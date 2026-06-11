Angka-angka yang dinantikan pada laga pembuka... Akankah Ochoa mendahului Ronaldo dan Messi dalam mencetak prestasi bersejarah?

Pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimulai pada Kamis malam ini dengan laga yang dinanti-nantikan antara Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca yang terkenal di ibu kota Meksiko, Mexico City, menandai dimulainya edisi terbesar dalam sejarah turnamen ini, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan partisipasi 48 tim untuk pertama kalinya.

Lebih dari 80 ribu penonton diperkirakan akan menghadiri pertandingan pembuka di salah satu stadion yang paling terkait dengan sejarah Piala Dunia, karena Stadion Azteca pernah menyaksikan dua rekor kehadiran penonton terbanyak dalam sejarah turnamen ini pada edisi 1986, ketika jumlah penonton melebihi 114 ribu orang dalam pertandingan Meksiko melawan Paraguay, dan Argentina melawan Jerman Barat di final.

Pentingnya pertandingan pembuka tidak hanya terbatas pada dimulainya turnamen, tetapi juga berpotensi mencatatkan beberapa rekor baru di kalangan pemain dan pelatih.