"Angkat tangan dan pergi sana!" - Legenda Chelsea John Obi Mikel mengkritik habis-habisan Enzo Fernandez atas komentarnya soal transfer ke Real Madrid

Kontroversi ini bermula setelah Chelsea tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain. Usai kekalahan telak 8-2 secara agregat di babak 16 besar, Fernandez menjawab ESPN Argentina saat ditanya apakah ia masih akan menjadi pemain Chelsea musim depan: "Saya tidak tahu. Fokus saya ada di sini untuk saat ini, kami masih punya delapan pertandingan Liga Premier dan Piala FA yang harus dimainkan. Lalu, Piala Dunia, dan kita lihat saja nanti."

Situasi semakin memanas ketika gelandang berusia 25 tahun itu secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap ibu kota Spanyol di tengah-tengah rumor yang mengaitkannya dengan Real Madrid. Dia mengatakan kepada LuzuTV: "Saya selalu mengatakan [kepada istri saya] bahwa jika saya harus memilih kota untuk tinggal di Eropa, saya sangat menyukai Madrid. Kota itu sangat mirip dengan Buenos Aires, juga karena makanannya."