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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

ANSA - Kasus wasit: kasus Rocchi dan Inter dihentikan, kini berkas diserahkan ke badan disiplin olahraga

Inter
Serie A

Jaksa Penuntut Umum Milan, Maurizio Ascione, telah menandatangani permohonan untuk menghentikan penyelidikan terkait wasit

Tanda tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Milan, Maurizio Ascione, pada permohonan penghentian penyelidikan terkait kasus wasit yang melibatkan penunjuk wasit Gianluca Rocchi sebagai tersangka akhirnya terbit. Hal ini dilaporkan oleh ANSA.


Pada malam kemarin, setelah seharian penuh melakukan pertemuan tatap muka dan rapat dengan jaksa penuntut umum pembantu sekaligus rekan penanggung jawab berkas perkara, Paolo Ielo, serta dengan jaksa Marcello Viola, jaksa penuntut umum tersebut—yang mulai besok akan bertugas di Kejaksaan Eropa—telah (atau telah, menurut ANSA) meyakini bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan selama hampir dua tahun dalam penyelidikan kasus penipuan olahraga terhadap Rocchi—yang diduga bertindak dalam penunjukan wasit secara bersekongkol “dengan pihak-pihak” dari Inter—tidak cukup kuat dan meyakinkan untuk “bertahan” dalam persidangan yang mungkin akan digelar.


  • BOLA KE TANGAN KEADILAN OLAHRAGA

    Hingga beberapa jam yang lalu, jaksa penuntut umum tersebut masih menentang kebijakan pimpinan Kejaksaan Milan. Dengan demikian, bagian penyelidikan ini akan dihentikan, sedangkan berkas terkait insiden dugaan benturan di ruang VAR Lissone akan diteruskan ke Monza berdasarkan yurisdiksi teritorial.


    Selain itu, berkas-berkas terkait kasus ini juga akan diteruskan ke badan peradilan olahraga agar dapat mengevaluasi kemungkinan adanya pelanggaran.


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  • INTER PERNAH MENJADI OBJEK PENYELIDIKAN

    "Tidak ditemukan adanya sistem terstruktur untuk campur tangan dalam penunjukan wasit" Permohonan untuk menghentikan penyelidikan terkait penunjukan wasit yang diajukan oleh Kejaksaan Milan menguraikan "adanya kejadian-kejadian campur tangan yang diduga secara historis", namun "tidak menemukan adanya sistem terstruktur yang bertujuan untuk campur tangan dalam penunjukan wasit". Hal ini tercantum dalam pernyataan Jaksa Marcello Viola yang menekankan bahwa permohonan untuk menghentikan kasus ini "membedakan antara penipuan olahraga yang dapat dijerat secara pidana—yang mengandaikan perilaku curang yang secara teoritis layak dan bertujuan memengaruhi keabsahan pertandingan tertentu—dengan perilaku campur tangan yang secara objektif tidak memiliki karakteristik tersebut".


    Kejaksaan Milan, dalam penyelidikan mengenai sistem wasit, juga telah memutuskan untuk menghentikan kasus terhadap klub Inter, yang baru-baru ini didaftarkan—hal ini baru diketahui hari ini—berdasarkan Undang-Undang No. 231 Tahun 2001 mengenai tanggung jawab administratif badan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau mitra kerja demi kepentingan atau keuntungan badan hukum tersebut. Dalam dakwaan penipuan olahraga, yang kini diminta untuk dihentikan, jaksa penuntut umum menuduh penunjuk wasit saat itu, Gianluca Rocchi, telah ‘mengarahkan’ penunjukan wasit “bersama dengan perwakilan klub Inter” yang tidak teridentifikasi. Dugaan tersebut, sebagaimana diketahui, berkaitan dengan penunjukan yang dilakukan oleh Gianluca Rocchi, mantan penunjuk wasit.


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