei 2027, sebelum turnamen ditutup dengan pertandingan final pada tanggal yang akan diumumkan kemudian.

    Di sisi lain, dua pertandingan semifinal Piala Super Saudi akan digelar pada tanggal 30 November dan 1 Desember, sedangkan final akan dimainkan pada tanggal 4 Desember.

    Selain itu, 8 tim Saudi turut berpartisipasi dalam kompetisi internasional, yaitu 5 tim di Liga Champions Asia Elite, 1 tim di Liga Champions Asia 2, serta 2 tim di Liga Champions Teluk untuk klub-klub.

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  • Al-Hilal... Perjalanan merebut kembali gelar juara dimulai dari Austria

    Awalnya akan dimulai dari Klub Al-Hilal, yang akan memulai pemusatan latihan persiapan untuk musim baru di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, besok Sabtu, dan akan berlangsung selama sekitar 10 hari.

    Setelah itu, “Al-Zaeem” akan bertolak ke Austria untuk menjalani tahap kedua persiapan pada 15 Juli mendatang, dengan kamp tersebut berlangsung selama lebih dari dua minggu dan berakhir pada 3 Agustus mendatang, sebelum kembali ke ibu kota Arab Saudi.

    Al-Hilal akan memulai tahap pertama persiapan tanpa para pemain internasionalnya, yang diberi waktu istirahat tambahan sebelum bergabung dengan kamp luar negeri di Austria pada 18 Juli mendatang, setelah mereka berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

    Daftar pemain internasional Al-Hilal yang berjumlah tujuh orang meliputi: Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohammed Kano, dan Ali Lajami, serta penyerang asal Uruguay, Darwin Núñez.

    Al-Hilal akan menjalani pemusatan latihan untuk musim baru di bawah asuhan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, meskipun ada spekulasi mengenai kepergiannya dari tim, setelah kegagalan merebut gelar Liga Saudi dan Liga Champions Asia musim lalu.

    Al-Hilal bertekad merebut kembali gelar Liga Saudi yang telah absen dari lemari trofi mereka dalam dua musim terakhir, serta gelar Liga Champions Asia, setelah gelar terakhir diraih pada tahun 2021, sekaligus mempertahankan gelar Piala Raja untuk musim kedua berturut-turut, sementara mereka absen dari Piala Super setelah mengundurkan diri dari edisi sebelumnya.

  • Al-Nasr... Perjalanan di Portugal untuk mempertahankan gelar

    Sementara itu, Al-Nasr berupaya mempertahankan gelar juara Liga Saudi, setelah berhasil merebutnya kembali musim lalu setelah absen selama 7 tahun penuh, saat mereka memulai pemusatan latihan di Riyadh lusa, Minggu.

    Kamp pelatihan Al-Nassr di Riyadh akan berlangsung hingga 11 Juli mendatang, sebelum tim bertolak ke kota Abha untuk menjalani tahap kedua, yang berlangsung antara tanggal 12 hingga 22 Juli.

    Adapun tahap ketiga akan berlangsung di kota Lisbon, Portugal, antara tanggal 25 Juli hingga 5 Agustus mendatang, dan akan diisi dengan beberapa pertandingan persahabatan, setelah skuad lengkap dengan bergabungnya para pemain internasional.

    Yang menarik, Al-Nassr akan memulai persiapan untuk musim baru tanpa pelatih kepala, setelah pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir musim lalu, tanpa ada penggantinya yang telah ditunjuk hingga saat ini.

    Al-Nassr akan bersaing memperebutkan 4 gelar pada musim mendatang, yaitu Liga Roshen, Piala Khadem Al-Haramain Al-Sharifain, Piala Super Saudi, serta Liga Champions Asia untuk tim-tim elit.

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  • Liga Champions... Spanyol Memulai Perjalanan Kembali

    Sementara itu, klub Al-Ittihad akan memulai persiapan untuk musim baru pada Selasa depan di kota Jeddah. Persiapan ini akan berlangsung selama seminggu, di mana para pemain akan menjalani pemeriksaan medis dan pengukuran fisik.

    Setelah itu, “The Tigers” akan bertolak ke kota pesisir Marbella di Spanyol untuk menjalani tahap kedua masa persiapan, pada periode 14 hingga 31 Juli mendatang, sebelum kembali ke kota Jeddah.

    Al-Ittihad akan menjalani tahap pertama pemusatan latihan luar negeri tanpa tiga pemain internasionalnya: Hassan Kaddash, Saleh Al-Shehri, dan pemain asal Aljazair Hossam Aouar, setelah mereka berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, dengan rencana mereka akan bergabung pada tahap kedua di Spanyol.

    Sama seperti Al-Nassr, Al-Ittihad akan memulai persiapan untuk musim baru tanpa pelatih kepala, setelah pemecatan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, dari jabatannya pada akhir musim lalu, tanpa menunjuk pelatih kepala baru hingga saat ini.

    Melalui persiapan tersebut, Al-Ittihad bertujuan untuk merebut kembali gelar juara, setelah musim yang mengecewakan di mana mereka finis di peringkat kelima Liga Saudi, tersingkir dari Piala Raja dan Piala Super Saudi di babak semifinal, serta dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final.

    Perlu dicatat bahwa Al-Ittihad akan bersaing memperebutkan tiga gelar pada musim depan, yaitu Liga Roshen, Piala Khalifah, serta Liga Champions Asia Elite yang akan mereka mulai dari babak kualifikasi.

  • Al-Ahly... Berbeda dengan tim-tim besar

    Berbeda dengan Al-Hilal, Al-Nasr, dan Al-Ittihad, Al-Ahly akan memulai persiapan untuk musim baru di luar negeri, tepatnya di Austria, tempat rombongan tim tersebut berangkat hari ini, Jumat, untuk menjalani tahap pertama persiapan.

    Al-Ahli akan bermarkas di kota Langenfeld, Austria, selama 13 hari, hingga 16 Juli mendatang, sebelum bertolak ke Portugal untuk menjalani pemusatan latihan baru hingga 28 Juli.

    Al-Ahli saat ini berada dalam kondisi stabil secara teknis, di mana pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, tetap memimpin tim untuk musim keempat berturut-turut. Selain itu, klub ini juga berhasil mendatangkan bek asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh, dari Tromsø di Norwegia, serta pemain sayap asal Arab Saudi, Mishaal Al-Mutairi, dari Abha.

    Al-Ahli mengawali musim lalu dengan sangat kuat, saat merebut Piala Super Saudi setelah absen selama 9 tahun, sebelum mengakhiri musim dengan menjuarai Liga Champions Asia Elite untuk kedua kalinya berturut-turut.

    “Al-Raqi” berupaya melanjutkan prestasi gemilangnya musim ini dengan merebut gelar Liga Saudi yang telah absen dari lemari trofinya selama sepuluh musim terakhir, serta bersaing memperebutkan gelar Piala Raja, Piala Super Saudi, Liga Champions Asia Elite, dan Piala Kontinental Klub.