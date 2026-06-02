Ansu Fati resmi bergabung secara permanen dengan Monaco, sementara Barcelona mendapat keuntungan sebesar €17 juta

Monaco telah memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian senilai €11 juta yang tercantum dalam perjanjian peminjaman Fati, menurut Mundo Deportivo. Langkah ini akan membuat pemain internasional Spanyol tersebut tetap bertahan di Monako secara permanen setelah menghabiskan musim ini bersama klub Ligue 1 tersebut.

Transfer ini juga menutup bab karier Fati di Barcelona. Dulu dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan klub, lulusan akademi ini kesulitan memenuhi janji awalnya akibat serangkaian cedera yang mengganggu perkembangannya. Barcelona akan menerima biaya transfer sebesar €11 juta secara langsung dari kesepakatan ini, yang akan memberikan dana segar saat mereka bersiap menghadapi jendela transfer musim panas.