Ansa: San Siro dijual, mantan anggota dewan kota Milan serta manajer Inter dan Milan menjadi sasaran penyelidikan

Babak baru dalam drama panjang terkait penyerahan Stadion Meazza kepada Inter dan Milan.





Ansa melaporkan bahwa pada pagi hari ini, Selasa, 31 Maret 2026, telah dilakukan penggeledahan di Balai Kota Milan, di M-I Stadio milik Milan dan Inter, serta di kediaman mantan pejabat dan konsultan kedua tim, Direktur Jenderal Palazzo Marino, Christiann Malangone, serta mantan anggota dewan Giancarlo Tancredi dan Ada De Cesaris.





Anggota Satuan Polisi Ekonomi dan Keuangan dari Guardia di Finanza Milano telah melaksanakan perintah dari hakim penyidik Roberto Crepaldi, yang mengabulkan permohonan dari jaksa penuntut umum Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini, dan Giovanni Polizzi, koordinator penyelidikan penjualan San Siro.







