Ansa: San Siro dijual, mantan anggota dewan kota Milan serta manajer Inter dan Milan menjadi sasaran penyelidikan

Pasukan Keuangan Negara bertugas di Balai Kota Milan dan Stadion M-I.

Babak baru dalam drama panjang terkait penyerahan Stadion Meazza kepada Inter dan Milan.


Ansa melaporkan bahwa pada pagi hari ini, Selasa, 31 Maret 2026, telah dilakukan penggeledahan di Balai Kota Milan, di M-I Stadio milik Milan dan Inter, serta di kediaman mantan pejabat dan konsultan kedua tim, Direktur Jenderal Palazzo Marino, Christiann Malangone, serta mantan anggota dewan Giancarlo Tancredi dan Ada De Cesaris.


Anggota Satuan Polisi Ekonomi dan Keuangan dari Guardia di Finanza Milano telah melaksanakan perintah dari hakim penyidik Roberto Crepaldi, yang mengabulkan permohonan dari jaksa penuntut umum Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini, dan Giovanni Polizzi, koordinator penyelidikan penjualan San Siro.



  • Mereka diduga melakukan pengacauan tender dan pengungkapan rahasia jabatan: tuduhan yang diajukan terhadap mantan anggota dewan kota Giancarlo Tancredi dan Ada De Cesaris, Simona Collarini (mantan kepala bidang regenerasi perkotaan Pemerintah Kota Milan dan saat itu penanggung jawab tunggal proses terkait stadion), serta Fabrizio Grena dan Marta Spaini, yang masing-masing merupakan konsultan Inter dan Milan.


    Di antara yang diselidiki juga terdapat Alessandro Antonello (mantan CEO korporat Inter, kini di Marseille), Mark Van Huukslot, dan Giuseppe Bonomi, yang satu mantan manajer Inter dan yang lain presiden Sport Life City, anak perusahaan Milan.


    Dugaan yang perlu diverifikasi adalah bahwa penjualan Stadion Meazza oleh Pemerintah Kota Milan kepada Inter dan Milan senilai 197 juta euro merupakan transaksi yang mungkin telah menguntungkan kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik.

    Terduga bahwa undang-undang stadion telah dimanfaatkan untuk mendukung proyek pengembangan kawasan tersebut dan, dengan demikian, kepentingan perusahaan konstruksi tertentu.

    • Iklan
