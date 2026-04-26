Ansu Fati mengakui bahwa ‘bermain melawan Lionel Messi sungguh luar biasa’ dan juga menyebut nama Lamine Yamal serta Kylian Mbappé saat memilih para bintang paling cemerlang yang pernah bermain bersamanya di lapangan
Berhadapan dengan legenda sepak bola
Ansu membagikan pemikirannya ini dalam sebuah film dokumenter baru berjudul 'A day with Ansu', yang dirilis oleh Monaco. Ketika ditanya untuk menyebutkan pemain-pemain terbaik yang pernah menjadi rekan setimnya, pemain berusia 23 tahun itu langsung teringat pada Messi, pemenang Ballon d'Or delapan kali. Penyerang tersebut secara khusus merujuk pada pertarungan sengit mereka selama sesi latihan di Barcelona. "Bermain melawan Leo Messi itu gila. Juga melawan Mbappe, Lamine, dalam latihan, [Ousmane] Dembele, sekarang Paul Pogba... ada banyak," aku Ansu.
Kenangan indah di Barcelona
Meskipun Ansu saat ini menikmati masa peminjamannya di Prancis, hatinya tetap terikat erat dengan Catalonia. Saat menjawab pertanyaan dari para penggemar, ia mengenang momen-momen paling penting dalam kariernya. Tak mengherankan, debut profesionalnya adalah yang paling ia sukai. "Itu adalah momen yang akan selalu saya ingat, debut saya sebagai pemain profesional melawan Betis di Camp Nou. Itu adalah hari yang luar biasa, juga bagi keluarga saya dan orang-orang yang membantu saya mewujudkan mimpi itu. Ada momen-momen lain, tapi saya akan tetap memilih yang ini," katanya. Mengenai gol favoritnya, ia menambahkan: "Saya akan memilih yang itu, gol pertama bersama Barca melawan Osasuna. Itu adalah awal dari segalanya."
Menemukan performa terbaik di Monaco
Penyerang ini berhasil menghidupkan kembali kariernya di Ligue 1, dengan mencetak 10 gol dalam 26 penampilan musim ini. Monaco telah menyediakan lingkungan yang ideal bagi kebangkitannya, dan klub tersebut dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan transfer permanen. Saat membahas kepindahannya, Ansu menjelaskan: "Itu mudah. Mereka telah memantau saya sejak lama dan kami melakukan pembicaraan dengan keluarga saya. Mereka memaparkan proyek ini kepada saya dan saya menyukainya, itulah mengapa saya ada di sini." Ia memuji suasana yang ramah, sambil menambahkan: "Ya, saya mudah beradaptasi. Terima kasih kepada rekan-rekan setim, pelatih, para penggemar... Kepada semua orang yang bekerja di klub. Mereka membuat segalanya sangat mudah bagi saya. Sejak saya tiba, saya merasa seperti di rumah sendiri."
Mengejar kejayaan tertinggi
Ansu tetap sangat ambisius. Meskipun fokus utamanya saat ini adalah mengakhiri musim ini dengan gemilang, target olahraga utamanya jauh lebih besar. "Ada banyak hal yang ingin saya wujudkan, tapi menurut saya, memenangkan Piala Dunia dan Liga Champions akan menjadi salah satu impian terbesar saya," tutup pemain timnas Spanyol itu.