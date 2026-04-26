Ansu Fati mengakui bahwa ‘bermain melawan Lionel Messi sungguh luar biasa’ dan juga menyebut nama Lamine Yamal serta Kylian Mbappé saat memilih para bintang paling cemerlang yang pernah bermain bersamanya di lapangan

Penyerang ini berhasil menghidupkan kembali kariernya di Ligue 1, dengan mencetak 10 gol dalam 26 penampilan musim ini. Monaco telah menyediakan lingkungan yang ideal bagi kebangkitannya, dan klub tersebut dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan transfer permanen. Saat membahas kepindahannya, Ansu menjelaskan: "Itu mudah. Mereka telah memantau saya sejak lama dan kami melakukan pembicaraan dengan keluarga saya. Mereka memaparkan proyek ini kepada saya dan saya menyukainya, itulah mengapa saya ada di sini." Ia memuji suasana yang ramah, sambil menambahkan: "Ya, saya mudah beradaptasi. Terima kasih kepada rekan-rekan setim, pelatih, para penggemar... Kepada semua orang yang bekerja di klub. Mereka membuat segalanya sangat mudah bagi saya. Sejak saya tiba, saya merasa seperti di rumah sendiri."