ANSA - Kasus wasit: kasus Rocchi dan Inter dihentikan, kini berkas diserahkan ke badan disiplin olahraga

Tanda tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Milan, Maurizio Ascione, pada permohonan penghentian penyelidikan terkait kasus wasit yang melibatkan penunjuk wasit Gianluca Rocchi sebagai tersangka akhirnya terbit. Hal ini dilaporkan oleh ANSA.
Pada malam kemarin, setelah seharian penuh melakukan pertemuan tatap muka dan rapat dengan jaksa penuntut umum pembantu sekaligus rekan penanggung jawab berkas perkara, Paolo Ielo, serta dengan jaksa Marcello Viola, jaksa penuntut umum tersebut—yang mulai besok akan bertugas di Kejaksaan Eropa—telah (atau telah, menurut ANSA) meyakini bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan selama hampir dua tahun dalam penyelidikan kasus penipuan olahraga terhadap Rocchi—yang diduga bertindak dalam penunjukan wasit secara bersekongkol “dengan pihak-pihak” dari Inter—tidak cukup kuat dan meyakinkan untuk “bertahan” dalam persidangan yang mungkin akan digelar.