"Angkat tangan dan pergi sana!" - Legenda Chelsea John Obi Mikel mengkritik habis-habisan Enzo Fernandez atas komentarnya soal transfer ke Real Madrid
- Getty Images Sport
Komentar-komentar yang memicu kemarahan
Kontroversi ini bermula setelah Chelsea tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain. Usai kekalahan telak 8-2 secara agregat di babak 16 besar, Fernandez menjawab ESPN Argentina saat ditanya apakah ia masih akan menjadi pemain Chelsea musim depan: "Saya tidak tahu. Fokus saya ada di sini untuk saat ini, kami masih punya delapan pertandingan Liga Premier dan Piala FA yang harus dimainkan. Lalu, Piala Dunia, dan kita lihat saja nanti."
Situasi semakin memanas ketika gelandang berusia 25 tahun itu secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap ibu kota Spanyol di tengah-tengah rumor yang mengaitkannya dengan Real Madrid. Dia mengatakan kepada LuzuTV: "Saya selalu mengatakan [kepada istri saya] bahwa jika saya harus memilih kota untuk tinggal di Eropa, saya sangat menyukai Madrid. Kota itu sangat mirip dengan Buenos Aires, juga karena makanannya."
"Itu bukan pemimpin!"
Dalam podcast Obi One-nya, pemenang Liga Champions itu mengungkapkan kemarahannya terhadap Fernandez.
Mikel, yang menghabiskan 11 tahun sukses di London Barat, sangat tidak senang dengan waktu pernyataan pemenang Piala Dunia tersebut. "Itu bukan seorang pemimpin," kata Mikel. "Itu adalah hal di mana jika Anda memiliki pemimpin, jika Anda memiliki pemimpin yang dihormati dan dijadikan panutan oleh para pemain, Anda tidak akan keluar dan membuat pernyataan seperti itu."
Icon menyuruh gelandang itu pergi
Mikel sangat marah karena komentar semacam itu dilontarkan oleh seorang pemain yang mengenakan ban kapten saat tidak ada tokoh senior lainnya. Pemain asal Nigeria itu menyarankan bahwa jika Fernandez tidak puas dengan proyek yang sedang dijalankan di bawah Liam Rosenior, ia sebaiknya segera hengkang dari klub.
"Kamu tidak boleh membuat pernyataan seperti itu setelah kami tersingkir secara memalukan dari Liga Champions, apalagi saat mengenakan ban kapten," tambah Mikel. "Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub sepak bola. Jika dia sudah bosan, angkat tangan dan pergi saja. Dan kita lanjutkan."
Menuntut penghormatan terhadap seragam
Meskipun Fernandez terikat kontrak jangka panjang hingga 2032, Mikel menegaskan bahwa sang pemain harus menunjukkan rasa syukur yang lebih besar kepada klub. Ia mengingatkan pemain internasional Argentina itu mengenai standar yang diharapkan di Stamford Bridge.
"Kamu tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi tidak penting," tutup Mikel. "Kamu harus bersyukur bisa bermain di klub seperti Chelsea Football Club. Karena budaya yang telah kita bangun. Saya bisa memahami adanya sedikit rasa frustrasi, tetapi kamu tetap harus menghormati lambang klub, kamu tetap harus menghormati klub sepak bola ini, kamu tetap harus menghormati para penggemar, karena para penggemar lah yang membayarkan gajimu."