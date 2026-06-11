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FBL-WC-2026-TRAINING-MEXAFP

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Angka-angka yang dinantikan pada laga pembuka... Akankah Ochoa mendahului Ronaldo dan Messi dalam mencetak prestasi bersejarah?

FEATURES
Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
G. Ochoa
G. Mora
C. Ronaldo
L. Messi
H. Broos
Meksiko
Afrika Selatan
Portugal
Argentina
Belgia

Bakat Meksiko yang mengikuti jejak Pelé... dan rekor sementara bagi pelatih Afrika Selatan

Pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimulai pada Kamis malam ini dengan laga yang dinanti-nantikan antara Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca yang terkenal di ibu kota Meksiko, Mexico City, menandai dimulainya edisi terbesar dalam sejarah turnamen ini, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan partisipasi 48 tim untuk pertama kalinya.

Lebih dari 80 ribu penonton diperkirakan akan menghadiri pertandingan pembuka di salah satu stadion yang paling terkait dengan sejarah Piala Dunia, karena Stadion Azteca pernah menyaksikan dua rekor kehadiran penonton terbanyak dalam sejarah turnamen ini pada edisi 1986, ketika jumlah penonton melebihi 114 ribu orang dalam pertandingan Meksiko melawan Paraguay, dan Argentina melawan Jerman Barat di final.

Pentingnya pertandingan pembuka tidak hanya terbatas pada dimulainya turnamen, tetapi juga berpotensi mencatatkan beberapa rekor baru di kalangan pemain dan pelatih.

  • Gilberto Mora akan menorehkan sejarah

    Perhatian kini tertuju pada bintang muda Meksiko, Gilberto Mora, yang menjadi pemain termuda yang berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Jika ia diturunkan melawan Afrika Selatan, pemain ini akan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain keenam termuda yang tampil di Piala Dunia pada usia 17 tahun dan 240 hari, menurut data dari jaringan "Squawka".

    Mora akan bergabung dengan daftar historis yang mencakup legenda-legenda sepak bola, dipimpin oleh pemain Brasil Pelé yang masih memegang rekor sebagai pemain termuda yang berpartisipasi di Piala Dunia, mengungguli pemain Kamerun Samuel Eto'o, pemain Irlandia Utara Norman Whiteside, dan bintang-bintang lain yang memulai perjalanan internasional mereka di usia muda.

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  • Ochoa memburu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya

    Pertandingan ini juga berpotensi menjadi saksi pencapaian bersejarah bagi kiper veteran Meksiko, Guillermo Ochoa, yang berpeluang menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tampil di enam edisi berbeda turnamen tersebut.

    Meskipun kehadirannya di starting line-up belum pasti, partisipasinya akan memberinya keunggulan historis atas pemain Argentina Lionel Messi dan pemain Portugal Cristiano Ronaldo, yang juga bersiap untuk mengikuti edisi keenam Piala Dunia dalam beberapa minggu mendatang.

  • Meksiko mengincar awal yang baru di kandang sendiri

    Meksiko memasuki turnamen ini dengan semangat yang tinggi setelah menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak tiga kali, menyusul edisi 1970 dan 1986.

    Timnas Meksiko akan menjalani partisipasi ke-18 mereka di Piala Dunia, menyamai rekor sebagai tim dengan partisipasi terbanyak kelima dalam sejarah turnamen ini, sementara pelatih berpengalaman Javier Aguirre berusaha memimpin tim untuk mengatasi hambatan perempat final yang menghantui "El Tri" sejak Piala Dunia 1986.

    Timnas Meksiko juga memiliki rekor yang mengesankan dalam pertandingan pembuka, karena tidak pernah kalah dalam 7 pertandingan pembuka Piala Dunia terakhir, dengan meraih 5 kemenangan di antaranya.

    Sejarah juga memberikan keunggulan yang jelas bagi tuan rumah, karena tim tuan rumah hanya sekali kalah dalam pertandingan pembuka Piala Dunia, yaitu ketika Qatar dikalahkan oleh Ekuador pada pembukaan edisi 2022.

  • Afrika Selatan Kembali Setelah Lama Absen

    Di sisi lain, Afrika Selatan kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, setelah penampilan terakhirnya saat menjadi tuan rumah turnamen pada tahun 2010.

    Tim "Bafana Bafana" sebelumnya telah berpartisipasi dalam tiga edisi Piala Dunia pada tahun 1998, 2002, dan 2010, namun belum pernah berhasil melampaui babak penyisihan grup. Hal ini membuatnya berharap dapat menciptakan kejutan dini melawan tuan rumah untuk memperkuat peluangnya lolos dari grup yang juga dihuni oleh Korea Selatan dan Republik Ceko.

  • Rekor jumlah pelatih pada malam pembukaan

    Rekor-rekor ini tidak hanya akan dipegang oleh para pemain, karena pelatih Afrika Selatan asal Belgia, Hugo Broos, akan menjadi pelatih tertua yang memimpin pertandingan dalam sejarah Piala Dunia pada usia 74 tahun.

    Namun, rekor ini tidak akan bertahan lama, karena hanya beberapa jam kemudian rekor tersebut akan dipecahkan oleh pelatih Ceko, Miroslav Kubec, yang lebih tua sekitar 7 bulan darinya, saat ia memimpin timnas negaranya melawan Korea Selatan dalam putaran yang sama.

    Meskipun demikian, rekor baru ini hanya akan bertahan beberapa hari saja, karena pelatih veteran Belanda, Dick Advocaat, bersiap untuk memecahkannya lagi saat memimpin tim nasional Curaçao melawan Jerman pada usia 78 tahun, sehingga menjadi pelatih tertua yang berdiri di pinggir lapangan dalam sejarah Piala Dunia.

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