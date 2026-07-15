ANSA - Kasus wasit: kasus Rocchi dan Inter dihentikan, kini berkas diserahkan ke badan disiplin olahraga

"Tidak ditemukan adanya sistem terstruktur untuk campur tangan dalam penunjukan wasit" Permohonan untuk menghentikan penyelidikan terkait penunjukan wasit yang diajukan oleh Kejaksaan Milan menguraikan "adanya kejadian-kejadian campur tangan yang diduga secara historis", namun "tidak menemukan adanya sistem terstruktur yang bertujuan untuk campur tangan dalam penunjukan wasit". Hal ini tercantum dalam pernyataan Jaksa Marcello Viola yang menekankan bahwa permohonan untuk menghentikan kasus ini "membedakan antara penipuan olahraga yang dapat dijerat secara pidana—yang mengandaikan perilaku curang yang secara teoritis layak dan bertujuan memengaruhi keabsahan pertandingan tertentu—dengan perilaku campur tangan yang secara objektif tidak memiliki karakteristik tersebut".





Kejaksaan Milan, dalam penyelidikan mengenai sistem wasit, juga telah memutuskan untuk menghentikan kasus terhadap klub Inter, yang baru-baru ini didaftarkan—hal ini baru diketahui hari ini—berdasarkan Undang-Undang No. 231 Tahun 2001 mengenai tanggung jawab administratif badan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau mitra kerja demi kepentingan atau keuntungan badan hukum tersebut. Dalam dakwaan penipuan olahraga, yang kini diminta untuk dihentikan, jaksa penuntut umum menuduh penunjuk wasit saat itu, Gianluca Rocchi, telah ‘mengarahkan’ penunjukan wasit “bersama dengan perwakilan klub Inter” yang tidak teridentifikasi. Dugaan tersebut, sebagaimana diketahui, berkaitan dengan penunjukan yang dilakukan oleh Gianluca Rocchi, mantan penunjuk wasit.



