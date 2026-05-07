Ansu Fati memuji Lamine Yamal yang 'luar biasa' dan menyinggung masa depannya di Barcelona setelah masa peminjaman yang mengesankan di Monaco

Sebagai mantan pemain berbakat dan mantan pemain nomor 10 Barcelona, Ansu memuji kemunculan gemilang Yamal di Barcelona, sambil menyoroti bakat alami sang pemain muda serta pendekatannya yang disiplin terhadap permainan.

"Dia luar biasa. Dia memiliki bakat. Dia adalah seorang bintang," kata Ansu kepada program Què t'hi Jugues! di SER Catalunya. Meskipun kemampuan teknis Yamal terlihat jelas oleh semua orang, Ansu menyoroti profil psikologis pemain berusia 18 tahun itu sebagai sifatnya yang paling mengesankan. "Dia sangat fokus dan kuat secara mental. Saya harap dia bisa terus seperti ini selama bertahun-tahun dan membawa banyak kebahagiaan bagi para penggemar Barça," tambahnya.