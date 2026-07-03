Antara Arab Saudi dan 3 negara Eropa... Bagaimana para pemain top Liga Roshen mempersiapkan diri untuk musim baru?

Awalnya akan dimulai dari Klub Al-Hilal, yang akan memulai pemusatan latihan persiapan untuk musim baru di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, besok Sabtu, dan akan berlangsung selama sekitar 10 hari.

Setelah itu, “Al-Zaeem” akan bertolak ke Austria untuk menjalani tahap kedua persiapan pada 15 Juli mendatang, dengan kamp tersebut berlangsung selama lebih dari dua minggu dan berakhir pada 3 Agustus mendatang, sebelum kembali ke ibu kota Arab Saudi.

Al-Hilal akan memulai tahap pertama persiapan tanpa para pemain internasionalnya, yang diberi waktu istirahat tambahan sebelum bergabung dengan kamp luar negeri di Austria pada 18 Juli mendatang, setelah mereka berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

Daftar pemain internasional Al-Hilal yang berjumlah tujuh orang meliputi: Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohammed Kano, dan Ali Lajami, serta penyerang asal Uruguay, Darwin Núñez.

Al-Hilal akan menjalani pemusatan latihan untuk musim baru di bawah asuhan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, meskipun ada spekulasi mengenai kepergiannya dari tim, setelah kegagalan merebut gelar Liga Saudi dan Liga Champions Asia musim lalu.

Al-Hilal bertekad merebut kembali gelar Liga Saudi yang telah absen dari lemari trofi mereka dalam dua musim terakhir, serta gelar Liga Champions Asia, setelah gelar terakhir diraih pada tahun 2021, sekaligus mempertahankan gelar Piala Raja untuk musim kedua berturut-turut, sementara mereka absen dari Piala Super setelah mengundurkan diri dari edisi sebelumnya.