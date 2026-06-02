Ansu Fati resmi bergabung secara permanen dengan Monaco, sementara Barcelona mendapat keuntungan sebesar €17 juta
Kepergian Fati dari Barcelona telah mencapai akhir
Monaco telah memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian senilai €11 juta yang tercantum dalam perjanjian peminjaman Fati, menurut Mundo Deportivo. Langkah ini akan membuat pemain internasional Spanyol tersebut tetap bertahan di Monako secara permanen setelah menghabiskan musim ini bersama klub Ligue 1 tersebut.
Transfer ini juga menutup bab karier Fati di Barcelona. Dulu dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan klub, lulusan akademi ini kesulitan memenuhi janji awalnya akibat serangkaian cedera yang mengganggu perkembangannya. Barcelona akan menerima biaya transfer sebesar €11 juta secara langsung dari kesepakatan ini, yang akan memberikan dana segar saat mereka bersiap menghadapi jendela transfer musim panas.
Dampak finansial menjadi sorotan utama
Selain biaya transfer, klub asal Catalunya ini juga akan mendapat manfaat dari pengurangan signifikan dalam beban gaji. Sebelum kepergiannya, Fati telah merestrukturisasi kontraknya, dengan membagi sisa gajinya ke dalam periode yang lebih panjang sehingga klub hanya menanggung biaya bruto tahunan sekitar €8,6 juta hingga tahun 2028.
Dengan menghilangkan kewajiban tersebut, Barcelona diperkirakan akan menghemat sekitar €17,2 juta dalam pengeluaran gaji bruto selama dua musim ke depan. Penghematan ini memperkuat posisi keuangan klub dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan skuad.
Barcelona semakin mendekati kebebasan dalam pengeluaran
Kepergian Fati bukan sekadar transfer biasa. Ditambah dengan langkah-langkah keuangan lainnya, termasuk hengkangnya para pemain bergaji tinggi dan sumber pendapatan tambahan, Barcelona semakin mendekati penerapan aturan pengeluaran 1:1 La Liga.
Dalam beberapa tahun terakhir, klub ini menghadapi pembatasan yang membatasi seberapa banyak tabungan dan pendapatan transfer yang dapat diinvestasikan kembali ke dalam skuad. Kembalinya ke kerangka 1:1 akan memungkinkan Barca untuk menginvestasikan kembali semua uang yang dihasilkan dari penjualan pemain dan pengurangan gaji secara langsung untuk memperkuat tim. Kombinasi dari biaya transfer sebesar €11 juta dan penghematan gaji sebesar €17,2 juta memberikan klub ruang gerak yang jauh lebih besar di bursa transfer.
Perhatian kini beralih ke perekrutan musim panas
Dengan resmi ditetapkannya kepergian permanen Fati, Barcelona kini dapat fokus pada rencana transfer musim panas mereka setelah berhasil mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle United. Klub ini telah menghabiskan beberapa musim terakhir untuk mengurangi tekanan finansial dan menciptakan struktur gaji yang lebih berkelanjutan. Prospek keuangan yang membaik ini diharapkan memungkinkan departemen olahraga untuk lebih agresif dalam merekrut pemain baru, seiring persiapan Barcelona menghadapi musim 2026-27 dan upaya mereka untuk tetap kompetitif di kancah domestik maupun Liga Champions.